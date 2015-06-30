PCI Express 4.0 standardı 2017 yılına kalabilir

Donanım tarafında bileşenlerin birbiri ile daha hızlı haberleşmesi adına kullanılan PCI Express standardı PCI SIG adındaki grup tarafından belirleniyor ve yıllardır en iyi hale gelmesi için çaba sarf ediliyor.





PCI SIG grubu hali hazıdaki PCI Express 3.0 standardını biraz daha geliştirerek gelecek yıl da PCI Express 4.0 standardına geçiş yapmayı planlıyordu. Ancak gelen bilgiler standardın biraz daha gecikeceği yönünde.





PCI SIG grubu yıl sonuna kadar PCI Express 3.0 standardının 0.7 revizyonunu yayımlamayı planlıyor. Bu versiyon herhangi büyük bir değişiklik getirmiyor. PCI Express 4.0 standardının 1.0 final versiyonu ise laboratuvar test sürecinde olmasına rağmen 2017 yılına sarkacak.





16 GTransfer/saniye seviyesine çıkabilen PCIe 4.0 standardının bağlantı bantgenişliği ise 16Gb/s seviyesine çıkabiliyor. x16 hattında toplam bant genişliği 64GB/s olurken, quarter swing adındaki yeni opsiyon ile enerji tüketimi 200mW seviyelerine kadar düşebiliyor.





Standardın gecikmesinde bağlantıların ince ayarlarının yapılmamış olması ve henüz mühendislerin parametrelerle ilgili bir görüş birliğine varmamış olması yatıyor. Bununla birlikte takvimi hızlandırmak adına standartla ilgili PCI Express 4.0 fiziksel katman - PHY ve kontrolcü blokları geçtiğimiz haftaki PCI SIG konferansında duyuruldu.

http://www.eetimes.com/document.asp?doc_id=1326922&page_number=1