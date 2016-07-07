PES 2017′nin çıkış tarihi ve fiyatı açıklandı

Yaklaşık iki ay önce yapılan duyuru ile Eylül ayında yayınlanacağı belirtilen PES 2017'nin çıkış tarihi nihayet netlik kazandı. Geride bıraktığımız E3 fuarında paylaşılan oyun içi videolarla dikkat çeken yeni PES’te grafik kalitesi ve oynanabilirlik açısından önemli iyileştirmeler yer alacak. Üstelik geliştirilmiş taktik kontrolleri, köşe vuruşlarında akıllı alan paylaşımları ve değişkenlik gösteren top kontrolleri ile kullanıcı deneyiminin çok daha fazla arttırılacağı ifade ediliyor.

Resmi açıklamaya göre 13 Eylül’de Kuzey Amerika’da, 15 Eylül’de ise Avrupa’da raflardaki yerini alacak oyun PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One ve PC platformları için satışa sunulacak. PS4 ve Xbox One için 60 dolar fiyat etiketine sahip olacak PES 2017 diğer tüm platformlar için 40 dolardan satılacak.

Bakalım Konami'nin FOX Engine ile geliştirdiği PES 2017 oyunseverlerin beklentilerini karşılayabilecek mi...