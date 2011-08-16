Özel Haber: AMD'nin 28nm işlemcileri hakkında resmi detaylar

Başta netbook'lar olmak üzere giriş seviyesindeki dizüstü bilgisayarları, hepsi bir arada bilgisayarlar ve Mini-ITX anakartlar için geliştirdiği Brazos kod adlı Fusion platformuyla yüksek satış başarılarına ulaşan AMD, 2012 ile birlikte Brazos'un devamı niteliğindeki Deccan platformunu kullanıma sunmayı planlıyor.

Bilindiği üzere Brazos platformu, 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Ontario ve Zacate işlemcilerinden oluşuyordu, çalışmaları devam eden yeni nesil Deccan platformuna ise 28nm ile geliştirilen Wichita ve Krishna işlemcileri güç verecek.

Düşük güç tüketimi göz önünde bulundurularak geliştirilen Bobcat mimarisinin güç verdiği Ontario ve Zacate işlemcilerinden farklı olarak Wichita ve Krishna işlemcilerine "Güncellenmiş Bobcat" mimarisi güç verecek ve tasarımda önemli güncellemeler sunulacak.

AMD'nin Brazos serisi mevcut Fusion işlemcileri tek ve çift çekirdekli işlemcilerden oluşuyordu anca Deccan platformuyla birlikte performans çıtasını arttıracak önemli bir adım atılıyor ve işlemci modeline göre değişmekle birlikte çekirdek sayısı dörde çıkartılıyor.

Aynı zamanda mimari güncellemelerle aynı segmentteki mevcut Fusion Ontario işlemcilerine göre %20 daha yüksek performans sunacağı belirtilen işlemcilerde bellek desteği 1600MHz'e çıkartılıyor ayrıca DDR3L olarak bilinen düşük güç tüketimli DDR3 belleklere de destek geliyor.

Yeni işlemcilerin performans odaklı güncellemelerini kısaca özetlemek gerekirse AMD, iki kat daha iyi çoklu uygulama performansı - multitasking-, %25 daha iyi DirectX 11 performansı ve %15 daha fazla bellek bantgenişliği sunacağını ifade ediyor.

Yeni üretim teknolojisi ve eklenen gelişmiş güç yönetim özellikleri sayesinde performans artarken güç tüketimini düşürdüğünü de dikkat çeken AMD, Blu-ray video oynatımı esnasındaki güç kullanımının %20'ye varan oranda azaltıldığını ayrıca daha iyi HD video deneyimi için yeni ileriş işleme tekniklerine yer verdiğini ifade ediyor.

Deccan platformunun benzer güç tüketim seviyesinde Brazos platformundan %30 daha fazla işlem gücü sunacağını ifade eden AMD, gelişmiş çoklu ortam yeteneklerine dikkat çekiyor ve SAMU teknolojisi ile medya içerik deşifrasyonunu işlemci çekirdeklerinden alarak bu sayede DVD ve Blu-ray medya oynatımı esnasında daha uzun pil ömrü sağladığını belirtiyor.

Deccan platformuyla birlikte AMD, netbook'lara ve giriş seviyesi dizüstü bilgisayarlara çift GPU desteği getiriyor ve bu sayede işlemciye entegre grafik birimi ve ayrık ekran kartı, mini-bilgisayarlar için aynı platformda bir araya gelmiş olacak.

Ontario ve Zacate kod adlı Fusion C ve Fusion E serisi işlemcilerinde olmayan Turbo Core teknolojisi de Deccan platformunun bir diğer önemli avantajı olacak ve bu sayede işlemciler ihtiyaca göre saat hızlarını dinamik olarak, kullanıcıdan bağımsız bir şekilde arttırabilecekler.

AMD'nin resmi dökümanlarına göre 28nm üretim teknolojisiyle hazırlanan dört çekirdekli yeni işlemcilerin ısıl tasarım gücü 20 Watt, çift çekirdekli modellerin ise 8 Watt olacak.

Statik ekranda 1 Watt'ın altında, Blu-ray oynatımında ise 3.5 Watt seviyesinde (dört çekirdekli modeller) güç tüketecek olan işlemciler ile 11 saate varan pil ömrü sağlanabilecek.

Yeni üretim teknolojisi, güncellenmiş mimari, yeni grafik birimi ve yeni teknolojileri bir arada sunacak 28nm işlemcilere anakart tarafında geliştirilmiş Hudson D2 çipsetli eşlik edecek ayrıca bu doğal USB 3.0 desteği de sunulmuş olacak.

Yine AMD dökümanlarına göre 28nm Wichita/Krishna işlemcilerinin üretimi ikinci çeyreğin sonunda yani muhtemelen Mayıs/Haziran 2012 döneminde başlayacak.