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PTT, drone’lar ile kargo teslimatı yapmaya hazırlanıyor

PTT Genel Müdürü Kenan Bozgeyik, PTT’nin gelecekteki vizyonuna ışık tutan açıklamalar yaptı. Kurumun gelecek planları arasında drone’lar ile kargo teslimatı da var.
2 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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PTT, drone’lar ile kargo teslimatı yapmaya hazırlanıyor
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Kuruluşu 1840 yılına kadar uzanan PTT, bugün modern çözümler ile Türk halkına hizmet götürmeye devam ediyor. Kurumun Mart 2016’da atanan yeni genel müdürü Kenan Bozgeyik ise belirlenen vizyoner bakışa yönelik ilgi çekici açıklamalar yaptı.

Özellikle PTT Kargo’nun ülkedeki rakipleri ile yarışmanın yanı sıra dünyadaki standartları ülkeye getirecek çözümler üzerinde yoğunlaştığına dikkat çeken genel müdür, PTT bünyesinde kurulan ARGE merkezinin önemine dikkat çekiyor.

Burada kullanılabilecek yeni teknolojiler üzerine araştırmalar yapıldığını ve farklı iş modelleri üzerine yoğunlaştığını anlatan Bozgeyik, buradan çıkan ilk projenin Kargomatik olduğunu anlattı. Kargomatik ile PTT Kargo müşterileri kargolarını AVM’lerden hatta şehrin merkezindeki noktalardan, şubeye gitmeye gerek kalmadan teslim alabiliyor.

PTT, drone’lar ile kargo teslimatı yapmaya hazırlanıyor
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Drone ile Teslimat

ABD’de drone ile pizza ve kargo teslimatlarına ilişkin çeşitli çözümler üzerindeki çalışmaları duymuştuk. PTT Kargo da tıpkı Amazon’un yaptığı gibi drone teknolojileri üzerinde çalışmalar yürütüyormuş. Kenan Bozgeyik, özellikle ulaşılması zor bölgeler için bir çözüm olmasını umdukları drone’ların gecikmeleri önleme adına da etkili rol oynayabileceğine inandıklarını belirtiyor. Çalışmalara ilişkin bir takvim veya süreç bilgisi ise mevcut değil.


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Escapetolife 2 yıl en beğenilen
Müşteriye takip sunumunu şu şekilde yapan firmadan çok şey beklememek lazım.

1. Torbaya eklendi
2. Torba açıldı.
3. Torba kapandı.

Sonra millet Google'da aratıyor "torba kapandı" ne anlama geliyor diye. Normal insanın anlayacağı şekilde yapsana şunu.
Müşteriye takip sunumunu şu şekilde yapan firmadan çok şey beklememek lazım.1. Torbaya eklendi2. Torba açıldı.3. Torba kapandı.
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orientem 2 yıl
Amazon yapınca bişey yok ptt yapınca auv
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1WAUXHALL 2 yıl
çalarlar o drone'u :D
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Citizen'in Pengueni 2 yıl
Hepimizin müstakil bahçeli evleri olduğu için kargomuz drone ile gelip bahçeye bırakılacak sonra kargomuzu alıp havuz başında barbekü yapacağız.
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BekirTemel 2 yıl
Bir kaç güne okuruz drone bağlantısı kesildi haberlerini.
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ipli jeton 2 yıl
Az önce postacı geldi. Yan büroya bi gönderi vardı, iadeli taahhütlü. Gönderiyi kapının altından attı, taahhüt kartını da bize bıraktı gelirse verin diye. Ee alıcının imzalaması gerekiyor. Deyince

Ptt ci boşver gitsin, önemli değil.

Ptt böyle bişi işte.
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gs09gs09 2 yıl
Drone sinyal bozup hem paketi hem dronu gondiklerler ayik olsunlar bura almanya degil :))
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DH Misafiri 2 yıl
O drone Bağcılar'dan çıkamaz
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tural.i 2 yıl
dronela nasıl teslimat yapılabiliyor mantığını hala anlayamadım, bir de bu drone kelimesinin Türkçesi yok mu onu merak ediyorum
Ptt meselesine gelirsek, o kadar da gömmeyin, şimdiye kadar pptyle yurt içi, yurt dışı onlarca gönderim oldu, hiç birinde sorun yaşamadım, büyük şehirlerde çok yoğunluk olduğu söyleniyor pttde, sorun yaşayanlar o yüzden yaşıyorlardır belki, fiyatları da daha uygun diğer firmalara göre, yenilik iyidir denesinler, beceremezlerse de yolunu açmış olurlar, diğer firmalar da girerler aynı olaya, rekabet oluşur
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OverClocK1ng 2 yıl
Ahahahahaaha, PTT normal dağıtımı düzgün yapamıyor. Drone ile mi dağıtacak?
Hele bir de ÇAKAL Türk insanı varken. O paketi dronuyla birlikte alıp, PTT ye geri satarlar...
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akemals42 2 yıl
15 günde çinden türkiyeye gelen mallar, 15 günde istanbuldan diğer illere anca gidince,
baktılar personelden de hayır yok.
droneye sarıldılar.
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Firaristt 2 yıl
Çok güzel gelişme de bizde avlarlar onu. Veya 100 metre yükseklikten bizi röntgenliyor diye şikayetçi olurlar manyak çok çünkü. Yine de güzel gelişme.
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cosica 2 yıl
Ptt Drone'ların adı da TATAR ya da TATAROID olsun.
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cosica 2 yıl Firaristt
kamerasına lazer tutarlar
ama bir yerden de başlamak lazım. alışır insanlar heralde
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alemburda34 2 yıl
Ptt normal teslimati cozmuste drone mu kalmis?
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