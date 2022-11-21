Tarayıcıdan oynanan en iyi 10 browser oyunu: Counter Strike bile var!

En iyi tarayıcı oyunları tavsiyesi 🕹️

Online tarayıcı oyunları herhangi bir indirme veya yükleme gibi bir talepte ya da sistem gereksinimi istememekte. Browser oyunu oynamak için sadece internet bağlantısı olması ve bir de doğal olarak tarayıcı online oyunları oynamak için gerekli. Web tabanlı online oyunlar hem arkadaşlarınızla hem de tek başına oynayabileceğiniz birçok seçeneğe sahip. Dolayısıyla tarayıcıdan oyun oynamak isteyenler en iyi tarayıcı oyunları nedir? diye araştırıyor. Biz de sizler için içerisinde eski tarayıcı oyunları da olan en iyi browser oyunlar listesini yaptık. İşte en iyi tarayıcı tabanlı oyunlar:

1. Gartic.io 🖼️ Gartic.io, arkadaşlarla oynanacak tarayıcı oyunları denince akla ilk gelenlerden birisi. Bu oyunda esasında çizim yeteneklerinizi konuşturuyorsunuz. Her yeni oyunun başında verilen kelimeyi çizmeye ve tahmin etmeye çalışıyorsunuz. Maksimum 10 kişilik odaların oluşturulduğu Gartic.io tarayıcı en çok oynanan tarayıcı oyunları arasında yer alıyor. Buradan Gartic.io oynayabilirisiniz.

2. Counter Strike - CS 1.6 🔫 Counter Strike - CS 1.6 oyununu anlatmamıza herhalde çok fazla bir ihtiyaç yok. İnternet kafe döneminin efsanesi olan CS 1.6 ve eşişiz Dust, PoolDay ve Assault gibi haritaları tarayıcı üzerinden de oynanabiliyor. Tarayıcı oyunları arasında en iyilerinden olan CS 1.6’yı arkadaşlarınızla ya da diğer çevrimiçi kişilerle oynayabilirsiniz. Buradan Counter Strike - CS 1.6 oynayabilirisiniz.

3. GeoGuessr 🗺️ GeoGuessr, benim de oynadığım zevkli bir oyun. Esasında bir oyun olarak da düşünmemek gerekiyor zira bir nevi öğretici de bir şey. GeoGuessr adından da anlaşılacağı üzerinde bulunduğunuz konumu doğru tahmin etmeye dayalı bir oyun. Google Haritalar’ı temel alan ve sizi rastgele bir konuma gönderen oyun sizden tahminde bulunmanızı istiyor. Çevredeki tabelalardan, işaretlerden veya bina isimlerinden nerede olduğunuzu keşfetmek ise oldukça eğlenceli. Buradan GeoGuessr oynayabilirisiniz.

4. Mars Tomorrow 👽 Yıl 2100 ve Dünya ölüyor. Mars Tomorrow’da, Kızıl Gezegeni keşfetmeye başarılı bir koloni kurmaya çalışıyoruz. Oyunun ana mekaniği ham maddeleri (su, oksijen ve karbondioksit) elde etmek ve bunları hayatta kalmak için gerekli kaynaklara dönüştürme üzerinde şekilleniyor. Mars Tomorrow esasında mobilde de bulunuyor ancak bu onu hafife alabileceğiniz anlamına gelmesin zira son derece kapsamlı. Web tabanlı strateji oyunları arıyorsanız mutlaka bir göz atmanızda fayda var. Buradan Mars Tomorrow oynayabilirisiniz.

5. Freeciv-Web 🧠 Bir diğer web tabanlı online strateji oyunları kategorisinde yer alan oyun ise Freeciv. Sıra tabanlı strateji oyunu olan Freeciv’de ilkel topluluktan uzay çağına kadar bir gelişim skalasına sahip. Sid Meier'ın Civilization oyunundan esinlenerek geliştirilmiş olan oyun eski tarayıcı oyunlarını sevenler için biçilmiş kaftan sayılabilir. Buradan Freeciv-Web oynayabilirisiniz.

