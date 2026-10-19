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    PS4'e özel Driveclub PC'ye taşındı! 4K ve 120 FPS desteği

    Sony'nin PS4'e özel yarış oyunu Driveclub, mod geliştiriciler sayesinde artık Windows'ta native olarak çalışıyor. Oyun 4K, yüksek FPS ve modern grafik teknolojilerini destekliyor.

    PS4'e özel Driveclub PC'ye taşındı! 4K ve 120 FPS desteği Tam Boyutta Gör
    Sony'nin PlayStation 4'e özel olarak piyasaya sürdüğü yarış oyunu Driveclub, resmi bir PC sürümü olmamasına rağmen mod geliştiricilerin çalışmaları sayesinde Windows bilgisayarlarda native olarak çalıştırılabiliyor. Üstelik oyun, genel amaçlı bir PS4 emülatörü üzerinden çalıştırılmıyor.

    FSR 4 ve kare oluşturma desteği de var

    2014 yılında PS4 için çıkan ve 30 FPS hedefiyle çalışan Driveclub, artık PC tarafında daha yüksek çözünürlük ve kare hızlarında oynanabiliyor.  OverkillLabs3 tarafından geliştirilen DriveClub Recomp, oyunun orijinal x86-64 kodunu doğrudan PC işlemcilerinde çalıştırıyor. PlayStation 4 sistem kütüphanelerinin yerine Windows bileşenleri kullanılırken, GPU komutları Vulkan üzerinden çevriliyor.

    Proje kapsamında 720p'den 8K'ya kadar çözünürlük, ultrawide monitörler ve kilidi açılmış FPS desteği bulunuyor. Ayrıca klavye ve kontrolcü desteğinin yanı sıra gelişmiş grafik ayarları ve mod desteği de sunuluyor. Nvidia DLAA ve AMD FSR 3.1 Native AA gibi teknolojiler de projeye eklenmiş durumda. Bunlar görüntüyü yükseltmek yerine native çözünürlükte kenar yumuşatma amacıyla kullanılıyor.

    Performans tarafında ise RTX 5070 Ti ve Ryzen 7 5800X3D kullanılan bir sistemde, zorlu sahnelerde native 4K çözünürlükte yaklaşık 60 FPS elde edilebildiği belirtiliyor. Son sürümde CPU ağırlıklı yarışlarda performans 62 FPS'ten 71 FPS'e çıkarak yaklaşık yüzde 15 arttı. Bir diğer proje olan DCport ise oyunun orijinal kodunu Vulkan renderer üzerinden Windows'ta çalıştırıyor.

    Proje, FSR 3.1'in yanı sıra FSR 4 ve FSR 4.1.1 desteği sunuyor. Ayrıca FSR 3 Frame Generation özelliği sayesinde 60 FPS render edilen görüntünün 120 FPS seviyesine çıkarılabildiği gösterildi. Her iki proje de henüz tamamlanmış değil. Grafik hataları, shader derleme kaynaklı takılmalar ve farklı ekran kartlarında uyumluluk sorunları devam ediyor. Online özellikler de şu aşamada kullanılamıyor. Projeler Sony'nin oyun dosyalarını dağıtmıyor. Kullanıcıların Driveclub'a ait yasal olarak edinilmiş kendi oyun dosyalarını sağlaması gerekiyor. 

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