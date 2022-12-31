Telegram, gizli medya özelliğini kullanıma sundu

Tam Boyutta Gör Telegram, 2023 öncesi son büyük güncellemesini aldı. Yeni sürümde gizli medya özelliği dikkat çekiyor. Hali hazırda mesajlar için kullanılabilir olan özellik, medyalar için uygulanmaya başladı. Bulanıklaştırılan fotoğraf, alıcının dokunuşuyla birlikte görünür oluyor.

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Spoiler efektli fotoğraflar

Bir grupta, birebir sohbette veya kanalda gizli fotoğraf göndermek için, medya seçim ekranının sağ üst köşesindeki üç noktalı menü altındaki spoiler ile gizle seçeneğine dokunmak gerekiyor. Alıcı, gönderilen fotoğrafı tamamen bulanık bir şekilde (iPhone iMessage’daki görünmez mürekkep efektine benzer) görüyor ve asıl görüntü üzerine dokunduğunda ortaya çıkıyor.

Telegram’ın yeni sürümüyle gelen bir diğer yenilik, depolama yönetimi sayfası. Yeni sayfa, Telegram’da büyük boyutlu tüm öğeleri grafiksel olarak görmenizi sağlıyor. Fotoğraflar, videolar ne kadar yer kaplıyor görünüyor ve kolayca silinebiliyor. Yeni medya yönetimi merkezi, yeni ve mevcut sohbetler için otomatik silme kuralları oluşturmanıza yardımcı olan araçlarla geliyor.

Yeni çizim ve metin araçları, kişiler için profil resimleri, genel profil resimleri, grup üyelerini gizleme, Android animasyonları, yeni hareketli emojiler, Telegram 9.3 sürümüyle birlikte gelen diğer yenilikler arasında.

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