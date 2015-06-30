PCI Express 4.0 standardı 2017 yılına kalabilir

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Donanım tarafında bileşenlerin birbiri ile daha hızlı haberleşmesi adına kullanılan PCI Express standardı PCI SIG adındaki grup tarafından belirleniyor ve yıllardır en iyi hale gelmesi için çaba sarf ediliyor.
PCI SIG grubu hali hazıdaki PCI Express 3.0 standardını biraz daha geliştirerek gelecek yıl da PCI Express 4.0 standardına geçiş yapmayı planlıyordu. Ancak gelen bilgiler standardın biraz daha gecikeceği yönünde.
PCI SIG grubu yıl sonuna kadar PCI Express 3.0 standardının 0.7 revizyonunu yayımlamayı planlıyor. Bu versiyon herhangi büyük bir değişiklik getirmiyor. PCI Express 4.0 standardının 1.0 final versiyonu ise laboratuvar test sürecinde olmasına rağmen 2017 yılına sarkacak.
16 GTransfer/saniye seviyesine çıkabilen PCIe 4.0 standardının bağlantı bantgenişliği ise 16Gb/s seviyesine çıkabiliyor. x16 hattında toplam bant genişliği 64GB/s olurken, quarter swing adındaki yeni opsiyon ile enerji tüketimi 200mW seviyelerine kadar düşebiliyor.
Standardın gecikmesinde bağlantıların ince ayarlarının yapılmamış olması ve henüz mühendislerin parametrelerle ilgili bir görüş birliğine varmamış olması yatıyor. Bununla birlikte takvimi hızlandırmak adına standartla ilgili PCI Express 4.0 fiziksel katman - PHY ve kontrolcü blokları geçtiğimiz haftaki PCI SIG konferansında duyuruldu.
http://www.eetimes.com/document.asp?doc_id=1326922&page_number=1 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Aynı olay sata girişindede olmuştu.
Sata 1 150mb
sata 2 300 mb
sata 3 600 mb
Bence bunlar ilk yaptıklarında en yüksek sınırı olan cihazı yapıyorlar. Sonrada ürünü kırpıp en düşükten başlatıyorlar. Böylece dahada tükettiriyorlar. Aynı kablo aynı soketten hızların devamlı 2ye katlanmasının başka açıklaması yok.
asıl bomba kurumsal taraftaki pcı ex ssd ler artık uçacaklar
intel 750 / p3500 / p3600 /p3700 - samsung xs1715 - micron p420 vs... Asus lar şuanda m.2 için hyper kit le destek veriyor MSI ise bu ay içinde M.2 Turbo host adapter i piyasaya çıkarmayı ve x99 chipsetli anakartların kutu içeriğine koymayı planlıyor..
m.2 adaptor ler M.2 portunu Mini HD SAS portu (sff 8643) na çeviriyor..
SFF = small form faktor
NVMe = Non-Volatile Memory
SAS = Serial Attached SCSI
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