Mobil ve PC için en iyi internetsiz oyunlar 1 ay önce eklendi

6. War Brokers ⚔️ War Brokers gibi tarayıcı oyunlar fps kategorisinde de yer alıyor. Bu oyunu arkadaşlarınızla da oynayabileceğiniz gibi tek başınıza da oynayabilirsiniz. Çeşitli askeri araçlar ve görevler içeren oyunda silah ve araçlarınızı özelleştirebilmek de mümkün. Oyunda 9 farklı harita ve 17 farklı silah bulunuyor. Ayrıca battle royale ve hayatta kalma modu da bulunuyor. Dolayısıyla tarayıcı savaş oyunları arayanlar için War Brokers’ı tavsiye edebiliriz. Buradan War Brokers oynayabilirisiniz.

7. Coma 🕹️ Çarpıcı görüntülere ve güzel arka plan tasarımına sahip oyunların hayranıysanız, Coma tam size göre diyebiliriz. Coma hem görselleri hem de yatıştırıcı müziği ile popüler mobil oyun Alto's Adventure ile bazı benzerlikler paylaşıyor. Coma'da, oyunda ilerledikçe ve farklı varlıklarla etkileşime girerken karanlık bir sırrın katmanlarını ortaya çıkarmaya çalışıyorsunuz. Buradan Coma oynayabilirisiniz.

8. Gun Mayhem 2 🔫 Gun Mayhem, 2 kişilik tarayıcı oyunları arasında yer alan en eğlenceli oyunlardan birisi. Tek başınıza hikaye modunu da oynayabileceğiniz gibi arkadaşlarınızla da oynamak mümkün. Silahları kullanarak rakibinizi platformdan düşürmeye çalıştığınız oyun da fazlaca mod da bulunmakta. One shot one kill modu ilk vuranın kazandığı oldukça eğlenceli bir mod. Öte yandan Last Man/Team Standing modlarında da mücadele sonunda hayatta kalmaya çalışıyorsunuz. Üstelik tek klavyeden 4 kişiye kadar kişiyle oynamak da mümkün. Buradan Gun Mayhem 2 oynayabilirisiniz.

9. OGame 🛰️ DarkOrbit, Gameforge geliştirilmiş, Web tabanlı bir uzay savaşları temalı çok oyunculu tarayıcı rpg oyunudur. Esasında bu oyunu bilmeyen yoktur zira bir neslin tüm zamanını ayırdığı, geceleri uyanıp gezegenini kontrol ettiği bağımlılık yapan bir oyundur OGame. Oyuna rastgele bir gezegende başlıyorsunuz ve teknolojik araştırmalar ve geliştirmelerle uzay krallığını büyütmeye çalışıyorsunuz. Ancak belirtelim, OGame son derece karmaşık ve çokça vakit isteyen bir oyundur. Buradan OGame oynayabilirisiniz.

10. Catan Universe 🎲 Settlers of Catan masa oyununun online versiyonu olan Catan Universe, kutu oyunlarını seven biriyseniz sizin için çok iyi bir tercih olabilir. Arkadaşlarla birlikte oynayabileceğiniz tarayıcı oyunu aynı zamanda mobil platformlarda da bulunuyor. Eğer şansınıza ve stratejinize güveniyorsanız bir efsane olan Catan’ı oynamanızı tavsiye ederiz. Buradan Catan Universe oynayabilirisiniz.

En iyi tarayıcı oyunları listemizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Browser oyunları günümüzde bile çokça oynanan ve aranan bir tür konumunda. Oynaması ücretsiz tarayıcı oyunları, oyun severler tarafından sıkça aranmaya devam ediyor. Sizler için hazırladığımız web tabanlı oyunlar listemizde eski tarayıcı oyunlarına, FPS ve savaş türlerine ve hatta web tabanlı strateji oyunlarına yer verdik. 2 kişilik tarayıcı oyunları ile arkadaşlarınızla keyifli zamanlar geçirebileceğiniz gibi tek başınıza da eğlenebileceğiniz oyunları listelemeye özen gösterdik.