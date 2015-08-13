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Özelleştirilmiş motora sahip yeni Formula E araçlarının sesleri yayınlandı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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52
Otomobil Teknolojileri
Oğuz Avcı
Editör
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Özelleştirilmiş motora sahip yeni Formula E araçlarının sesleri yayınlandı
Formula 1 dünyanın en önemli motor sporu etkinliği. Ancak son dönemlerde motor hacimlerinin küçültülmesi ve yakıt tasarrufu gibi konular spora ilgi duyan bazı kitleleri küstürmüş durumda. Diğer taraftan ise alt dallardan birisi olan ve elektrikli araçların yarıştığı Formula E giderek popülerleşmeye başlıyor.
Geçtiğimiz yıl ilk kez düzenlenen Formula E'de pil kapasiteleri ve motorlar sabit olurken takımların farklı şekillerde ön plana çıkması bekleniyordu. Ancak bu durum ilk sezonda farkın çok açılmaması için alınmış bir önlem olacak ki önümüzdeki Ekim ayında başlayacak 2. sezonda bu sınırlamalar kaldırıldı. Takımlar artık hem pil hem de motorlarda özelleştirme yapabilirken, bu araçların çıkarttığı sesleri ön plana çıkaran bir video yayınlandı.
Sesler biraz iç gıdıklayıcı olsa da farklı motor seslerinin olması yarışmaya ayrı bir heyecan katacaktır. Geçtiğimiz yıl düzenlenen yarışta pilotların pil seviyesini hızlı düşürmemek adına maksimum hıza nadiren çıktığını görüyorduk. Bu yılla birlikte pillerdeki özelleştirmeler de daha hızlı ve seyir zevki yüksek yarışları ortaya koyabilir.
Formula E'de yarışacak yeni araçlara ve motor seslerine aşağıdaki videodan ulaşabilirsiniz. Sizce Formula E'nin gidişatı nasıl? İlerleyen dönemlerde Formula 1'in yerini alabilir mi? 

http://www.engadget.com/2015/08/13/formula-e-engines-scream/ Yorum Yaz
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spinattimyalnizliga 4 yıl en beğenilen
Bkz.: Elektrikli süpürge
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#ŞARBAY# 4 yıl
Ds virgin in aracı mübarek nükleer alarm sreni gibi...
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allstar34 4 yıl
Formula 1 i komple kaldırsınlar da onlarda kurtulsun bizde bu nedir ya.
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1 Avatar
Lucas Black 4 yıl
Nerde v12 v10 v8 atmosferikler. Şimdikiler oldu v6 turbo süpürge gelde izle.
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aycibin 4 yıl
O ne yaaaa :)

Gelin ortasini bulalim hibrit olsun.gucun yarisi elektrik olacak diye kisitlama gelsin.boylece hem ekolojik hem sportif sesi olan araclar goruruz.boyle bir araci kimse izlemek istemez

Bu arada f1'de motor hacmi ve gucu dusuruldu mu?yakin takip etmedim ama okuyunca merak ettigimden soruyorum.
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simos35 4 yıl
Günümüzdeki F1'i görünce resmen tüm tadım tuzum kaçıyor nerde şu ses ahh

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Seefoo 4 yıl aycibin
aycibin

O ne yaaaa :)

Gelin ortasini bulalim hibrit olsun.gucun yarisi elektrik olacak diye kisitlama gelsin.boylece hem ekolojik hem sportif sesi olan araclar goruruz.boyle bir araci kimse izlemek istemez

Bu arada f1'de motor hacmi ve gucu dusuruldu mu?yakin takip etmedim ama okuyunca merak ettigimden soruyorum.

İçten yanmalı motorun gücü düştü bir miktar ama elektrik motorunun gücü arttı.Bildiğim kadarıyla toplam güç artmış oldu.Bu yıl elektrik ve içten yanmalı motorun kombine biçimde 800-900 bhp arası ürettiği söyleniyor.Bunun 160 bhp'si elektrik motorundan.
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sleymans 4 yıl
Bi kac sene sonra popüler hale gelir
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Fhistle-X 4 yıl
Mikser gibi ses çıkarıyorlar.
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SteveMeade 4 yıl
Rezerved, kim bilir nasıl ses çıkıyor akşam izleyeceğim :D
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oozgur16 4 yıl

Nerden nereye
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Lord Sparhawk 4 yıl
Bence güzel, yüksek turbo basınçli ralli araçları gibi geliyor sesi.
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brshr 4 yıl
Modifiye doğan/şahin de bundan daha güzel ses çıkıyor. Bu nedir ya. viiik viiik
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elcas 4 yıl
v8 gelsin. gerisini koyversinler. o zaten her türlü heyecanı içinde barındırıyor.
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Krone 4 yıl
V10 motorlu F1'leri özlemeyen var mıdır ki ?
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GTS1907 4 yıl
Yeminle sunu rahmetli Senna gorse
kemikleri sizlardi...
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h.aras.k 4 yıl
Bu yarışların hiçbir seyir zevkinin kalmamasına katılıyorum. Fakat AR-GE'nin önemli kısmını oluşturdukları için destekliyorum sonuna kadar.


Motor sporlarında Moto GP bana zevkli geliyor. Bunun haricinde Superstock 600 katogorisinde Toprak Razgatlıoğlu sağlam öttürüyor. Supersport katogorisinde ise Kenan Sofuoğlu var zaten.

Otomobil genelde neden motosiklete girdim bilmiyorum. Dakka dukka hiçbir başarımız yok iken futboldan bahsetmemizden sıkıldım artık... Aha futbola da girdim şimdi.


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OverClocK1ng 4 yıl
Elektrikli Formula 1 araçlarınının önüne ses veya pil gibi herhangi bir engel falan koymasınlar. Sırf bu sayede günlük hayatımızda kullandığımız pil teknolojisi olsun veya pillerin hafifletilerek ya da aynı miktar yakıtı daha az hücre ile sağlayarak menzili arttırmanın da önü açılır.
Çizilmez gözlük camları veya ayakkabılarımızda kullandığımız iç astarların NASA tarafından astronotlar için icat edilmesi gibi...
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Seefoo 4 yıl OverClocK1ng
OverClocK1ng

Elektrikli Formula 1 araçlarınının önüne ses veya pil gibi herhangi bir engel falan koymasınlar. Sırf bu sayede günlük hayatımızda kullandığımız pil teknolojisi olsun veya pillerin hafifletilerek ya da aynı miktar yakıtı daha az hücre ile sağlayarak menzili arttırmanın da önü açılır.

Çizilmez gözlük camları veya ayakkabılarımızda kullandığımız iç astarların NASA tarafından astronotlar için icat edilmesi gibi...

Pilleri yarışan takımlar kendileri üretmediklerinden sınırları kaldırmak veya bütçeleri artırmak ne yazık ki teknolojik ilerleme getirmeyecektir.Bu konularda uzman şirketlerin arge bütçeleri ve büyük üniversitelerin bu konularda harcadıkları bütçeler zaten formula e takım bütçelerinin çok çok üzerinde.
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kadirirdem 4 yıl
az sesle çalışan elektrik süpergeler gibi aynı bu nedir eski f1 leri ve sesleri istiyoruz....
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