Oyunları hissettiren proje: ARAIG

Kullanıcıları oyunların içerisine daha fazla oranda sokmak isteyen geliştiriciler, bu amaç uğruna farklı çalışmalar yapıyorlar. Bu çalışmaların başında gelen Oculus Rift'ten sonra, şimdi de ARAIG isimli proje Kickstarter üzerinde destek arıyor.

Giyilebilir formda geliştirilen ARAIG, oyunlar içerisinde meydana gelen vurulma, patlama ya da benzeri hissiyatları kullanıcıya hissettirmek amacıyla hazırlanmış durumda. Proje, ilk olarak "Decoder" ismi verilen sistem sayesinde oyunlardan gerekli verileri topluyor, Exoskeleton ismi verilen sistem ise üzerinde yer alan 48 adet titreşim motoru sayesinde gerekli geri bildirimleri gerçekleştiriyor. Bu sayede örneğin oyun içerisinde vurulan oyuncu, bu etkiyi düşük oranlı da olsa gerçek zamanlı olarak kendi bedeni üzerinde de hissetmiş oluyor.

Üst seviye oyun deneyimi için içerisinde bataryalar yer alan ve bu sayede kablosuz olarak çalışan ARAIG, ayrıca surround ses sistemini de üzerinde barındırıyor. Kickstarter'da başlatılırken konan 900,000$ hedefin bitimine 25 gün kala 220 bağış ile 51,614$'lık kısmını toplayan ARAIG projesinin başarıya ulaşmasına büyük şans veriliyor. Yapılacak 325$ bağış ile elde edilebilen ürün hakkında hazırlanmış ayrıntılı tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.









http://www.kickstarter.com/projects/141790329/araig-as-real-as-it-gets