Özelleştirilmiş motora sahip yeni Formula E araçlarının sesleri yayınlandı

Formula 1 dünyanın en önemli motor sporu etkinliği. Ancak son dönemlerde motor hacimlerinin küçültülmesi ve yakıt tasarrufu gibi konular spora ilgi duyan bazı kitleleri küstürmüş durumda. Diğer taraftan ise alt dallardan birisi olan ve elektrikli araçların yarıştığı Formula E giderek popülerleşmeye başlıyor.
Geçtiğimiz yıl ilk kez düzenlenen Formula E'de pil kapasiteleri ve motorlar sabit olurken takımların farklı şekillerde ön plana çıkması bekleniyordu. Ancak bu durum ilk sezonda farkın çok açılmaması için alınmış bir önlem olacak ki önümüzdeki Ekim ayında başlayacak 2. sezonda bu sınırlamalar kaldırıldı. Takımlar artık hem pil hem de motorlarda özelleştirme yapabilirken, bu araçların çıkarttığı sesleri ön plana çıkaran bir video yayınlandı.
Sesler biraz iç gıdıklayıcı olsa da farklı motor seslerinin olması yarışmaya ayrı bir heyecan katacaktır. Geçtiğimiz yıl düzenlenen yarışta pilotların pil seviyesini hızlı düşürmemek adına maksimum hıza nadiren çıktığını görüyorduk. Bu yılla birlikte pillerdeki özelleştirmeler de daha hızlı ve seyir zevki yüksek yarışları ortaya koyabilir.
Formula E'de yarışacak yeni araçlara ve motor seslerine aşağıdaki videodan ulaşabilirsiniz. Sizce Formula E'nin gidişatı nasıl? İlerleyen dönemlerde Formula 1'in yerini alabilir mi?
http://www.engadget.com/2015/08/13/formula-e-engines-scream/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Gelin ortasini bulalim hibrit olsun.gucun yarisi elektrik olacak diye kisitlama gelsin.boylece hem ekolojik hem sportif sesi olan araclar goruruz.boyle bir araci kimse izlemek istemez
Bu arada f1'de motor hacmi ve gucu dusuruldu mu?yakin takip etmedim ama okuyunca merak ettigimden soruyorum.
İçten yanmalı motorun gücü düştü bir miktar ama elektrik motorunun gücü arttı.Bildiğim kadarıyla toplam güç artmış oldu.Bu yıl elektrik ve içten yanmalı motorun kombine biçimde 800-900 bhp arası ürettiği söyleniyor.Bunun 160 bhp'si elektrik motorundan.
Nerden nereye
kemikleri sizlardi...
Motor sporlarında Moto GP bana zevkli geliyor. Bunun haricinde Superstock 600 katogorisinde Toprak Razgatlıoğlu sağlam öttürüyor. Supersport katogorisinde ise Kenan Sofuoğlu var zaten.
Otomobil genelde neden motosiklete girdim bilmiyorum. Dakka dukka hiçbir başarımız yok iken futboldan bahsetmemizden sıkıldım artık... Aha futbola da girdim şimdi.
Çizilmez gözlük camları veya ayakkabılarımızda kullandığımız iç astarların NASA tarafından astronotlar için icat edilmesi gibi...
Pilleri yarışan takımlar kendileri üretmediklerinden sınırları kaldırmak veya bütçeleri artırmak ne yazık ki teknolojik ilerleme getirmeyecektir.Bu konularda uzman şirketlerin arge bütçeleri ve büyük üniversitelerin bu konularda harcadıkları bütçeler zaten formula e takım bütçelerinin çok çok üzerinde.
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