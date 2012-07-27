Oyuncu harcamalarındaki azalma Zynga'yı pokere ağırlık vermeye yöneltti





Sosyal alt yapıya sahip oyunların popüler yapımcısı Zynga, yılın ikinci çeyreğinde 22.8 milyon dolar zarar açıklamasının ardından yılın kalanı için beklentileri oldukça aşağı çekmiş durumda.





Günlük ve aylık aktif kullanıcı sayısının artmasına karşın, oyuncuların daha az para harcaması şirketin zarar etmesine neden oldu. Şirketin mobil oyunlara ayrı bir önem göstermesi ve kullanıcılarında mobil oyunlarda satın almayı tercih etmemesi de şirketin zarar etmesindeki bir diğer etken. Facebook'un haber kaynağında yaptığı değişiklikler ve uygulama merkezinin devreye girmesi de düşüşün nedenleri arasında yer alıyor.





Şu an ki mevcut durum tekrar iyiye gitmeden önce daha da kötü bir hâl alabileceğini belirten şirket yetkilileri, bu sürecin daha kolay geçmesi için şirketin hem web hem de mobil platformda en iyi performans gösteren oyunu olan Zynga Poker'i odak noktalarında tutacaklarını belirtti. Zynga, bu doğrultuda benzer oyunlara yönelik çalışmalarını da sürdürme kararı aldı. Ayrıca FarmVille'ın halen şirketin en çok gelir getiren oyunu olduğu belirtildi

http://www.theverge.com/2012/7/26/3187280/zynga-q2-earnings-2012-farmville-draw-something-poker-gambling