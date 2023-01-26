Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Neil Druckmann açıkladı: The Last of Us ve Uncharted geri dönecek mi?

    Gelmiş geçmiş en başarılı hikâye tabanlı oyun serilerinden sayılan Uncharted ve The Last of Us’ı geliştiren Naughty Dog, bu serilerin geleceği hakkında önemli açıklamalarda bulundu.
    Oy Ver
    The Last of Us 3 ve Uncharted 5 gelecek mi?
    Geçtiğimiz 20 yıl içerisinde Uncharted ve The Last of Us gibi muhteşem serileri yaratan Naughty Dog, The Last of Us’ın HBO adaptasyonu ile tekrar dikkatleri üzerine çekti. Dizinin de yaratıcılarından olan ve Naughty Dog’da Eş Başkan’lık görevini üstlenen Neil Druckmann, bu serilerin geleceği hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

    The Last of Part 3 gelecek mi?

    The Last of Us 3 ve Uncharted 5 gelecek mi? Tam Boyutta Gör
    BuzzFeed ile röportajı sırasında Neil Druckmann, The Last of Us Part 3 hakkında bazı açıklamalarda bulundu. Druckmann, Sony’nin serinin başarısından para kazanmak için stüdyoyu Part 3’ü geliştirtmeye zorlamadığını ve Sony’nin altında çalışarak tutku duydukları projeleri geliştirdiklerini belirtti. Böylece Druckmann, yeni TLOU projesinin tamamen Naughty Dog’a bağlı olduğunu belirtti. Peki Druckmann, yeni bir The Last of Us oyunu geliştirmek istiyor mu? Röportajın devamında Druckmann ‘’ Sürecimiz, Part 2'yi yaptığımızda yaptığımız gibi işliyor, yani tıpkı Part 1 ve Part 2’de yaptığımız gibi sevgi hakkında evrensel bir mesaj iletecek bir hikâye bulabilirsek, o zaman bu hikayeyi anlatacağız. Bir şey bulamazsak, Part 2 ile çok güçlü bir sonumuz var ve bu son olacak.’’ Açıklamasında bulundu. Bakalım Ellie ve Abby’nin hikayesi önümüzdeki yıllarda devam edecek mi. O zamana kadar The Last of Us hayranları, HBO dizisi ve yakında gelecek çok oyunculu The Last of Us oyunu ile yetinmek durumunda kalacak.

    Uncharted geri dönecek mi?

    The Last of Us 3 ve Uncharted 5 gelecek mi? Tam Boyutta Gör
    The Last of Us Part 3 hakkında yaptığı açıklamalar sırasında Sony altında çalışmanın ayrıcalıklarını ifade eden Druckmann, firmanın Uncharted serisi hakkında da stüdyoyu zorlamadığını belirtti ve ‘’Bizim için Uncharted delicesine başarılıydı -Uncharted 4 en çok satan oyunlarımızdan biriydi- ve son fırça darbemizi bu hikâyeye koyduk ve artık işimizin bittiğini söyleyebiliriz. Başka projelere ilerliyoruz’’ açıklamasında bulunarak Uncharted serisinin geri dönmeyeceğini doğrulamış oldu. Peki siz Druckmman'a katılıyor musunuz? The Last of Us ve Uncharted serilerinin geri dönmesini istiyor musunuz?
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Atlas robot şantiyede çalıştı

    V
    vixx 12 saat önce

    sarı kula içemedikten sonra...

    Profil resmi
    MaDMaxiBo 1 gün önce

    o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    8000 - 10.000 TL Arası Telefonlar
    Poco X3 GT
    Poco X3 GT
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000 TL Altındaki Laptoplar
    ASUS X543MA-GQ1082
    ASUS X543MA-GQ1082
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    SYSTEM-1660 SUPER
    SYSTEM-1660 SUPER
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız