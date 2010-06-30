Özel bir hukuk bürosu, iPhone 4'ün sinyal sorunuyla ilgili inceleme başlatıyor

Amerika gibi bir ülkede kullanıcılar sorun yaşarda, tepkisiz kalırlar mı ? Özellikle iPod'dan bu yana kullanıcılarla dönem dönem karşı karşıya gelen Apple'ın kapısını yeni bir dava çalabilir. Peki hangi konuda ? Tahmin edebileceğiniz gibi iPhone 4 ve Sinyal sorunu için.

Geçtiğimiz sene Facebook ve Zynga adlı oyun firmasına oyunlardaki bazı reklamlardan dolayı dava açan Kershaw, Cutter & Ratinoff (KCR) isimli hukuk bürosu, iPhone 4'ün satışa sunulmasından dolayı yaşanan olaylarla ilgili inceleme başlattığını açıklayarak, sorunla karşılaşan kullanıcıları telefon, mail ya da anlık görüşme ile dinlemek istediklerini duyurdu.

İnceleme sonrası dava açılması muhtemel olan sinyal sorunuyla ilgili Steve Jobs dolayısıyla Apple cephesi "Bu sorun her telefonda yaşanır" cevabını vermişti.