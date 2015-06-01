Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Özçekim trendine Asus yorumu : ZenFone Selfie

3 yıl
2,1b
1
7
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Özçekim trendine Asus yorumu : ZenFone Selfie

Giderek önem kazanmakta olan özçekim yani selfie trendine Asus da uzak kalamadı ve ZenFone akıllı telefon ailesine Selfie adında yeni bir üye ekleyerek tüketicileri etkilemek istediğini gösterdi. 

ZenFone Selfie modeli ön ve arka kısmında 13MP çözünürlüğünde kameraları ile dikkat çekiyor. Her iki kamera çift tonlu LED flaş ve daha iyi görüntüler sunan PixelMaster özelliği ile destekleniyor. 

Arka kamerada büyük f/2.0 diyafram aralığı ve lazer otomatik odaklama teklnolojisi yer alıyor. Lazer teknolojisi sayesinde odaklanmalar çok hızlı yapılabilirken, düşük ışık koşullarında da iyi neticeler alınabiliyor. 

Ön kamerada ise f/2.2 diyafram aralığı ve 88 derece lens açısı yer alırken, panorama modunda 140 dereceye kadar açı artırılabiliyor. ZenUI Beautification yazılımı ile çekim esnasında canlılık katması açısından yüz hatları gerçek zamanlı iyileştirilebiliyor. Özçekim konusunda en başarılı modellerden birisinin Asus ZenFone Selfie olacağına şüphe yok. 

Modelin diğer özellikleri ise 5.5 inçlik Full HD IPS ekran, Gorilla Glass 4 kaplama, ekrana canlılık kazandıran ASUS TruVivid teknolojisi, 8 adet Cortex-A53 çekirdekli Snapdragon 615 yongaseti şeklinde sayılabilir. Asus ZenFone Selfie modelinin detayları ve satış bilgisi daha sonra açıklanacak.  

http://www.androidpolice.com/2015/05/31/asus-announces-zenwatch-2-in-two-sizes-zenfone-selfie-and-new-zenpad-tablets-in-four-sizes/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
boostibo 3 yıl
Zenfone 5 im android 5.0 çok güzel oldu kullanımı çok keyifşi bidahaki tlefonum gene asus olabilir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
pranis 3 yıl
piyasamızda fiyatı 1400 den aşağı olmaz. öyle de değmez zaten.
hem yüksek çözünürlüklü özçekim kameraları tutulmaz özellikle kızlar tarafından, bütün sivilceyi lekeyi pisliği gösterir. kim alır la.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
HEISENBERG 3 yıl
Ülkemize gelmesi 2017'yi bulur!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kesbi 3 yıl
Görüntülü arama yok ama ön kamera hayvan gibi, çöp.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Bukalemun 3 yıl
Ram ve android sürümü belli değil. Ayrıca 5.5 " de full Hd yine cihazı az da olsa zorlayacaktır. LG G2 zaten yeterli büyüklükte ve 720p halen popüler bence...
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Chandler Bing 3 yıl Bukalemun
Bukalemun

Ram ve android sürümü belli değil. Ayrıca 5.5 " de full Hd yine cihazı az da olsa zorlayacaktır. LG G2 zaten yeterli büyüklükte ve 720p halen popüler bence...



g2'nin ekranı 1080p
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Nvidia GTX 980 Ti inceleme videosu 3 yıl WD Black 500GB 2,5" HDD "WD500LPLX" video inceleme 3 yıl Witcher 3 Ultra Detay Farkları ve Nvidia Gameworks teknolojisi özel video 3 yıl AMD Godavari'ye ilk bakış: Fusion A10-7870K işlemcisi ve performans potansiyeli Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
BU USTALAR BENİ KANSER EDECEK, YETTİ
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DH Forum
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim