Özel Haber: AMD'nin 2011 için planladığı en güçlü mobil işlemci ve detayları!

Masaüstü sistemler için hazırladığı Bulldozer tabanlı yeni nesil FX işlemci ailesi endüstri tarafından merakla beklenen AMD cephesinde, Haziran ayının bir diğer önemli lansmanı mobil platformlar üzerine olacak ve Sabine kod adı verilen yüksek performanslı mobil Fusion işlemcilerinden oluşan yeni nesil dizüstü bilgisayar platformu da endüstrinin beğenisine sunulacak. Brazos platformuyla netbook pazarına hızlı bir giriş yapan AMD, yeni nesil Fusion işlemcileriyle dizüstü bilgisayar pazarındaki payını ciddi oranda arttırmayı planlıyor.

Elimize ulaşan AMD dökümanlarına göre, Sabine platformu kapsamında yılın ikinci yarısı için planlanan en hızlı mobil işlemci Fusion A8-3530MX olacak. 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve AMD'nin mevcut K10.5 mimarisinin güncellenmiş versiyonunu temel alan dört çekirdekli Fusion A8-3530MX işlemcisi, standart olarak 1.9GHz'de çalışacak ve TurboCore teknolojisiyle çekirdek çalışma frekansını 2.6GHz'e kadar çıkartabilecek. Seviye 2 (L2) bellek kapasitesi 4MB olarak belirlenen işlemci, Radeon HD 6620G entegre grafik birimiyle geliyor. 400x paralel işlem birimine sahip olan DirectX 11 destekli entegre grafik birimi, 444MHz'de görev yapacak ve UVD 3.0 motorunu fs içerecek.

Çift kanal bellek kontrolcüsüne sahip olan Fusion A8-3530MX, 1600MHz'e kadar standart DDR3 ve 1333MHz'e kadar da düşük güç tüketimli DDR3L belleklerle kullanılabilecek. Fusion A serisi yeni nesil mobil işlemci ailesinin diğer üyeleri gibi FS1 paket yapısında olan işlemci, A60M ve A70M çipsetleriyle kullanılacak. Merak edenler için iki çipset arasındaki temel farkın USB 3.0 desteği olduğunu belirtelim. A60M'den farklı olarak A70M çipsetinde doğal yani üçüncü parti kontrolcü gerektirmeden 4x USB 3.0 portuna destek sunuluyor.

Meraklısına Notlar;



- Fusion A serisi işlemcilerdeki entegre grafik birimleri 128-bit bellek veri yolu desteği içeriyorlar.

- Fusion A serisi işlemciler, çift GPU desteğine de sahipler;

* Fusion A8-3530MX işlemcisindeki Radeon HD 6620G entegre grafik birimi, AMD'nin Whistler kod adlı Radeon HD 6600M serisi ve üzeri harici GPU'ları ile kullanılabiliyor.

- Fusion A serisi tüm işlemcilerin entegre grafik birimleri Blu-ray 3D desteği ile geliyorlar;



* Editörün Notu: Fusion A8-3530MX, AMD'nin mevcut yol haritasındaki en yüksek performanslı mobil işlemci olarak yer alıyor ve 2012 öncesinde daha hızlı bir model görünmüyor.