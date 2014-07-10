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Oyun2.com web adresi faaliyete geçti

4 yıl
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7
Web Siteleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Oyun2.com web adresi faaliyete geçti

Donanım Haber teknoloji programının da yayınlandığı ulusal kanalımız TV2, internetin en yeni oyun sahası olarak adlandırdığı Oyun2.com web sitesini hayata geçirdiğini duyurdu.

Oyunseverlerin her zevke hitap edecek çeşitlilikte birbirinden farklı çevrimiçi oyunları bulabileceği web sitesinde ağırlıklı olarak MMO tarzındaki yapımlara yer veriliyor. 

Web sitesinde yer alan oyunlar arasında bir kent kurup, bu kenti yönetebileceğiniz şehir yaşamı oyunu Trendy Kent; ejderhalar ve antik yaratıklar arasında büyücü ya da savaşçı olup mücadele edebileceğiniz Drakensang Online; insanlar ve makinelerin savaşını konu alan Battlestar Galactica; eski çağ savaşlarında kendini göstermek isteyenler için İmparator; en doğal çiftlik oyunu Farmerama bulunuyor.

Tek başına veya arkadaşlarıyla güvenli bir şekilde oyun oynamak isteyen kullanıcıların tek adresi olmayı hedefleyen Oyun2 resmi sitesine an itibariyle erişilebiliyor.  

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DraGonS 4 yıl en beğenilen
Bizde internette flash oyun sitesi arıyorduk. Piyasada yeterince yoktu çok iyi oldu bu. Artık bizde flash oyun oynayabileceğiz. Açılmasa ne yapardık aman aman.
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capar21 4 yıl
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Master_Evil 4 yıl
reklamı yapılırsa iş yapar
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Emre Gocer 4 yıl
katılyom kardeş hiç iyi deil
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DraGonS 4 yıl en beğenilen
Bizde internette flash oyun sitesi arıyorduk. Piyasada yeterince yoktu çok iyi oldu bu. Artık bizde flash oyun oynayabileceğiz. Açılmasa ne yapardık aman aman.
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Virinom 4 yıl
Çok basit bir site olmuş piyasada milyonlarca oyun sitesi varken ekstra bir özellik sunmalı ki başarılı olsun. Ben öyle bir özellik göremedim.
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drfree1 4 yıl Virinom
Virinom
Çok basit bir site olmuş piyasada milyonlarca oyun sitesi varken ekstra bir özellik sunmalı ki başarılı olsun. Ben öyle bir özellik göremedim.

Bkz. Kanal d oyun
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Neither 4 yıl
Guzel bi oyun sitesi olmuş bi inceledimde elinize sağlık
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