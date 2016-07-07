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PES 2017′nin çıkış tarihi ve fiyatı açıklandı

Futbol denince akıllara ilk gelen isimlerden Pro Evolution Soccer serisinin Eylül ayında yayınlanacağı bilinen yeni oyununun tam çıkış tarihi ve fiyatı resmi olarak açıklandı.
2 yıl
15,1b
1
24
Oyunlar
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Yaklaşık iki ay önce yapılan duyuru ile Eylül ayında yayınlanacağı belirtilen PES 2017'nin çıkış tarihi nihayet netlik kazandı. Geride bıraktığımız E3 fuarında paylaşılan oyun içi videolarla dikkat çeken yeni PES’te grafik kalitesi ve oynanabilirlik açısından önemli iyileştirmeler yer alacak. Üstelik geliştirilmiş taktik kontrolleri, köşe vuruşlarında akıllı alan paylaşımları ve değişkenlik gösteren top kontrolleri ile kullanıcı deneyiminin çok daha fazla arttırılacağı ifade ediliyor.
Resmi açıklamaya göre 13 Eylül’de Kuzey Amerika’da, 15 Eylül’de ise Avrupa’da raflardaki yerini alacak oyun PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One ve PC platformları için satışa sunulacak. PS4 ve Xbox One için 60 dolar fiyat etiketine sahip olacak PES 2017 diğer tüm platformlar için 40 dolardan satılacak.
Bakalım Konami'nin FOX Engine ile geliştirdiği PES 2017 oyunseverlerin beklentilerini karşılayabilecek mi...

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mcankb 2 yıl en beğenilen
her yıl yeni bir oyun olur mu kadroları güncelle 5 dolara
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DH Misafiri 2 yıl
beşiktaş için tabiki alıcam ama o 60 dolar türkiyede yalan olur millete 220 liradan gömmeye çalışırlar.sonra 200-195-190 1 ay sonra orjinal fiyata döner.yine satıcı karın amk...burası türkiye derler..........
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_MTB_ 2 yıl
Sistem gereksinimleri açıklanmış. Konya haber sitesinde yayınlanmış
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shadowtr 2 yıl
Şu görüntüden sonra bu oyunu alan Tsubasa hayranıdır...
Top fiziği acayip gelişmiş.


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

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TearsForFears 2 yıl
Lisans sorunlarını halletseler problem yok. 40 dolar steamde 60 lira yapar çıktığı gibi alınabilir. 120 TL den satarlarsa fifa varken kimse almaz
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DH Misafiri 2 yıl
pes 2017 cikmadan pes 16 turnuvası var Beşiktaşta şöyle iyiyim boyle iyiyim diyenleri bekleriz pesturnuvasi.com duzenliyor
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DH Misafiri 2 yıl
bu konami iyi reklam yapamıyor yeni 2v2 online divison modu çıkarmış onu tanıtmadı daha bu mod eglenceli olur
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1 2 yıl
Zamanla fifa pese, pes ise fifaya benzemeye başladı.
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Master_Evil 2 yıl
sadece isimden para kazanıyor pes
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hakyurek 2 yıl
pes in en buyuk hatasi gercekcilik ruyasina kapilmasi ..ilk pes oynadigimda pes 3 tu sanirim fifa cizgi film gibi ..pes ise sinema filmi gibi gorunuyordu ,sanki maci tv den izliyordun .simdi git gide fifaya benzedi .. gercekci oyunlar tutulsaydi bir kamyon dolusu adami kursuna dizdigimiz savas oyunlari oynanmazdi ..bilmem kac bin tane seytani karakteri oldurdugumuz doom ne zaman cikacak diye bekleyip durmazdik ..gercekcilikten ote insanin gozune kulagina hos gelen yapim lazim .. kucucuk kucucuk insanciklari yapip gercekci futbol dememek lazim ..top ziplamiyordu en son ki gordugum peste o kadar gercekci diye ugrasip oyunun keyfini kacirmissiniz ...neyse benden demesi
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Das Boot 2 yıl
Oyun dinamikleri tartışılır fakat Fifa'nın lisansları karşısında pek duramaz. Halen öyle mi bilmiyorum ama Premier ligin bile lisansı yoktu eskiden.
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KoşanBalık 2 yıl
2k games neden futbol oyunu yapmaz acaba? ps3 te 2k16nba oynuyorum canavar gibi gorsellik var. futboluda guzel yaparlar
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kadirirdem 2 yıl
13 den sonra bitti pes etti artık :D....
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FRAPS_TR 2 yıl
10 dolar bile etmez. Pc de 40 dolar olacağına göre yine dandik çıkartacaklardır. birde momemtum eklemişler pes 2016da biz oynamıyoruz resmen izliyoruz. Figuranlık yapıyoruz. Artık pes eskisi kadar keyifli değil , bebe oyunu olma yolunda ilerliyor.
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