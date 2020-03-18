PS5'in resmi detayları açıklanıyor! Türkçe Simultane canlı yayını!

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2 gün
6,3b
1
18
Oyun Konsolları
104
Burak Şolt
Video Editörü
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wtersad
(ersad )
21 sa.
editörün seçimi
yaw gta da loading kalksın anlık gir çıklar olsun istediğimiz bu LOADİNG ölüm törpüsü
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tobepeople
1 gün
editörün seçimi
Benim tahminim teraflopps değerleri belki bunun için yetersiz olabilir ama PS5 için 2K 144 Hz göreceğiz gibi geliyor 60 fps garanti ederler diye umuyorum en azından! Daha sonra da Pro modelini çıkartıp 4K 60Hz 30 FPS ekleyebilirler... Mesajım kalsın bakalım sonuç belli olunca mesajımı görmek isterim :D
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+0
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AREryilmaz
(Ahmet Refik ERYILMAZ)
1 gün
editörün seçimi
kardeş yaptığın simultane değil ardıl yalnız.
1 Yanıt
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+0
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DH Misafiri
1 gün
editörün seçimi
RDNA 2 yüksek saat hızı speed üzerine inşa edilmiş. PS5 2.23 GHZ RDNA 2 ve güçlü SSD ile güzel oyunlar yapar. Piyasada olmayan özelliklere sahip
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cosef
(Yusuf Çakıcı)
2 gün
editörün seçimi
.
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Extreme Victory
(Ufuk ARSEZER)
2 gün
editörün seçimi
hazir Dolby Atmos varken hrtfs nedir? ama tabi Dolb'ye lisans ucreti vermemek adina...
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Nınja
(Nınja )
2 gün
editörün seçimi
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FerdosParadise
(Hadi Eftekhari Far)
2 gün
editörün seçimi
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Sayın Mark Cerny ile Merhum Michael Jackson.
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oly1786
(ca ne)
2 gün
editörün seçimi
açıklanamadı...
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gowlet
(vahap aslan)
2 gün
editörün seçimi
Ön sipariş alacaklarmış. 😂😂😂😂😂
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