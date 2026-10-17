Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Koleksiyonculara özel GTA 6 diski Çin'de satışa çıktı

    GTA 6, Xbox veya PS5 konsollarına 19 Kasım'da çıkış yaptığında yalnızca dijital olarak oynanabilecek ancak Çinli satıcılar, fiziksel disk isteyenler için koleksiyon sürümü çıkardı bile.

    koleksiyon gta 6 fiziksel diski çinde satışta Tam Boyutta Gör
    Rockstar'ın merakla beklenen yeni oyunu GTA VI için geleneksel, fiziksel kopyaya yönelik talep oldukça yaygın. Sosyal medyada paylaşılan görselde, Çinli bir satıcının içinde GTA 6 PS5 diski bulunan bir sürümün tanıtımını yaptığı görülüyor. Standart ve Ultimate sürüm seçenekleri sunulsa da, disk yalnızca görüntü, çalışmıyor.

    Görsel amaçlı, koleksiyonculara özel GTA 6 diski

    Sosyal medyada paylaşılan fotoğraftan bir koleksiyon ürünü olduğu çok net anlaşılıyor. Görsellerden birinde sadece dijital olarak piyasaya sürülecek olmasına rağmen, Ultimate Edition kutusu yer alıyor. Kutunun ön ve arka yüzünün yanı sıra, muhtemelen kullanılamayacak bir kod içeren bilgi kartı da görülüyor. Hem Ultimate hem de Standart versiyonda üzerinde farklı etiketler bulunan PS5 diskleri yer alıyor.

    Görseldeki bilgilere göre, oynanamayan bu fiziksel oyunun kapak tasarımları Lionheart tarafından hazırlanmış. Bu isim, Şanghay ve Londra merkezli bir marka ajansı ancak, bu koleksiyon setini üretmek için Take-Two Interactive ya da Rockstar ile bir anlaşma yapmış olması pek olası görünmüyor.

    Çin'de Blu-ray formatı pek yaygın değil. Yine de dijital film ve oyunların yükselişte olduğu günümüzde bile, gerçek GTA 6 PS5 diski büyük ilgi görürdü. Ancak oyunun çıkış tarihi yaklaştıkça, hiçbir ülkede fiziksel alternatifin sunulacağına dair herhangi bir işaret görünmüyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Elektrikli motosikletle tek şarjda dünya rekoru: 436,5 km

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    megane 2 elektronik sorun var uyarısı nissan juke 1.5 dci bmw 320ied 3008 plug in hybrid geniş banda erişemezsiniz

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    OPPO A5
    OPPO A5
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Altındaki Laptoplar
    Dell Pro 15 Essential
    Dell Pro 15 Essential
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum