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    PS5'in resmi detayları açıklanıyor! Türkçe Simultane canlı yayını!

    Sony'nin PlayStation Blog üzerinden yayınlayacağı PS5 canlı yayınını Türkçe simultane çeviri ile hep beraber izleyeceğiz. Canlı yayın 19.00'da başlıyor ama yarım saat önceden yerinizi alın!
    2 gün
    6,3b
    1
    18
    Oyun Konsolları
    Burak Şolt
    Video Editörü
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    Yorumlar (13) Yorum Yaz Forumda Gör
    wtersad (ersad ) 21 sa.
    yaw gta da loading kalksın anlık gir çıklar olsun istediğimiz bu LOADİNG ölüm törpüsü
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    tobepeople 1 gün
    Benim tahminim teraflopps değerleri belki bunun için yetersiz olabilir ama PS5 için 2K 144 Hz göreceğiz gibi geliyor 60 fps garanti ederler diye umuyorum en azından! Daha sonra da Pro modelini çıkartıp 4K 60Hz 30 FPS ekleyebilirler... Mesajım kalsın bakalım sonuç belli olunca mesajımı görmek isterim :D
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    AREryilmaz (Ahmet Refik ERYILMAZ) 1 gün
    kardeş yaptığın simultane değil ardıl yalnız.
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    DH Misafiri 1 gün
    RDNA 2 yüksek saat hızı speed üzerine inşa edilmiş. PS5 2.23 GHZ RDNA 2 ve güçlü SSD ile güzel oyunlar yapar. Piyasada olmayan özelliklere sahip
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    Extreme Victory (Ufuk ARSEZER) 2 gün
    hazir Dolby Atmos varken hrtfs nedir? ama tabi Dolb'ye lisans ucreti vermemek adina...
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    FerdosParadise (Hadi Eftekhari Far) 2 gün
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


    Kadim Günlerden bir Bugle:
    Sayın Mark Cerny ile Merhum Michael Jackson.

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    oly1786 (ca ne) 2 gün
    açıklanamadı...
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    gowlet (vahap aslan) 2 gün
    Ön sipariş alacaklarmış. 😂😂😂😂😂
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