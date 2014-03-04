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PS4 6 milyon satış rakamını geçti

5 yıl
7,8b
1
42
Oyun Konsolları
Ekrem71
Haber Editörü
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PS4 6 milyon satış rakamını geçti

Geçtiğimiz ay memleketi Japonya'da da satışa çıkan ve büyük ilgi gören PlayStation 4, istikrarlı bir şekilde satışlarına devam ediyor. Sony cihazın son istatistiklerini paylaştı.

İstatistiklere göre PS4 6 milyon satış rakamını geride bırakmış durumda. Şubat ortasında 5.3 milyon satan konsol Japon oyunseverlerin de katkısıyla yaklaşık 15 günde 700 bin satış yapmış oldu.

ABD'de satılan PS4 konsollarının yüzde 90'ı çevrimiçi platformlardan alındı. Ustream ve Twitch üzerinden 3.6 milyon canlı yayın yapılırken, 56 milyon da oturum gerçekleştirildi. Günlük Twitch yayınlarının yüzde 20'si PS4 kullanıcıları tarafından yapıldı. PS4 kontrolcüsünün üzerinden paylaşma butonuna ise 100 milyon kere basıldı.

Yaklaşık 34 ülkede satışta olan PS4'ün bazı ülkelerde stok sıkıntısı yaşadığı ve tüketicilerin sıra beklediği belirtiliyor. Buna rağmen konsol satış hızından birşey kaybetmiş değil. En yakın rakibi Xbox One ise son olarak 4 milyon rakamında kalmıştı. Bir aydır konsol ile ilgili satış rakamı paylaşılmıyor.  

http://www.slashgear.com/ps4-global-sales-hit-6-million-units-after-japanese-launch-04319338/ Yorum Yaz
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mehmedaltair 5 yıl en beğenilen Project Scorpio
Xbox One
mehmedaltair

Xbox'a yazık oldu daha baştan bu kadar ezildi

Yavaş ezsin fanboy Xbox sadece 13 ülke de satışa çıktı ve 4 Milyonu devirdi bu büyük bir başarı millet PS4'ü 100$ daha ucuz olduğu için alıyor yoksa o çöpü kim evine sokar ki?

İnsan bütün parasını xbox'a servislerine ve oyunlarına harcayınca böyle savunuyor o yüzden sesimi çıkarmıyorum
Xbox OnemehmedaltairXbox'a yazık oldu daha baştan bu kadar ezildiYavaş ezsin fanboy Xbox sadece ...
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General. 5 yıl
Sony ve diğerleri.
1 Yanıt Yanıtla +20
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YüzüğüKayıpFrodo 5 yıl
bana bir yararı olmamasına karşılık sony'nin hep kazanmasını istiyorum
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hayyam_karadenizli 5 yıl
Xbox One için çıkış yolları var aslında, misal yan sanayi ürünleri artıp piyasada yer tutsa bu Xbox One satışlarını patlatır, Ms'un işine gelir ama MS bunun olmaması için her şeyi yapıyor, şu an için Xbox One alsam nefesi bile parayla alacakmışım gibi hissediyorum, konsolu aldıktan sonra oynamak için ne kadar para ayıracağını kestiremiyorsun.
Nintendo'dan ders almalılar, Wii gibi kıytırık bir cihaz tarihin en fazla satış rakamını yakalayip 100 milyon satışı geçti, şimdi ise WiiU ile 6 milyon satışla ikinci sırada. İlk Wii'deki eksikleri de gidermişler.
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einhander 5 yıl
yeni nesil oyunlar halen yayınlanmadı heleki oyunlar sıra sıra çıkmaya başladığında satış rakamları bence dahada hızlanıcak
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gagiloglu52 5 yıl
Ps4 alacağıma amd a10 7850k apu^lu sistemimi toplar keyfime bakarım ;)
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Bashare 5 yıl
Bu Xbox One adlı kişinin durumu ne olacak harbi meçhul adam ölse Xbox ile mezara girer o derece


Herkes stok sıkıntısı var diyor şaşırıyorum burada(Özbekistan) kaç adet geldi bilmiyorum ama çoğu yerde var. Alan yok burda da. 650-750$ arası değişiyor fiyatlar bizde inşallah yazın alacağız. PS3 Xbox devam şimdilik
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kubrasafak 5 yıl
Az bile satmış bencede
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fakcakaya 5 yıl
Xbox one daha berrak ve net grafiklere sahip...ayrıca fps oyunlarınıda en iyi Xbox kolu ile oynandığını unutmayınız...titanfall ıda es geçmeyin...
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okan_cehapelioglu 5 yıl
bizdede stok sıkıntısı var 4-5 tekno markete gittim göremedim
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Vasto Lorde 5 yıl
bi god of war oyunu çıksa da oynasak
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cceviz 5 yıl
Yav sanki PS4 ün 6 milyon satış rakamına karşılık xbo 300 bin satış yapmış gibi, ezdi geçti, yaladı yuttu, yazık oldu gibi komik yorumlar yapıyorsunuz. birde bunu göğsünüz kabararak ve gururdan hafif gözünüz dolarak yapıyorsunuz. Sony hariç bütün konsol firmaları hiç satmasa iflas etse zevkten gebereceksiniz ve sonrada sony sizi kucağına oturtarak zevkten geberecek haberiniz yok.
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MegaWolt38 5 yıl
Arkadaşlar ABD'de de bile PS4 yok...Gerçek manada stok sıkıntısı var.
Bu arada ilgilenen varsa dün Migros'ta gördüm, 1300-TL idi 100-TL money visa indirimi ile. Normalde 1400 yazıyordu, bilginiz ola...
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forumlarabak 5 yıl
"Geçtiğimiz ay memleketi Japonya'da da satışa çıkan"
Kendi memleketinde de en son satışa çıkması ilginçmiş gerçekten.
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mehmedaltair 5 yıl forumlarabak
forumlarabak
"Geçtiğimiz ay memleketi Japonya'da da satışa çıkan"
Kendi memleketinde de en son satışa çıkması ilginçmiş gerçekten.

Japonya banko zaten yeterli stok yok oraya sonra gönderir çatır çatır satarız demişlerdir
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kule_genclik 5 yıl
4 milyon magazaya mi gondermis yoksa satmis mi xbox?
Cunku deli gibi xbox var magazalarda ama ps4 yok.
Ps4 un kutusunu canli gormek nasip olmadi daha.
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Elsa 5 yıl kule_genclik
kule_genclik
4 milyon magazaya mi gondermis yoksa satmis mi xbox?
Cunku deli gibi xbox var magazalarda ama ps4 yok.
Ps4 un kutusunu canli gormek nasip olmadi daha.


Xbox severlere laf atiyorsunuz da siz de en az onlar kadar Sony fanisiniz.
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hayyam_karadenizli 5 yıl
Xbox'un 100$'lık farkı lafta, amazon'da genel fiyatı 429$'dı, çok daha ucuza sattığı linklerde oldu arada. amazon.com/...
WiiU'nun eksiği mario,pikmin,metroit falan gibi kendisinin dışındaki yapımcılarla arasının bozuk olması, Tekken Tag 2 bile WiiU'ya çıkınca hayret ettim yani beklemiyordum, çeşit böyle artmaya devam ederse uygun fiyatıyla çok dişli bir firma, zaten şu an Sony'le beraber ilk ikideler, Xbox'un işi zor, iki konsol alacak olan birisi bile Xbox'u ikinci olarak almayabilir.
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