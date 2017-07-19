Oyuncu ekipmanları üreticisi Corsair satılıyor

Corsair’in de yüksek performanslı oyuncu ekipmanları ile bu endüstride yüksek potansiyelli bir şirket olması EagleTree’yi bu satın almaya yönlendirmiş durumda. Kaynaklara göre satın alma bedeli yaklaşık olarak 525 milyon dolar olacak bu miktarın hepsi EagleTree’nin cebinden çıkmayacak. ABD’nin önemli yatırım kuruluşlarından Goldman Sachs, Macquarie Group, BNP Paribas satın almaya finansal destek verecek ve ödenecek tüm miktarın yaklaşık olarak yüzde 40’ı EagleTree tarafından karşılanacak.
Rakibi de Finansal Değişim İçinde
Oyuncu donanımları dendiğinde Corsair’in belki de en büyük rakibi olan Razer da video oyunları ve oyuncu donanımları pazarındaki yükselişe yönelik bir hamle atmış ve halka arz başvurusunda bulunmuştu. Halka arz işlemlerini ekim ayına kadar tamamlamak isteyen Razer, halka arzla birlikte 5 milyar dolarlık değerlenmeye ulaşmayı hedefliyor.
http://mobile.reuters.com/article/amp/idUSKBN19Y1WE Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Üniversiteler karı/koca bulma yuvası haline dönmüş, hiçbiriniz pek çok imkana rağmen bir iş peşinde değil... Sonra devlet neden Corsair'i almıyor...
Git kendin tasarla üret, onla bunla uğraşacağına...
Ama bence de halkı özel sektöre silkeletip üstüne cebinden para ödeyeceğine keşke devlet köprüleri kendi yapsaydı.
Hocam en azından onlar alnının akıyla yönetebiliyorlar o firmaları... Biz alsak Vestel gibi hem kalitesini düşürecekler hem de fahiş fiyattan satışa sunacaklar ürünleri. Üstüne bi de bunlardan da zarar ettikleri için bize ekstra olarak vergi olarak geri dönecek ve firma %80 Arap kökenli firmalara satılacak. Ve tabiki fiyat geçirmecelere devam... Sonra evvelini mumla ararız