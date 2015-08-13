Özelleştirilmiş motora sahip yeni Formula E araçlarının sesleri yayınlandı

Formula 1 dünyanın en önemli motor sporu etkinliği. Ancak son dönemlerde motor hacimlerinin küçültülmesi ve yakıt tasarrufu gibi konular spora ilgi duyan bazı kitleleri küstürmüş durumda. Diğer taraftan ise alt dallardan birisi olan ve elektrikli araçların yarıştığı Formula E giderek popülerleşmeye başlıyor.

Geçtiğimiz yıl ilk kez düzenlenen Formula E'de pil kapasiteleri ve motorlar sabit olurken takımların farklı şekillerde ön plana çıkması bekleniyordu. Ancak bu durum ilk sezonda farkın çok açılmaması için alınmış bir önlem olacak ki önümüzdeki Ekim ayında başlayacak 2. sezonda bu sınırlamalar kaldırıldı. Takımlar artık hem pil hem de motorlarda özelleştirme yapabilirken, bu araçların çıkarttığı sesleri ön plana çıkaran bir video yayınlandı.

Sesler biraz iç gıdıklayıcı olsa da farklı motor seslerinin olması yarışmaya ayrı bir heyecan katacaktır. Geçtiğimiz yıl düzenlenen yarışta pilotların pil seviyesini hızlı düşürmemek adına maksimum hıza nadiren çıktığını görüyorduk. Bu yılla birlikte pillerdeki özelleştirmeler de daha hızlı ve seyir zevki yüksek yarışları ortaya koyabilir.

Formula E'de yarışacak yeni araçlara ve motor seslerine aşağıdaki videodan ulaşabilirsiniz. Sizce Formula E'nin gidişatı nasıl? İlerleyen dönemlerde Formula 1'in yerini alabilir mi?

http://www.engadget.com/2015/08/13/formula-e-engines-scream/