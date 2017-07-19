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Oyuncu ekipmanları üreticisi Corsair satılıyor

Reuters’ın kaynaklarına göre ABD’li bir özel sermaye şirketi, yüksek performanslı oyuncu ekipmanları üreticisi Corsair’i yaklaşık 500 milyon dolar karşılığında satın alacak.
1 yıl
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Oyunlar
Furkan Babur
Yazar
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Oyuncu ekipmanları üreticisi Corsair satılıyor
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Özellikle oyuncular için geliştirdiği bilgisayar donanımları ile adından söz ettiren Corsair’de kısa bir süre içinde yönetim değişikliği yaşanabilir. Reuters’ın kaynaklarına göre özel sermaye şirketi EagleTree Capital, Corsair’i satın almak için en az 500 milyon doları gözden çıkardı. Satın almanın arkasındaki nedenin sürekli büyüyen video oyun endüstrisi olduğu düşünülüyor. Endüstri; eSpor ve diğer online müsabakalarla birlikte sürekli büyürken geçtiğimiz yıl ABD’deki oyuncular video oyunları ve oyun ekipmanları için 30.4 milyar dolarlık harcama yapmıştı.

 

Corsair’in de yüksek performanslı oyuncu ekipmanları ile bu endüstride yüksek potansiyelli bir şirket olması EagleTree’yi bu satın almaya yönlendirmiş durumda. Kaynaklara göre satın alma bedeli yaklaşık olarak 525 milyon dolar olacak bu miktarın hepsi EagleTree’nin cebinden çıkmayacak. ABD’nin önemli yatırım kuruluşlarından Goldman Sachs, Macquarie Group, BNP Paribas satın almaya finansal destek verecek ve ödenecek tüm miktarın yaklaşık olarak yüzde 40’ı EagleTree tarafından karşılanacak.

 

Rakibi de Finansal Değişim İçinde 

Oyuncu donanımları dendiğinde Corsair’in belki de en büyük rakibi olan Razer da video oyunları ve oyuncu donanımları pazarındaki yükselişe yönelik bir hamle atmış ve halka arz başvurusunda bulunmuştu. Halka arz işlemlerini ekim ayına kadar tamamlamak isteyen Razer, halka arzla birlikte 5 milyar dolarlık değerlenmeye ulaşmayı hedefliyor.

 
EagleTree bu satın almayla birlikte; yüksek performanslı oyuncu ekipmanları, USB flash sürücüler, oyun klavyeleri, fareler ve kulaklıklar üreten Corsair'in ve 2012 yılında Corsair tarafından satın alınan bilgisayar için oyun odaklı çevre birimleri üreten Raptor Gaming’in yönetimini üstlenecek.

http://mobile.reuters.com/article/amp/idUSKBN19Y1WE Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Guhong01 1 yıl en beğenilen
Koca corsair 500 milyon mu yapıyormuş... AMD'de 3-4 milyar civarındaydı yanlış hatırlamıyorsam. Keşke marmaray, Orhan Gazi gibi projelerden üçkağıtçılık ile para kazanmak için yüksek maliyetler yapılıp saraylar için halkın cebini hortumlayacağımıza böyle firmaları satın alsak... Bir lider her şeyden önce ileri görüşlü olmalı diye düşünüyorum
Koca corsair 500 milyon mu yapıyormuş... AMD'de 3-4 milyar civarındaydı yanlış hatırlamıyorsam. Keşke marmaray, Orhan Gazi gibi projelerden üçkağıtçılık ile par...
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axaxa 1 yıl
Bedavaymış
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kadirirdem 1 yıl
Keşke biz alsak çok iyi olurdu.
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java 1 yıl
Adamlar o firmaları uzaydan getirmedi kendileri ürün icat edip üreterek yaptı... Bizim gençlik anca burada ona buna laf eder, ama iş yapmaya gelince o yok bu yok...
Üniversiteler karı/koca bulma yuvası haline dönmüş, hiçbiriniz pek çok imkana rağmen bir iş peşinde değil... Sonra devlet neden Corsair'i almıyor...
Git kendin tasarla üret, onla bunla uğraşacağına...
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gcb1903 1 yıl
Koca Corsair'in 500 milyon ettiğine şaşırmadan önce " neden " 500 milyona " satılmak " istendiğini düşünmek lazım. Demek ki çok da para getiren bir durumu yok.
Ama bence de halkı özel sektöre silkeletip üstüne cebinden para ödeyeceğine keşke devlet köprüleri kendi yapsaydı.
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Guhong01 1 yıl en beğenilen
Koca corsair 500 milyon mu yapıyormuş... AMD'de 3-4 milyar civarındaydı yanlış hatırlamıyorsam. Keşke marmaray, Orhan Gazi gibi projelerden üçkağıtçılık ile para kazanmak için yüksek maliyetler yapılıp saraylar için halkın cebini hortumlayacağımıza böyle firmaları satın alsak... Bir lider her şeyden önce ileri görüşlü olmalı diye düşünüyorum
1 Yanıt Yanıtla +23
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Kerim5100 1 yıl Guhong01
Guhong01
Koca corsair 500 milyon mu yapıyormuş... AMD'de 3-4 milyar civarındaydı yanlış hatırlamıyorsam. Keşke marmaray, Orhan Gazi gibi projelerden üçkağıtçılık ile para kazanmak için yüksek maliyetler yapılıp saraylar için halkın cebini hortumlayacağımıza böyle firmaları satın alsak... Bir lider her şeyden önce ileri görüşlü olmalı diye düşünüyorum

Hocam en azından onlar alnının akıyla yönetebiliyorlar o firmaları... Biz alsak Vestel gibi hem kalitesini düşürecekler hem de fahiş fiyattan satışa sunacaklar ürünleri. Üstüne bi de bunlardan da zarar ettikleri için bize ekstra olarak vergi olarak geri dönecek ve firma %80 Arap kökenli firmalara satılacak. Ve tabiki fiyat geçirmecelere devam... Sonra evvelini mumla ararız
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