Neil Druckmann açıkladı: The Last of Us ve Uncharted geri dönecek mi?

Geçtiğimiz 20 yıl içerisinde Uncharted ve The Last of Us gibi muhteşem serileri yaratan Naughty Dog, The Last of Us’ın HBO adaptasyonu ile tekrar dikkatleri üzerine çekti. Dizinin de yaratıcılarından olan ve Naughty Dog’da Eş Başkan’lık görevini üstlenen Neil Druckmann, bu serilerin geleceği hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

The Last of Part 3 gelecek mi?

Tam Boyutta Gör BuzzFeed ile röportajı sırasında Neil Druckmann, The Last of Us Part 3 hakkında bazı açıklamalarda bulundu. Druckmann, Sony’nin serinin başarısından para kazanmak için stüdyoyu Part 3’ü geliştirtmeye zorlamadığını ve Sony’nin altında çalışarak tutku duydukları projeleri geliştirdiklerini belirtti. Böylece Druckmann, yeni TLOU projesinin tamamen Naughty Dog’a bağlı olduğunu belirtti. Peki Druckmann, yeni bir The Last of Us oyunu geliştirmek istiyor mu? Röportajın devamında Druckmann ‘’ Sürecimiz, Part 2'yi yaptığımızda yaptığımız gibi işliyor, yani tıpkı Part 1 ve Part 2’de yaptığımız gibi sevgi hakkında evrensel bir mesaj iletecek bir hikâye bulabilirsek, o zaman bu hikayeyi anlatacağız. Bir şey bulamazsak, Part 2 ile çok güçlü bir sonumuz var ve bu son olacak.’’ Açıklamasında bulundu. Bakalım Ellie ve Abby’nin hikayesi önümüzdeki yıllarda devam edecek mi. O zamana kadar The Last of Us hayranları, HBO dizisi ve yakında gelecek çok oyunculu The Last of Us oyunu ile yetinmek durumunda kalacak.

Uncharted geri dönecek mi?

Tam Boyutta Gör The Last of Us Part 3 hakkında yaptığı açıklamalar sırasında Sony altında çalışmanın ayrıcalıklarını ifade eden Druckmann, firmanın Uncharted serisi hakkında da stüdyoyu zorlamadığını belirtti ve ‘’Bizim için Uncharted delicesine başarılıydı -Uncharted 4 en çok satan oyunlarımızdan biriydi- ve son fırça darbemizi bu hikâyeye koyduk ve artık işimizin bittiğini söyleyebiliriz. Başka projelere ilerliyoruz’’ açıklamasında bulunarak Uncharted serisinin geri dönmeyeceğini doğrulamış oldu. Peki siz Druckmman'a katılıyor musunuz? The Last of Us ve Uncharted serilerinin geri dönmesini istiyor musunuz?

