Tam Boyutta Gör Rockstar'ın merakla beklenen yeni oyunu GTA VI için geleneksel, fiziksel kopyaya yönelik talep oldukça yaygın. Sosyal medyada paylaşılan görselde, Çinli bir satıcının içinde GTA 6 PS5 diski bulunan bir sürümün tanıtımını yaptığı görülüyor. Standart ve Ultimate sürüm seçenekleri sunulsa da, disk yalnızca görüntü, çalışmıyor.

GTA 6 arabaları Miami sokaklarında görüldü 23 sa. önce eklendi

Görsel amaçlı, koleksiyonculara özel GTA 6 diski

Sosyal medyada paylaşılan fotoğraftan bir koleksiyon ürünü olduğu çok net anlaşılıyor. Görsellerden birinde sadece dijital olarak piyasaya sürülecek olmasına rağmen, Ultimate Edition kutusu yer alıyor. Kutunun ön ve arka yüzünün yanı sıra, muhtemelen kullanılamayacak bir kod içeren bilgi kartı da görülüyor. Hem Ultimate hem de Standart versiyonda üzerinde farklı etiketler bulunan PS5 diskleri yer alıyor.

Görseldeki bilgilere göre, oynanamayan bu fiziksel oyunun kapak tasarımları Lionheart tarafından hazırlanmış. Bu isim, Şanghay ve Londra merkezli bir marka ajansı ancak, bu koleksiyon setini üretmek için Take-Two Interactive ya da Rockstar ile bir anlaşma yapmış olması pek olası görünmüyor.

Çin'de Blu-ray formatı pek yaygın değil. Yine de dijital film ve oyunların yükselişte olduğu günümüzde bile, gerçek GTA 6 PS5 diski büyük ilgi görürdü. Ancak oyunun çıkış tarihi yaklaştıkça, hiçbir ülkede fiziksel alternatifin sunulacağına dair herhangi bir işaret görünmüyor.

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Koleksiyonculara özel GTA 6 diski Çin'de satışa çıktı

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