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Oyunları hissettiren proje: ARAIG

5 yıl
1,6b
1
19
Çevre Birimleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Oyunları hissettiren proje: ARAIG
Kullanıcıları oyunların içerisine daha fazla oranda sokmak isteyen geliştiriciler, bu amaç uğruna farklı çalışmalar yapıyorlar. Bu çalışmaların başında gelen Oculus Rift'ten sonra, şimdi de ARAIG isimli proje Kickstarter üzerinde destek arıyor.
Giyilebilir formda geliştirilen ARAIG, oyunlar içerisinde meydana gelen vurulma, patlama ya da benzeri hissiyatları kullanıcıya hissettirmek amacıyla hazırlanmış durumda. Proje, ilk olarak "Decoder" ismi verilen sistem sayesinde oyunlardan gerekli verileri topluyor, Exoskeleton ismi verilen sistem ise üzerinde yer alan 48 adet titreşim motoru sayesinde gerekli geri bildirimleri gerçekleştiriyor. Bu sayede örneğin oyun içerisinde vurulan oyuncu, bu etkiyi düşük oranlı da olsa gerçek zamanlı olarak kendi bedeni üzerinde de hissetmiş oluyor.
Üst seviye oyun deneyimi için içerisinde bataryalar yer alan ve bu sayede kablosuz olarak çalışan ARAIG, ayrıca surround ses sistemini de üzerinde barındırıyor. Kickstarter'da başlatılırken konan 900,000$ hedefin bitimine 25 gün kala 220 bağış ile 51,614$'lık kısmını toplayan ARAIG projesinin başarıya ulaşmasına büyük şans veriliyor. Yapılacak 325$ bağış ile elde edilebilen ürün hakkında hazırlanmış ayrıntılı tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.
 
Oyunları hissettiren proje: ARAIG



http://www.kickstarter.com/projects/141790329/araig-as-real-as-it-gets Yorum Yaz
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VV ABSTRAKT 5 yıl
Çok kaba duruyor.
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fieldyturbo19 5 yıl
bence titreşim motoru yerine elektrot olsaydı daha iyi olurdu hani şu tele pazarlama reklamlarındaki elektrikle kas titreştirme olaylarından onlar acı veriyor ya kurşun girince titretmesi değil acıtması daha gerçekçi olurdu birde hoparlörler gereksiz maliyet bence zaten ses sisteminde oynayacağız hadi olmadı kulaklıkla bunun dandik hoparlörünü niye kullanayım bende yok ama bazılarında hayvan gibi sistem var sonuçta :)
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OverClocK1ng 5 yıl fieldyturbo19
fieldyturbo19

bence titreşim motoru yerine elektrot olsaydı daha iyi olurdu hani şu tele pazarlama reklamlarındaki elektrikle kas titreştirme olaylarından onlar acı veriyor ya kurşun girince titretmesi değil acıtması daha gerçekçi olurdu birde hoparlörler gereksiz maliyet bence zaten ses sisteminde oynayacağız hadi olmadı kulaklıkla bunun dandik hoparlörünü niye kullanayım bende yok ama bazılarında hayvan gibi sistem var sonuçta :)

Katılmıyorum. O derinliği ses sistemin veremez.
Neden mi?
Açıklayayım: Senin ses sisteminde diyelim 5+1 var ve diyelim ki oyun da destekliyor.
Sana arkadan ateş edildiği zaman arka sağdaki hoparlörden ateş sesi çıkacak ve diyelim oyunda
sırtından sağdan vurulacaksın. O zaman kurşunun vücuduna girme sesi de arkadaki hoparlörden çıkmak
zorunda. Eee senin sırtın 4 metre arkanda mı yoksa 20 santim mi arkanda? Aynı anda ateş sesi ile aynı anda
kurşunun senin vücuduna girme sesi arkandaki hoparlörden gelecek. Ama sen bu etkiyi arkandaki hoparlörde
hissedeceksin, vücüdunda değil.

Bu sistemde arkanda zaten senin ses sisteminin hoparlörü var. Ondan zaten ateş sesi çıkacak, sonra aynı anda
vücudunda titreşim ve darbe olurken, aynı anda sırtındaki hoparlörden vücuduna mermi giriyor sesi çıkacak.
Kulağının 20 santim arkasındaki hoparlörden çıkacak, 4 metre arkandaki hoparlörden değil. Yoksa niye koysunlar ki.
Hangisi daha gerçekçi ve seni oyunun içine koymuş hissini veriyor?
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bellair 5 yıl
proje olarak sunulması bile ümit verici :)
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Jeet Kune Do 5 yıl
Yaz sıcağında bu kıyafeti giyip oynamak neredeyse imkansız
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TeufeL-07 5 yıl
Vay be gerçekten muhteşem bir olay. Üstelik titreşimden öte , bildiğiniz baskı yapıyordur tahminimnce. Ultratone gibi . Birde surround projeksiyon sistem kuracaksın tadından yenmez.
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UçanAtPegasus 5 yıl
Daha yeni projeler olduğu için pek ideal kıvamda başarılı olacağını zannetmiyorum ama geleceği açık olduğu ve ilerde bu teknolojinin çok ilerleme kaydedeceğine kesin gözüyle bakıyorum.
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TeufeL-07 5 yıl
OverClocK1ng
Valla açıkçası ben projeye ümitle bakmıyorum.Zira 900.000 dolar bir Kickstarter projesi için çok büyük para.Ayrıca şu an 51614 Dolarlık bağış yapılmış. Bunu 350 Dolara bölersek normalde 147 kişi bu cihazdan almak için 350 şer dolar bağış yapmışlar demektir. Ama nedense 220 kişi bağış yapmış diye yazıyor.900.000 Dolarda 51614 Dolar anca toplanmış. Kalan 848.386 Dolarlık hedef için 350 Dolardan 2432 kişinin daha bağış yapması lazım. O kadar çok kişi bağış yapacak olsa bugün 220 kişi gibi yapmaz çok daha fazla kişi bağış yapardı.900.000 Dolarlık hedefin bitimine 25 gün kala 220 bağış ile 51,614$lık2200 kişi bağış yapmış ve hedefe 25 gün kala 500 kişi kalmış olsa ben projeye ümitle bakardım.Ama 220 kişi bağış yapmış, 25 gün kalmış ve neredeyse 2500 kişinin daha bağış yapmasın gerekiyorsa, maalesef...

Tekerleme gibi yazmışsın :) Ama haklısın. Bu kickstarter bağış olayı nasıl oluyor ? Tanınan süre bittiğinde istenilen bağış toplanmazsa verilen bağışlar gerimi iade ediliyor ? Veya bizde ülkemizden katılabiliyormuyuz ? Bağış yaptığımız ürünler tr ye gönderiliyormu ? Yardımcı olursan çok sevinrim. Teşekkürler.
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Guest-334F3CF19 5 yıl TeufeL-07
TeufeL-07

OverClocK1ng

Valla açıkçası ben projeye ümitle bakmıyorum.Zira 900.000 dolar bir Kickstarter projesi için çok büyük para.Ayrıca şu an 51614 Dolarlık bağış yapılmış. Bunu 350 Dolara bölersek normalde 147 kişi bu cihazdan almak için 350 şer dolar bağış yapmışlar demektir. Ama nedense 220 kişi bağış yapmış diye yazıyor.900.000 Dolarda 51614 Dolar anca toplanmış. Kalan 848.386 Dolarlık hedef için 350 Dolardan 2432 kişinin daha bağış yapması lazım. O kadar çok kişi bağış yapacak olsa bugün 220 kişi gibi yapmaz çok daha fazla kişi bağış yapardı.900.000 Dolarlık hedefin bitimine 25 gün kala 220 bağış ile 51,614$lık2200 kişi bağış yapmış ve hedefe 25 gün kala 500 kişi kalmış olsa ben projeye ümitle bakardım.Ama 220 kişi bağış yapmış, 25 gün kalmış ve neredeyse 2500 kişinin daha bağış yapmasın gerekiyorsa, maalesef...


Tekerleme gibi yazmışsın :) Ama haklısın. Bu kickstarter bağış olayı nasıl oluyor ? Tanınan süre bittiğinde istenilen bağış toplanmazsa verilen bağışlar gerimi iade ediliyor ? Veya bizde ülkemizden katılabiliyormuyuz ? Bağış yaptığımız ürünler tr ye gönderiliyormu ? Yardımcı olursan çok sevinrim. Teşekkürler.


Güzel soru bende merak ediyordum
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OverClocK1ng 5 yıl
Valla açıkçası ben projeye ümitle bakmıyorum.
Zira 900.000 dolar bir Kickstarter projesi için çok büyük para.
Ayrıca şu an 51614 Dolarlık bağış yapılmış. Bunu 350 Dolara bölersek normalde 147 kişi bu cihazdan almak için 350 şer dolar bağış yapmışlar demektir. Ama nedense 220 kişi bağış yapmış diye yazıyor.
900.000 Dolarda 51614 Dolar anca toplanmış. Kalan 848.386 Dolarlık hedef için 350 Dolardan 2432 kişinin daha bağış yapması lazım. O kadar çok kişi bağış yapacak olsa bugün 220 kişi gibi yapmaz çok daha fazla kişi bağış yapardı.
"900.000 Dolarlık hedefin bitimine 25 gün kala 220 bağış ile 51,614$'lık"
2200 kişi bağış yapmış ve hedefe 25 gün kala 500 kişi kalmış olsa ben projeye ümitle bakardım.
Ama 220 kişi bağış yapmış, 25 gün kalmış ve neredeyse 2500 kişinin daha bağış yapmasın gerekiyorsa, maalesef...
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Guest 5 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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oltanoltan 5 yıl
Malum bölgeye ateş ederlerse nolacak.
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Pondera 5 yıl oltanoltan
oltanoltan

Malum bölgeye ateş ederlerse nolacak.

Bayan oyuncular için güzel olacaktır, bizim için bilinmez.
Telefondaki geribildirim gibi farzediyoruz tabi.. Şimdilik çok ahım şahım değil ama bunlar zaten o bilimkurgularda gördüğümüz meşhur aletlerin ilk adımları. Kimbilir, 15-20 sene sonra oyunlar X-Men'deki Danger Room'a benzer tarzda oynanabilecektir.
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Cartoon 5 yıl oltanoltan
oltanoltan

Malum bölgeye ateş ederlerse nolacak.


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DH Misafiri 5 yıl
düsünce güzel birde tam olarak vuruldugumuz yer titrerse feci olur
fiyati iyimis ama :)
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