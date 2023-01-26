Neil Druckmann açıkladı: The Last of Us ve Uncharted geri dönecek mi?

Gelmiş geçmiş en başarılı hikâye tabanlı oyun serilerinden sayılan Uncharted ve The Last of Us’ı geliştiren Naughty Dog, bu serilerin geleceği hakkında önemli açıklamalarda bulundu.