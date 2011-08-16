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Özel Haber: AMD'nin 28nm işlemcileri hakkında resmi detaylar

7 yıl
17,6b
1
53
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Başta netbook'lar olmak üzere giriş seviyesindeki dizüstü bilgisayarları, hepsi bir arada bilgisayarlar ve Mini-ITX anakartlar için geliştirdiği Brazos kod adlı Fusion platformuyla yüksek satış başarılarına ulaşan AMD, 2012 ile birlikte Brazos'un devamı niteliğindeki Deccan platformunu kullanıma sunmayı planlıyor. 
Bilindiği üzere Brazos platformu, 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Ontario ve Zacate işlemcilerinden oluşuyordu, çalışmaları devam eden yeni nesil Deccan platformuna ise 28nm ile geliştirilen Wichita ve Krishna işlemcileri güç verecek.
Özel Haber: AMD'nin 28nm işlemcileri hakkında resmi detaylar
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Düşük güç tüketimi göz önünde bulundurularak geliştirilen Bobcat mimarisinin güç verdiği Ontario ve Zacate işlemcilerinden farklı olarak Wichita ve Krishna işlemcilerine "Güncellenmiş Bobcat" mimarisi güç verecek ve tasarımda önemli güncellemeler sunulacak. 
AMD'nin Brazos serisi mevcut Fusion işlemcileri tek ve çift çekirdekli işlemcilerden oluşuyordu anca Deccan platformuyla birlikte performans çıtasını arttıracak önemli bir adım atılıyor ve işlemci modeline göre değişmekle birlikte çekirdek sayısı dörde çıkartılıyor. 
Özel Haber: AMD'nin 28nm işlemcileri hakkında resmi detaylar
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Aynı zamanda mimari güncellemelerle aynı segmentteki mevcut Fusion Ontario işlemcilerine göre %20 daha yüksek performans sunacağı belirtilen işlemcilerde bellek desteği 1600MHz'e çıkartılıyor ayrıca DDR3L olarak bilinen düşük güç tüketimli DDR3 belleklere de destek geliyor.
Yeni işlemcilerin performans odaklı güncellemelerini kısaca özetlemek gerekirse AMD, iki kat daha iyi çoklu uygulama performansı - multitasking-, %25 daha iyi DirectX 11 performansı ve  %15 daha fazla bellek bantgenişliği sunacağını ifade ediyor. 
Yeni üretim teknolojisi ve eklenen gelişmiş güç yönetim özellikleri sayesinde performans artarken güç tüketimini düşürdüğünü de dikkat çeken AMD, Blu-ray video oynatımı esnasındaki güç kullanımının %20'ye varan oranda azaltıldığını ayrıca daha iyi HD video deneyimi için yeni ileriş işleme tekniklerine yer verdiğini ifade ediyor.
Özel Haber: AMD'nin 28nm işlemcileri hakkında resmi detaylar
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 Deccan platformunun benzer güç tüketim seviyesinde Brazos platformundan %30 daha fazla işlem gücü sunacağını ifade eden AMD, gelişmiş çoklu ortam yeteneklerine dikkat çekiyor ve SAMU teknolojisi ile medya içerik deşifrasyonunu işlemci çekirdeklerinden alarak bu sayede DVD ve Blu-ray medya oynatımı esnasında daha uzun pil ömrü sağladığını belirtiyor.
Deccan platformuyla birlikte AMD, netbook'lara ve giriş seviyesi dizüstü bilgisayarlara çift GPU desteği getiriyor ve bu sayede işlemciye entegre grafik birimi ve ayrık ekran kartı, mini-bilgisayarlar için aynı platformda bir araya gelmiş olacak. 
Ontario ve Zacate kod adlı Fusion C ve Fusion E serisi işlemcilerinde olmayan Turbo Core teknolojisi de Deccan platformunun bir diğer önemli avantajı olacak ve bu sayede işlemciler ihtiyaca göre saat hızlarını dinamik olarak, kullanıcıdan bağımsız bir şekilde arttırabilecekler. 
Özel Haber: AMD'nin 28nm işlemcileri hakkında resmi detaylar
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AMD'nin resmi dökümanlarına göre 28nm üretim teknolojisiyle hazırlanan dört çekirdekli yeni işlemcilerin ısıl tasarım gücü 20 Watt, çift çekirdekli modellerin ise 8 Watt olacak.
 Statik ekranda 1 Watt'ın altında, Blu-ray oynatımında ise 3.5 Watt seviyesinde (dört çekirdekli modeller) güç tüketecek olan işlemciler ile 11 saate varan pil ömrü sağlanabilecek. 
Yeni üretim teknolojisi, güncellenmiş mimari, yeni grafik birimi ve yeni teknolojileri bir arada sunacak 28nm işlemcilere anakart tarafında geliştirilmiş Hudson D2 çipsetli eşlik edecek ayrıca bu doğal USB 3.0 desteği de sunulmuş olacak.  
Yine AMD dökümanlarına göre 28nm Wichita/Krishna işlemcilerinin üretimi ikinci çeyreğin sonunda yani muhtemelen Mayıs/Haziran 2012 döneminde başlayacak. 

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Towarscke 7 yıl
Tamam guzel demissin de; Fusion ile Buldozer farkli seyler. Ha ayrica bir Fusion 2. nesil gelecek ama su anda Fusion piyasada mevcut.. FM1 soketinden satiliyor... Gayette is goruyor.. Buldozerin 2. nesli gelecek..
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napolyon94 7 yıl
Amd laf catar intel is yapar daha sen 2008 kasiminda cikmis i7-920 yle yarisacak islemcin yok neyi bekliyorsun cikar su buldozeri brazosu haydoyu :@
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DH Misafiri 7 yıl

(((TeAcHeR)))
hala amd ye kullanıcı dostu diyorlarya valla hayret dx11 ilk çıkan 5800 serisinden yediği kazığı millet çabuk unutmuş heralde

5xxx serisi kartın yapısını ve özelliklerini bilmiyosun diye umuyorum, aksi taktirde o teknolojiye aldığı parada laf etmezdin. Nvidia'nın çıkartığı 460-480-580.... vs vs gidiyor. bunlar çokmu uygunki.
Birde bilmeyen arkadaşlar intel amd'den 20 kat daha fazla bütçeye sahipti, ati ile birleşmeden önce. Bırakında bu durumda intel amd'den daha hızlı işlemci çıkarsın. Amd kullanıyorum fakat intel2in i5 ve i7'lerini de oldukça severim. Fanatiklik gibi bir huyum yok. Amd'de yeni ürünlerini ortaya koysun, performansına bakın, yorumlarınızı sonra yapın. laf dalavere boş işler bunlar.
Fusionu görün, yapıyor bişiler
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namigencan 7 yıl
(((TeAcHeR)))
hala amd ye kullanıcı dostu diyorlarya valla hayret
dx11 ilk çıkan 5800 serisinden yediği kazığı millet çabuk unutmuş heralde

Arkadaşım sen yeni çıkan hangi ekran kartına az para ödedin veya tam karşılığı dediğin parayı ödedin. Bu amd ile alakası yok yeni çıkaran pahalı satıyor bu kadar. Bunun Amd Nvidia veya İntal olması fark etmiyor hepsi aynı. Yanlı yorum yapmayalım.
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soar.kerrigan 7 yıl
adam konyali normal yane.
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DH Misafiri 7 yıl
Fx57'yi tebrik ederim, bu haber pek çok yabancı teknoloji sitesinde yayınlanmış;
techpowerup.com/...
fudzilla.com/...
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(((TeAcHeR))) 7 yıl
hala amd ye kullanıcı dostu diyorlarya valla hayret


dx11 ilk çıkan 5800 serisinden yediği kazığı millet çabuk unutmuş heralde
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setek01 7 yıl
Alx

Uzun zamandır bu piyasadan uzak kaldım. Bugün bakayım dedim, neler oluyor. Durum hiç değişmemiş... INTEL işlemci çıkarıyor, AMD ise haber...

Helal olsun. En beğenilmeyen yorum olmuş ama forumun değişmeyenlerinden biri de fanatizm zaten. Brazos deccan bulldozer antin kuntin isim şekil şema gizli testler...
Her şey var ama işlemci yok. AMD işlemci alacaksan en fazla Phenom II X4 955 200 - 250 TL'ye alırsın aklı olana yeter de artar da. Neticede fiyat kadar performans olur ama, fazlasını isteyen başka tarafa! Benden yorumunuza eksi repler kadar artı rep!
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KalemKolik 7 yıl
Tarih çok geç amd mayıs ve haziran ayı içerisinde çıkaracağım diyorsa o ürün 2013 yılına kayar.Amd şu ürünü bu yıl bitmeden hazırlayıp pazara sunsa piyasayı domine eder.AMD ürünlerini çıkarana kadar çok geç kalıyor.
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knnkpln 7 yıl
28 mi Amd gel şunu 22 yapalım,22 de anlaşalım.
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umutarslan.com 7 yıl
iskambildestesi
önce proje ismi geliyor 5 - 10 yıl sonrada ürünün kendisi.

amd kullanıcı dostu zırt pırt ürün çıkarıp para harcatmaz :D teknolojiyi yıllarca geriden takip ettirir ama kullanıcı dostudur :D:D
anti amdci deilim ama durum bu galiba çıkacak denilenler çıkmıyor
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highgen 7 yıl
SİZ NE DİYORSUNUZ BE GİDİN ARAŞTIRIN ADAM GİBİ YILLARDIR ATOM PLATFORMUYLA KİM KİMİ GERİDEN TAKİP ETMİŞ ÖĞRENDE GEL ARAŞTIR ATOM DEVRİ BİTTİ FUSİONUN ATOMA NASIL NAL TOPLATTIĞINI DA HERKES BİLİYOR
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lazerboy 7 yıl
Deccal gibi olmuş adı :D
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