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    Telegram, gizli medya özelliğini kullanıma sundu

    Telegram, gizli mesaj gönderme özelliğini genişletti. 2022'nin son güncellemesiyle, spoiler efektli gizli fotoğraf gönderme dahil birçok yenilik geldi.           
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    telegram gizli fotoğraf gönderme Tam Boyutta Gör
    Telegram, 2023 öncesi son büyük güncellemesini aldı. Yeni sürümde gizli medya özelliği dikkat çekiyor. Hali hazırda mesajlar için kullanılabilir olan özellik, medyalar için uygulanmaya başladı. Bulanıklaştırılan fotoğraf, alıcının dokunuşuyla birlikte görünür oluyor.

    Spoiler efektli fotoğraflar

    Bir grupta, birebir sohbette veya kanalda gizli fotoğraf göndermek için, medya seçim ekranının sağ üst köşesindeki üç noktalı menü altındaki spoiler ile gizle seçeneğine dokunmak gerekiyor. Alıcı, gönderilen fotoğrafı tamamen bulanık bir şekilde (iPhone iMessage’daki görünmez mürekkep efektine benzer) görüyor ve asıl görüntü üzerine dokunduğunda ortaya çıkıyor.

    Telegram’ın yeni sürümüyle gelen bir diğer yenilik, depolama yönetimi sayfası. Yeni sayfa, Telegram’da büyük boyutlu tüm öğeleri grafiksel olarak görmenizi sağlıyor. Fotoğraflar, videolar ne kadar yer kaplıyor görünüyor ve kolayca silinebiliyor. Yeni medya yönetimi merkezi, yeni ve mevcut sohbetler için otomatik silme kuralları oluşturmanıza yardımcı olan araçlarla geliyor.

    Yeni çizim ve metin araçları, kişiler için profil resimleri, genel profil resimleri, grup üyelerini gizleme, Android animasyonları, yeni hareketli emojiler, Telegram 9.3 sürümüyle birlikte gelen diğer yenilikler arasında.

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    Baba kızı için yaptı: Ahşap Audi

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    ugah6aiw 3 gün önce

    hekesi kendin gibi sanma... @vjdrsejv

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    vjdrsjejv 1 hafta önce

    Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d

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