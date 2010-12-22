PQI,64GB kapasiteli Class 10 SDXC hafıza kartını duyurdu

Depolama çözümleri üreticisi PQI (Power Quotient International), 64GB kapasiteli hafıza kartını duyurdu. Class 10 seviyesinde üretilecek olan SDXC hafıza kartı SD 3.0 standartlarıyla çalışacak. SD 3.0 standartları sayesinde maksimum 832 Mbit/s veri aktarma hızına sahip olan hafıza kartının teoride sahip olduğu bu hıza ulaşamasa bile minimum 10MB/s hızda veri aktarabileceği ifade ediliyor. 64GB'lik depolama alanında 5 mp çözünürlüklü 26,208 fotoğraf, standart çözünürlükte 384 Kbps'lik MPEG-4 türü 352 saatlik video veya Full HD çözünürlükte 640 dakikalık video depolayabiliyor.

PQI firmasının 64GB kapasitesiyle ve yüksek veri aktarım hızıyla dikkat çeken Class 10 SDXC hafıza kartının piyasaya çıkış tarihi ve sahip olacağı fiyat etiketi hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı.