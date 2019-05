PSY - Gangnam Style'ın YouTube saltanatı sona erdi

Tam Boyutta Gör

YouTube'un en çok izlenen videosu el değiştirdi. Wiz Khalifa'nın See You Again şarkısı, Gangnam Style'ı tahtından indirdi. See You Again şarkısı 2 milyar 896 milyon izlenmeye ulaşarak, Gangnam Style'ın 2 milyar 894 milyonluk klibini geride bıraktı.





See You Again, Hızlı ve Öfkeli serisinin önemli isimlerinden Paul Walker'ın hayatını kaybetmesine ithafen serinin yedinci filminde kullanılmak için Charlie Puth tarafından yazıldı. Wiz Khalifa tarafından bestelendi.





Pek çok otorite Wiz Khalifa'nın, yeni neslin Snoop Dogg'ı olduğunu ifade ediyor. Şarkıcı, Forbes'in 30 yaş altındaki 30 girişimci listesine girmeyi başardı. Aynı zamanda kendi plak şirketini de kurmuş durumda.

Wiz Khalifa'nın Krallığı Uzun Sürmeyecek

Wiz Khalifa'nın YouTube krallığı uzun sürmeyecek gibi görünüyor. İki yıl önce yayınlanan See You Again şarkısı bugün 2 milyar 896 milyon izlenmeye ulaşırken, sadece 6 ay önce yayınlanan Luis Fonsi'nin Despacito şarkısı kısa sürede 2 milyar 487 milyon izlenmeye ulaştı. Yakın zamanda da YouTube'un en çok izlenen videosu ünvanını elde etmesi muhtemel görünüyor.