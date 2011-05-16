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İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Özel Haber: AMD'nin 2011 için planladığı en güçlü mobil işlemci ve detayları!

8 yıl
26,8b
1
40
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Masaüstü sistemler için hazırladığı Bulldozer tabanlı yeni nesil FX işlemci ailesi endüstri tarafından merakla beklenen AMD cephesinde, Haziran ayının bir diğer önemli lansmanı mobil platformlar üzerine olacak ve Sabine kod adı verilen yüksek performanslı mobil Fusion işlemcilerinden oluşan yeni nesil dizüstü bilgisayar platformu da endüstrinin beğenisine sunulacak. Brazos platformuyla netbook pazarına hızlı bir giriş yapan AMD, yeni nesil Fusion işlemcileriyle dizüstü bilgisayar pazarındaki payını ciddi oranda arttırmayı planlıyor.

Elimize ulaşan AMD dökümanlarına göre, Sabine platformu kapsamında yılın ikinci yarısı için planlanan en hızlı mobil işlemci Fusion A8-3530MX olacak. 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve AMD'nin mevcut K10.5 mimarisinin güncellenmiş versiyonunu temel alan dört çekirdekli Fusion A8-3530MX işlemcisi, standart olarak 1.9GHz'de çalışacak ve TurboCore teknolojisiyle çekirdek çalışma frekansını 2.6GHz'e kadar çıkartabilecek. Seviye 2 (L2) bellek kapasitesi 4MB olarak belirlenen işlemci, Radeon HD 6620G entegre grafik birimiyle geliyor. 400x paralel işlem birimine sahip olan DirectX 11 destekli entegre grafik birimi, 444MHz'de görev yapacak ve UVD 3.0 motorunu fs içerecek.

Çift kanal bellek kontrolcüsüne sahip olan Fusion A8-3530MX, 1600MHz'e kadar standart DDR3 ve 1333MHz'e kadar da düşük güç tüketimli DDR3L belleklerle kullanılabilecek. Fusion A serisi yeni nesil mobil işlemci ailesinin diğer üyeleri gibi FS1 paket yapısında olan işlemci, A60M ve A70M çipsetleriyle kullanılacak. Merak edenler için iki çipset arasındaki temel farkın USB 3.0 desteği olduğunu belirtelim. A60M'den farklı olarak A70M çipsetinde doğal yani üçüncü parti kontrolcü gerektirmeden 4x USB 3.0 portuna destek sunuluyor.

Meraklısına Notlar;

- Fusion A serisi işlemcilerdeki entegre grafik birimleri 128-bit bellek veri yolu desteği içeriyorlar.
- Fusion A serisi işlemciler, çift GPU desteğine de sahipler;
* Fusion A8-3530MX işlemcisindeki Radeon HD 6620G entegre grafik birimi, AMD'nin Whistler kod adlı Radeon HD 6600M serisi ve üzeri harici GPU'ları ile kullanılabiliyor.
- Fusion A serisi tüm işlemcilerin entegre grafik birimleri Blu-ray 3D desteği ile geliyorlar;

* Editörün Notu: Fusion A8-3530MX, AMD'nin mevcut yol haritasındaki en yüksek performanslı mobil işlemci olarak yer alıyor ve 2012 öncesinde daha hızlı bir model görünmüyor.


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leventalpsal 8 yıl en beğenilen
O değilde ey DONANIMHABER o kadar internet sansürüne hayır yürüyüşleri yapıldı, insanlar korkuyor, 22 Ağustostan sonra ne olacak internet sansürü hangi boyutlara ulaşacak diye tedirgin, tepkili... Siz bununla ilgili neden hiç haber yapmıyorsunuz, bir kelime bile etmiyorsunuz?
O değilde ey DONANIMHABER o kadar internet sansürüne hayır yürüyüşleri yapıldı, insanlar korkuyor, 22 Ağustostan sonra ne olacak internet sansürü hangi boyutlar...
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1 Yanıt Yanıtla +24
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theyapici 8 yıl
amd nin hep haberleri geliyor birde ürünleri gelse tam süper olacak
2 Yanıt Yanıtla +12
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leventalpsal 8 yıl

gordon95
leventalpsal

O değilde ey DONANIMHABER o kadar internet sansürüne hayır yürüyüşleri yapıldı, insanlar korkuyor, 22 Ağustostan sonra ne olacak internet sansürü hangi boyutlara ulaşacak diye tedirgin, tepkili... Siz bununla ilgili neden hiç haber yapmıyorsunuz, bir kelime bile etmiyorsunuz?


