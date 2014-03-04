PS4 6 milyon satış rakamını geçti





Geçtiğimiz ay memleketi Japonya'da da satışa çıkan ve büyük ilgi gören PlayStation 4, istikrarlı bir şekilde satışlarına devam ediyor. Sony cihazın son istatistiklerini paylaştı.





İstatistiklere göre PS4 6 milyon satış rakamını geride bırakmış durumda. Şubat ortasında 5.3 milyon satan konsol Japon oyunseverlerin de katkısıyla yaklaşık 15 günde 700 bin satış yapmış oldu.





ABD'de satılan PS4 konsollarının yüzde 90'ı çevrimiçi platformlardan alındı. Ustream ve Twitch üzerinden 3.6 milyon canlı yayın yapılırken, 56 milyon da oturum gerçekleştirildi. Günlük Twitch yayınlarının yüzde 20'si PS4 kullanıcıları tarafından yapıldı. PS4 kontrolcüsünün üzerinden paylaşma butonuna ise 100 milyon kere basıldı.





Yaklaşık 34 ülkede satışta olan PS4'ün bazı ülkelerde stok sıkıntısı yaşadığı ve tüketicilerin sıra beklediği belirtiliyor. Buna rağmen konsol satış hızından birşey kaybetmiş değil. En yakın rakibi Xbox One ise son olarak 4 milyon rakamında kalmıştı. Bir aydır konsol ile ilgili satış rakamı paylaşılmıyor.

http://www.slashgear.com/ps4-global-sales-hit-6-million-units-after-japanese-launch-04319338/