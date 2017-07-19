Oyuncu ekipmanları üreticisi Corsair satılıyor

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Özellikle oyuncular için geliştirdiği bilgisayar donanımları ile adından söz ettiren Corsair’de kısa bir süre içinde yönetim değişikliği yaşanabilir. Reuters’ın kaynaklarına göre özel sermaye şirketi EagleTree Capital, Corsair’i satın almak için en az 500 milyon doları gözden çıkardı. Satın almanın arkasındaki nedenin sürekli büyüyen video oyun endüstrisi olduğu düşünülüyor. Endüstri; eSpor ve diğer online müsabakalarla birlikte sürekli büyürken geçtiğimiz yıl ABD’deki oyuncular video oyunları ve oyun ekipmanları için 30.4 milyar dolarlık harcama yapmıştı.

Corsair’in de yüksek performanslı oyuncu ekipmanları ile bu endüstride yüksek potansiyelli bir şirket olması EagleTree’yi bu satın almaya yönlendirmiş durumda. Kaynaklara göre satın alma bedeli yaklaşık olarak 525 milyon dolar olacak bu miktarın hepsi EagleTree’nin cebinden çıkmayacak. ABD’nin önemli yatırım kuruluşlarından Goldman Sachs, Macquarie Group, BNP Paribas satın almaya finansal destek verecek ve ödenecek tüm miktarın yaklaşık olarak yüzde 40’ı EagleTree tarafından karşılanacak.

Rakibi de Finansal Değişim İçinde

Oyuncu donanımları dendiğinde Corsair’in belki de en büyük rakibi olan Razer da video oyunları ve oyuncu donanımları pazarındaki yükselişe yönelik bir hamle atmış ve halka arz başvurusunda bulunmuştu. Halka arz işlemlerini ekim ayına kadar tamamlamak isteyen Razer, halka arzla birlikte 5 milyar dolarlık değerlenmeye ulaşmayı hedefliyor.

EagleTree bu satın almayla birlikte; yüksek performanslı oyuncu ekipmanları, USB flash sürücüler, oyun klavyeleri, fareler ve kulaklıklar üreten Corsair'in ve 2012 yılında Corsair tarafından satın alınan bilgisayar için oyun odaklı çevre birimleri üreten Raptor Gaming’in yönetimini üstlenecek.

http://mobile.reuters.com/article/amp/idUSKBN19Y1WE