Burası işlemci bölümü eminim DH böyle bir olayı kaçırmamış ve internete sansürle ilgili gerekli bölümde haber yapmıştır


İşlemci bölümüyle alakasız bir mesaj attığım için üzgünüm ama mesajı konuyla ilgili habere yazmam için öncelikle konuyla ilgili haber olması lazım :) . Ben göremedim sen görebildiysen bu haberleri, linkini atarsan sevinirim.
gordon95leventalpsalO değilde ey DONANIMHABER o kadar internet sansürüne hayır yürüyüşleri yapıldı, insanlar k...
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1 Yanıt Yanıtla +12
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Jinnet 7 yıl
Cıkarsada intel 2 günde sömürür :D
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Armin van Buuren* 7 yıl
Beyler düşünüyorum da AMD OEM mağazalarına açıklayıcı bir reklam verse diyeceğim, bir kere P4(!) alan İntel'e memnun kalıyor ve gelip Intel alıyor. O haber hiç bir etkili olmaz. Intel bilinç altına inmiş beyler.
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ekrem71 8 yıl
Tebrikler donanım haber. Bu haberiniz Engadget'e de konu oldu:
engadget.com/...
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aceleciburak 8 yıl
TsG
Brazos platformuyla netbook pazarına hızlı bir giriş yapan AMD, yeni nesil Fusion işlemcileriyle dizüstü bilgisayar pazarındaki payını ciddi oranda arttırmayı planlıyor. Hızlı bir giriş mi yapmış? Fusion netbookların bir tane bile örneği yok Türkiye pazarında... . Edit: İmla

Nasıl yok örneği sadece reklam yapmıyolar teknosada sony var 11.6 fusion E 350 netbook apu eksen bilgisayarda MSI var E 350 Apu lu 15.6 notebook yine toshiba 15.6 notebook modeli var HD 6330 Vga lı min 3 4 model piyasaya girdi bi aralarda C 50 gelmişti toshiba HD 6250 10.1 inch model çok almak isteyene ama fusionlu modellerin belkide en güzeli bence HP DM1z görünüyor şuanlık
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TsG 8 yıl

aceleciburak

TsG



Brazos platformuyla netbook pazarına hızlı bir giriş yapan AMD, yeni nesil Fusion işlemcileriyle dizüstü bilgisayar pazarındaki payını ciddi oranda arttırmayı planlıyor. Hızlı bir giriş mi yapmış? Fusion netbookların bir tane bile örneği yok Türkiye pazarında... . Edit: İmla




Nasıl yok örneği sadece reklam yapmıyolar teknosada sony var 11.6 fusion E 350 netbook apu eksen bilgisayarda MSI var E 350 Apu lu 15.6 notebook yine toshiba 15.6 notebook modeli var HD 6330 Vga lı min 3 4 model piyasaya girdi bi aralarda C 50 gelmişti toshiba HD 6250 10.1 inch model çok almak isteyene ama fusionlu modellerin belkide en güzeli bence HP DM1z görünüyor şuanlık







Netbook diyoruz hocam, 15,6 almışken i3-i5 alabilirsin. Netbook olarak Sony'i duymamıştım,başka da model yok araştırdığım kadarıyla...

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heartwork 8 yıl
TsG
Brazos platformuyla netbook pazarına hızlı bir giriş yapan AMD, yeni nesil Fusion işlemcileriyle dizüstü bilgisayar pazarındaki payını ciddi oranda arttırmayı planlıyor. Hızlı bir giriş mi yapmış? Fusion netbookların bir tane bile örneği yok Türkiye pazarında... . Edit: İmla

evet fazla yok ama hiç olmadığı da doğru değil. teknosa da e350 zacate işlemcili sony vaio var fiyatı 1000 tl civarıydı sanırım. hatta bir ay kadar önce kampanya fiyatı 888 tl'ydi. ayrıca msi ın modelleri de mevcut şuanda
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WinteR 8 yıl
Intel'in yalnızca cpu'yu AMD'den daha ucuza mal ettiğini tahmin ediyorum, AMD'nin cpu ve gpu maliyetleri Intel'in kendi cpu'su ve 2.bir şikerketten alacağı gpu ile arasında çok büyük bir maliyet farkı yaşayacağını sanmıyorum, büyük maliyet farkı kaliteli gpu'larda yaşayacaklar bu durumda da daha iyi diye yine satacaklardır.
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Hobar 8 yıl

heartwork

TsG

Brazos platformuyla netbook pazarına hızlı bir giriş yapan AMD, yeni nesil Fusion işlemcileriyle dizüstü bilgisayar pazarındaki payını ciddi oranda arttırmayı planlıyor. Hızlı bir giriş mi yapmış? Fusion netbookların bir tane bile örneği yok Türkiye pazarında... . Edit: İmla


evet fazla yok ama hiç olmadığı da doğru değil. teknosa da e350 zacate işlemcili sony vaio var fiyatı 1000 tl civarıydı sanırım. hatta bir ay kadar önce kampanya fiyatı 888 tl'ydi. ayrıca msi ın modelleri de mevcut şuanda


+1
bahsettiği cihazı kullanıyorum şu an
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TsG 8 yıl
"Brazos platformuyla netbook pazarına hızlı bir giriş yapan AMD, yeni nesil Fusion işlemcileriyle dizüstü bilgisayar pazarındaki payını ciddi oranda arttırmayı planlıyor."

