Özçekim trendine Asus yorumu : ZenFone Selfie

Giderek önem kazanmakta olan özçekim yani selfie trendine Asus da uzak kalamadı ve ZenFone akıllı telefon ailesine Selfie adında yeni bir üye ekleyerek tüketicileri etkilemek istediğini gösterdi.





ZenFone Selfie modeli ön ve arka kısmında 13MP çözünürlüğünde kameraları ile dikkat çekiyor. Her iki kamera çift tonlu LED flaş ve daha iyi görüntüler sunan PixelMaster özelliği ile destekleniyor.





Arka kamerada büyük f/2.0 diyafram aralığı ve lazer otomatik odaklama teklnolojisi yer alıyor. Lazer teknolojisi sayesinde odaklanmalar çok hızlı yapılabilirken, düşük ışık koşullarında da iyi neticeler alınabiliyor.





Ön kamerada ise f/2.2 diyafram aralığı ve 88 derece lens açısı yer alırken, panorama modunda 140 dereceye kadar açı artırılabiliyor. ZenUI Beautification yazılımı ile çekim esnasında canlılık katması açısından yüz hatları gerçek zamanlı iyileştirilebiliyor. Özçekim konusunda en başarılı modellerden birisinin Asus ZenFone Selfie olacağına şüphe yok.





Modelin diğer özellikleri ise 5.5 inçlik Full HD IPS ekran, Gorilla Glass 4 kaplama, ekrana canlılık kazandıran ASUS TruVivid teknolojisi, 8 adet Cortex-A53 çekirdekli Snapdragon 615 yongaseti şeklinde sayılabilir. Asus ZenFone Selfie modelinin detayları ve satış bilgisi daha sonra açıklanacak.

http://www.androidpolice.com/2015/05/31/asus-announces-zenwatch-2-in-two-sizes-zenfone-selfie-and-new-zenpad-tablets-in-four-sizes/