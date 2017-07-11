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PSY - Gangnam Style'ın YouTube saltanatı sona erdi

Bir zamanlar en çok konuşulan şarkılardan Gangnam Style'ın YouTube izlenme sayısını, Wiz Khalifa'nın See You Again şarkısı geride bıraktı. See You Again, 2 milyar 896 milyon kez izlendi.
1 yıl
10,3b
1
55
sosyal medya
Yusuf Akbaş
Yazar
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PSY - Gangnam Style'ın YouTube saltanatı sona erdi
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YouTube'un en çok izlenen videosu el değiştirdi. Wiz Khalifa'nın See You Again şarkısı, Gangnam Style'ı tahtından indirdi. See You Again şarkısı 2 milyar 896 milyon izlenmeye ulaşarak, Gangnam Style'ın 2 milyar 894 milyonluk klibini geride bıraktı.


See You Again, Hızlı ve Öfkeli serisinin önemli isimlerinden Paul Walker'ın hayatını kaybetmesine ithafen serinin yedinci filminde kullanılmak için Charlie Puth tarafından yazıldı. Wiz Khalifa tarafından bestelendi.


Pek çok otorite Wiz Khalifa'nın, yeni neslin Snoop Dogg'ı olduğunu ifade ediyor. Şarkıcı, Forbes'in 30 yaş altındaki 30 girişimci listesine girmeyi başardı. Aynı zamanda kendi plak şirketini de kurmuş durumda.

 

Wiz Khalifa'nın Krallığı Uzun Sürmeyecek

 

Wiz Khalifa'nın YouTube krallığı uzun sürmeyecek gibi görünüyor. İki yıl önce yayınlanan See You Again şarkısı bugün 2 milyar 896 milyon izlenmeye ulaşırken, sadece 6 ay önce yayınlanan Luis Fonsi'nin Despacito şarkısı kısa sürede 2 milyar 487 milyon izlenmeye ulaştı. Yakın zamanda da YouTube'un en çok izlenen videosu ünvanını elde etmesi muhtemel görünüyor.

 
 
 

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TearsForFears 1 yıl en beğenilen Virinom
Virinom
Sözleri. İngilizce bilmiyorsan sıradan gelmesi normal. Her dinlediğimde Paul Walter ı hatırlayıp gözlerimin dolmasına sebep olur.

Paul Walter amca oğlu galiba gözlerin falan doluyormuş.
Konuya dönersek aleyna tilki 300 milyon falandı galiba bizde de potansiyel yüksek 1 milyarı geçen bir youtube şarkı klibimiz olsun istiyorum.
VirinomSözleri. İngilizce bilmiyorsan sıradan gelmesi normal. Her dinlediğimde Paul Walter ı hatırlayıp gözlerimin dolmasına sebep olur.
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1 Yanıt Yanıtla +25
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soneday 1 yıl
2.897.165.533 kişi arasında ben yokmşm
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Uacellat_62 1 yıl Kefelon
Ben de ilk defa burada gördüm bu şarkıyı. Youtube'un önerilerinde falan da hiç çıkmadı.Bu kadar izlenmiş olmasına çok şaşırdım. Bana göre de ahım şahım bir şarkı değil. Kısa sürede 2 Milyardan fazla dinlenen şarkının Dünya'yı sallaması lazım normalde. Fakat öyle bir şarkı değil bence. Youtube'da en fazla dinlenen 1-2 şarkı olmayı hak etmiyor sanki.
Ben de ilk defa burada gördüm bu şarkıyı. Youtube'un önerilerinde falan da hiç çıkmadı.Bu kadar izlenmiş olmasına çok şaşırdım. Bana göre de ahım şahım bir şar...
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1 Yanıt Yanıtla +18
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DARKMORDECAI 1 yıl
Şu anda en çok tıklananlae listesinde 3. Sırada.Öyle gözüküyor ki bir iki yıla kalmaz 6-7. sıralara düşer.
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Hendrik Johannes Cruijff 1 yıl
Klipteki çok kullanılan aralıklarla ön plana geçtiği doğrudur.Mesela o iki aracın ayrıldığı yollar hala ekmek çıkar oradan devamlı şekilde
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Clayf 1 yıl
Aleyna Tilki-Sen Olsan Bari 5.000.000.000.000.000 izlemmeyi görür.
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Kartal Göz 1 yıl
İzlenme sayısı fake yani şişirilmiş olabilir mi? Neticede orada yazan bir sayı. Kimse kimlerin kaç kere izlediğini bilmiyor ve bilemez de nasıl olsa.
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Silent Enigma 1 yıl
milyar kez dinlenmiş ben ilk kez dinledim:D
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Master_Evil 1 yıl
gangham style'dan o asansör sahnesini çıkart kimsenin haberi bile olmazdı
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bilgehan_de 1 yıl
Gözden kaçan birşey var. Gangnam Style zamanında internet kullanım oranı azdı.Teknoloji daha zayıftı. Vee GangNam Style'ın izlenen toplam iki üç videosu var.Toplamı 4 milyar kadar...Tek bir video olarak görmemeniz gerekiyor...
Gangnam Style'ın tahtı hala sallanmış değil...
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noahford 1 yıl
Despacito yeni rekoru kırar.
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Ardaceyhan 1 yıl
Bu şarkı neden bu kadar çok dinlenmiş :D
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dobrasam 1 yıl
koyun sürüsü gibi çocuk şarkılarını dinliyor insanlar içi boş anlamsız kalitesiz bence bunlar deneysel şarkılar dünyada ne kadar zeka seviyesi düşük insan var tescilli onaylı onu inceliyor firmalar
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