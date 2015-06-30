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PCI Express 4.0 standardı 2017 yılına kalabilir

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
2,8b
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HDD / SSD
Ekrem71
Haber Editörü
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PCI Express 4.0 standardı 2017 yılına kalabilir

Donanım tarafında bileşenlerin birbiri ile daha hızlı haberleşmesi adına kullanılan PCI Express standardı PCI SIG adındaki grup tarafından belirleniyor ve yıllardır en iyi hale gelmesi için çaba sarf ediliyor. 

PCI SIG grubu hali hazıdaki PCI Express 3.0 standardını biraz daha geliştirerek gelecek yıl da PCI Express 4.0 standardına geçiş yapmayı planlıyordu. Ancak gelen bilgiler standardın biraz daha gecikeceği yönünde. 

PCI SIG grubu yıl sonuna kadar PCI Express 3.0 standardının 0.7 revizyonunu yayımlamayı planlıyor. Bu versiyon herhangi büyük bir değişiklik getirmiyor. PCI Express 4.0 standardının 1.0 final versiyonu ise laboratuvar test sürecinde olmasına rağmen 2017 yılına sarkacak. 

16 GTransfer/saniye seviyesine çıkabilen PCIe 4.0 standardının bağlantı bantgenişliği ise 16Gb/s seviyesine çıkabiliyor. x16 hattında toplam bant genişliği 64GB/s olurken, quarter swing adındaki yeni opsiyon ile enerji tüketimi 200mW seviyelerine kadar düşebiliyor. 

Standardın gecikmesinde bağlantıların ince ayarlarının yapılmamış olması ve henüz mühendislerin parametrelerle ilgili bir görüş birliğine varmamış olması yatıyor. Bununla birlikte takvimi hızlandırmak adına standartla ilgili PCI Express 4.0 fiziksel katman - PHY ve kontrolcü blokları geçtiğimiz haftaki PCI SIG konferansında duyuruldu.  

http://www.eetimes.com/document.asp?doc_id=1326922&amp;page_number=1 Yorum Yaz
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crazy585858 4 yıl en beğenilen
yahu daha 2.0 ile 3.0 arasında neredeyse fark olmuyor.. hele şu bant genişlikleri bi zorlansın sonra çıkarırlar.. ne gerek var anlamıyorum..
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xsw 3 yıl
Birde sessiz sedasız çıkan PCI Express 3.1 var :D pcisig.com/...
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Amore 3 yıl
1993 Yılında bilgisayar alacağımız zaman 80MB HDD çok gelir 40MB HDD neyinize yetmiyor demişlerdi. Aldıktan 1 hafta sonra 40MB yetmemeye başladı, heryer 3.5'luk disket olmuştu. Teknoloji ne kadar ileri seviyede olursa o kadar tercih edilir elbette, çoğu kullanıcının PCI Express 3.0'a bile ihtiyacı yok belki ama rendering yapan, SAS üzerinde çalışan, process gerektiren işleri olan profesyonel kullanıcılar PCI Express 4.0'ın çıkmasını da dört gözle bekliyorlardır.
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ddsmurat 4 yıl
Ssd ler bir ramlerin okuma yazma seviyelerine yetişecek gibi
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REDSTONE 4 yıl
Ekran kartı piyasası için 2017 yılı bile ''erken'' .
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YokCrysis 4 yıl
gelsin gelsin yerinde saymasından iyidir :D bir de onu mu bekleyecez
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redoracle 4 yıl
2016'da yeni mimarili kartlarla gelseydi güzel olurdu aslında,özellikle amd tek am4 sokete geçiyor hem apu hem fx işlemci destekli yeni anakartlarda olsaydı daha uzun soluklu olurdu ne güzel.
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fx3169 4 yıl
Bu standartları belirlerken neden değerler hep 2 ye katlıyor?Eğer teknik imkan varsa daha yüksek bant genişliği/yazma hızı sağlanamaz mı?Sermayenin maksadı 2 senede bir yeni cihaz kakalamak mı?
1 Yanıt Yanıtla +1
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istanbulbirbaska 4 yıl fx3169
fx3169
Bu standartları belirlerken neden değerler hep 2 ye katlıyor?Eğer teknik imkan varsa daha yüksek bant genişliği/yazma hızı sağlanamaz mı?Sermayenin maksadı 2 senede bir yeni cihaz kakalamak mı?

Aynı olay sata girişindede olmuştu.

Sata 1 150mb
sata 2 300 mb
sata 3 600 mb

Bence bunlar ilk yaptıklarında en yüksek sınırı olan cihazı yapıyorlar. Sonrada ürünü kırpıp en düşükten başlatıyorlar. Böylece dahada tükettiriyorlar. Aynı kablo aynı soketten hızların devamlı 2ye katlanmasının başka açıklaması yok.
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-MoDeStUs- 4 yıl
2017 gayet uygun olur bencede.3.0 için daha çok yol var.
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ounomaus 4 yıl
hbm bellek gibi yeni nesil teknolojilerin daha verimli çalışacağı pcı ex olması iyi ama 2.0 ile 3.0 arasında dağlar yok gerçi olay ekran kartında bitiyor
asıl bomba kurumsal taraftaki pcı ex ssd ler artık uçacaklar
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EcZaNeT 4 yıl ounomaus
şuanda pci-e 3.0 x4 lane olarak standardını kullanan m.2 SSD / NVMe ler 32Gbps bandwith ile (yanlış değilsem max 4.4GB/s ya kadar izin veriyor sistem)yaklaşık 3GB/s lara kadar okuma - yazma yapabilen hali hazırda sff 8639 2.5" NVMe (yeni nesil SSD) ler mevcut..
intel 750 / p3500 / p3600 /p3700 - samsung xs1715 - micron p420 vs... Asus lar şuanda m.2 için hyper kit le destek veriyor MSI ise bu ay içinde M.2 Turbo host adapter i piyasaya çıkarmayı ve x99 chipsetli anakartların kutu içeriğine koymayı planlıyor..
m.2 adaptor ler M.2 portunu Mini HD SAS portu (sff 8643) na çeviriyor..

SFF = small form faktor
NVMe = Non-Volatile Memory
SAS = Serial Attached SCSI
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crazy585858 4 yıl en beğenilen
yahu daha 2.0 ile 3.0 arasında neredeyse fark olmuyor.. hele şu bant genişlikleri bi zorlansın sonra çıkarırlar.. ne gerek var anlamıyorum..
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