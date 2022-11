Tarayıcıdan oynanan en iyi 10 browser oyunu: Counter Strike bile var!

Online tarayıcı oyunları herhangi bir indirme veya yükleme gibi bir talepte ya da sistem gereksinimi istememekte. Browser oyunu oynamak için sadece internet bağlantısı olması ve bir de doğal olarak tarayıcı online oyunları oynamak için gerekli. Web tabanlı online oyunlar hem arkadaşlarınızla hem de tek başına oynayabileceğiniz birçok seçeneğe sahip. Dolayısıyla tarayıcıdan oyun oynamak isteyenler en iyi tarayıcı oyunları nedir? diye araştırıyor. Biz de sizler için içerisinde eski tarayıcı oyunları da olan en iyi browser oyunlar listesini yaptık. İşte en iyi tarayıcı tabanlı oyunlar:

Gartic.io, arkadaşlarla oynanacak tarayıcı oyunları denince akla ilk gelenlerden birisi. Bu oyunda esasında çizim yeteneklerinizi konuşturuyorsunuz. Her yeni oyunun başında verilen kelimeyi çizmeye ve tahmin etmeye çalışıyorsunuz. Maksimum 10 kişilik odaların oluşturulduğu Gartic.io tarayıcı en çok oynanan tarayıcı oyunları arasında yer alıyor.

8. Gun Mayhem 2 🔫

Gun Mayhem, 2 kişilik tarayıcı oyunları arasında yer alan en eğlenceli oyunlardan birisi. Tek başınıza hikaye modunu da oynayabileceğiniz gibi arkadaşlarınızla da oynamak mümkün. Silahları kullanarak rakibinizi platformdan düşürmeye çalıştığınız oyun da fazlaca mod da bulunmakta. One shot one kill modu ilk vuranın kazandığı oldukça eğlenceli bir mod. Öte yandan Last Man/Team Standing modlarında da mücadele sonunda hayatta kalmaya çalışıyorsunuz. Üstelik tek klavyeden 4 kişiye kadar kişiyle oynamak da mümkün.

Buradan Gun Mayhem 2 oynayabilirisiniz.