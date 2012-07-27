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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Oyuncu harcamalarındaki azalma Zynga'yı pokere ağırlık vermeye yöneltti

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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 Sosyal alt yapıya sahip oyunların popüler yapımcısı Zynga, yılın ikinci çeyreğinde 22.8 milyon dolar zarar açıklamasının ardından yılın kalanı için beklentileri oldukça aşağı çekmiş durumda.

Günlük ve aylık aktif kullanıcı sayısının artmasına karşın, oyuncuların daha az para harcaması şirketin zarar etmesine neden oldu. Şirketin mobil oyunlara ayrı bir önem göstermesi ve kullanıcılarında mobil oyunlarda satın almayı tercih etmemesi de şirketin zarar etmesindeki bir diğer etken. Facebook'un haber kaynağında yaptığı değişiklikler ve uygulama merkezinin devreye girmesi de düşüşün nedenleri arasında yer alıyor.

Şu an ki mevcut durum tekrar iyiye gitmeden önce daha da kötü bir hâl alabileceğini belirten şirket yetkilileri, bu sürecin daha kolay geçmesi için şirketin hem web hem de mobil platformda en iyi performans gösteren oyunu olan Zynga Poker'i odak noktalarında tutacaklarını belirtti. Zynga, bu doğrultuda benzer oyunlara yönelik çalışmalarını da sürdürme kararı aldı. Ayrıca FarmVille'ın halen şirketin en çok gelir getiren oyunu olduğu belirtildi

http://www.theverge.com/2012/7/26/3187280/zynga-q2-earnings-2012-farmville-draw-something-poker-gambling Yorum Yaz
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Krabu 6 yıl
ne bekleniyordu ki zaten saçmasalak oyunlardan kazanacağını kazandı, adamlar Farmville de sırf çiftliğine inek almak için para sayıyor oyuna böyle bi gerzeklik varmıdır arkadaş :D
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Guest-293545EA6 6 yıl Krabu
Krabu

ne bekleniyordu ki zaten saçmasalak oyunlardan kazanacağını kazandı, adamlar Farmville de sırf çiftliğine inek almak için para sayıyor oyuna böyle bi gerzeklik varmıdır arkadaş :D

Bu tarz olaylara böyle bakmamak gerekiyor , Online oyunlar , playstation , xbox vs vs oyunlarda dünyanın parası dönüyor , ek paketti silahıydı insanlar çok kaptırıyor adamın gözünde değeri var ki veriyor kimse kimseye gerzek diyemez . Parasını kazandıktan sonra isterse ölü eşek alır ...
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trsinapsis 6 yıl
Başlık süpermiş :) Sanki Zynga kötü yola düşüyormuş havasına kapılıyor insan
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SellYourSoul 6 yıl
post kasan editör gelmiş yine
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