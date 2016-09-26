PTT, drone’lar ile kargo teslimatı yapmaya hazırlanıyor

Özellikle PTT Kargo’nun ülkedeki rakipleri ile yarışmanın yanı sıra dünyadaki standartları ülkeye getirecek çözümler üzerinde yoğunlaştığına dikkat çeken genel müdür, PTT bünyesinde kurulan ARGE merkezinin önemine dikkat çekiyor.
Burada kullanılabilecek yeni teknolojiler üzerine araştırmalar yapıldığını ve farklı iş modelleri üzerine yoğunlaştığını anlatan Bozgeyik, buradan çıkan ilk projenin Kargomatik olduğunu anlattı. Kargomatik ile PTT Kargo müşterileri kargolarını AVM’lerden hatta şehrin merkezindeki noktalardan, şubeye gitmeye gerek kalmadan teslim alabiliyor.
Drone ile Teslimat
ABD’de drone ile pizza ve kargo teslimatlarına ilişkin çeşitli çözümler üzerindeki çalışmaları duymuştuk. PTT Kargo da tıpkı Amazon’un yaptığı gibi drone teknolojileri üzerinde çalışmalar yürütüyormuş. Kenan Bozgeyik, özellikle ulaşılması zor bölgeler için bir çözüm olmasını umdukları drone’ların gecikmeleri önleme adına da etkili rol oynayabileceğine inandıklarını belirtiyor. Çalışmalara ilişkin bir takvim veya süreç bilgisi ise mevcut değil.
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1. Torbaya eklendi
2. Torba açıldı.
3. Torba kapandı.
Sonra millet Google'da aratıyor "torba kapandı" ne anlama geliyor diye. Normal insanın anlayacağı şekilde yapsana şunu.