Oyun2.com web adresi faaliyete geçti





Donanım Haber teknoloji programının da yayınlandığı ulusal kanalımız TV2, internetin en yeni oyun sahası olarak adlandırdığı Oyun2.com web sitesini hayata geçirdiğini duyurdu.





Oyunseverlerin her zevke hitap edecek çeşitlilikte birbirinden farklı çevrimiçi oyunları bulabileceği web sitesinde ağırlıklı olarak MMO tarzındaki yapımlara yer veriliyor.





Web sitesinde yer alan oyunlar arasında bir kent kurup, bu kenti yönetebileceğiniz şehir yaşamı oyunu Trendy Kent; ejderhalar ve antik yaratıklar arasında büyücü ya da savaşçı olup mücadele edebileceğiniz Drakensang Online; insanlar ve makinelerin savaşını konu alan Battlestar Galactica; eski çağ savaşlarında kendini göstermek isteyenler için İmparator; en doğal çiftlik oyunu Farmerama bulunuyor.





Tek başına veya arkadaşlarıyla güvenli bir şekilde oyun oynamak isteyen kullanıcıların tek adresi olmayı hedefleyen Oyun2 resmi sitesine an itibariyle erişilebiliyor.