Hızlı bir giriş mi yapmış? Fusion netbook'ların bir tane bile örneği yok Türkiye pazarında...
.
Edit: İmla
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MIKROP DOGAN 8 yıl

TsG

"Brazos platformuyla netbook pazarına hızlı bir giriş yapan AMD, yeni nesil Fusion işlemcileriyle dizüstü bilgisayar pazarındaki payını ciddi oranda arttırmayı planlıyor."

Hızlı bir giriş mi yapmış? Fusion netbook'ların bir tane bile örneği yok Türkiye pazarında...
.
Edit: İmla

bu AMD nin değil ülkemizin suçu


düz mantıklı distribütörler olduğu sürece pek göremeyiz
teknobiyotikte e350 anakart işlemci var ama netbook olarak yok

teknobiyotik.com/...
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diemcizone 8 yıl
Ju1i@~
WinteR Intel bu sektörü domine etmeye devam edecektir, AMD iyi bir iş çıkarsa da çok büyük bir kesim için cpu-gpu birleşik olması önemli değil,haberi bile olmayacaktır, intel de işlemcilerini nvidia,amd ekran kartlarıyla birlikte satarak piyasaya hakimiyeti sürer.
Dizüstüler hazır sistem oldukları için son kullanıcının CPU-GPU birlikteliğini bilip bilmemesi mühim değil. Üreticilerin kesin haberleri olur ya da olmuştur şimdiden.128bit veriyolu süper bir gelişme. Bundan sonraki performans hamlesi GPUnun kendi belleğine sahip olması. İşlemci paketine şöyle bir 256MB GDDR5 bellek koysalar her anlamda güzel bir işlemci yaparlar. Ama bunun için 22nm ya da daha küçük bir üretim süreci gerekiyor olabilir. Ayrıca bununla sadece dizüstü platformları değil, belki Wii 2 gibi DX11 konsolları da hedefleyebilirler.

256MB DDR5 bellek koysalar, ve bu bellek tamamen gpu üzerinde kullanılmadığı zaman ön bellek olarak filan kullanılabilce, 5GHz hızında filan olsa çok işe yarıyabilir, ama işlemci içerisine bellek entegre edebileceklerini düşünemiyorum.
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Ju1i@~ 8 yıl
WinteR
Intel bu sektörü domine etmeye devam edecektir, AMD iyi bir iş çıkarsa da çok büyük bir kesim için cpu-gpu birleşik olması önemli değil,haberi bile olmayacaktır, intel de işlemcilerini nvidia,amd ekran kartlarıyla birlikte satarak piyasaya hakimiyeti sürer.

Dizüstüler hazır sistem oldukları için son kullanıcının CPU-GPU birlikteliğini bilip bilmemesi mühim değil. Üreticilerin kesin haberleri olur ya da olmuştur şimdiden.
128bit veriyolu süper bir gelişme. Bundan sonraki performans hamlesi GPU'nun kendi belleğine sahip olması. İşlemci paketine şöyle bir 256MB GDDR5 bellek koysalar her anlamda güzel bir işlemci yaparlar. Ama bunun için 22nm ya da daha küçük bir üretim süreci gerekiyor olabilir. Ayrıca bununla sadece dizüstü platformları değil, belki Wii 2 gibi DX11 konsolları da hedefleyebilirler.
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SEO-Uzmanı 8 yıl
malesef yeni nesil oyunlar için ucu ucuna yetecek yani çalıştırabilir şekilde bir sistem configrasyonu elbette
ilk defa bilgisayar sahibi olacak kişilerin daha az kazık yemesine sebep olacak !
ama malesef bu sistem configrasyonu nitelikli bir ileri seviye kullanıcının ihtiyacına cevap verebilecek bir düzeyde değil sadece ekonomik açıdan tatminkar bir sistem almak için ideal dir.
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Hobar 8 yıl
eğer bu işlemci performans olarak i7 2630qm gibi bir işlemcinin verdiği performansın %70 ini verirse ve güç tüketimi makul olursa, buna ek olarak çok daha güçlü bir gpu ya sahip olduğu için orta seviyenin gözdesi olabilir. harici ekran kartı maliyeti de ortadan kalktığı için fiyatlar da makul olacaktır.
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