Facebook'un uydusunu kullanılamaz hale getiren Falcon 9'un patlama nedeni belli oldu

Hatırlayacağınız gibi yaklaşık bir ay önce Kennedy Uzay Merkezi'nde meydana gelen patlamada Falcon 9 roketi bilinmeyen sebeple infilak ederek harap olmuştu. Cape Canaveral Uzay Üssü’nde yaşanan bu olaydan Facebook da fazlasıyla zararlı çıkmıştı.

Öyle ki patlamada sosyal ağın 14 Afrika ülkesinde ücretsiz internet bağlantısı sunmayı amaçlayan AMOS-6 iletişim uydusu da Falcon 9'la birlikte kullanılamaz hale gelmişti. Daha sonra uyduyu üreten Spacecom, SpaceX’ten tazminat olarak 50 milyon dolar ya da ücretsiz bir uydu fırlatma talep etmişti.

Patlamanın nedeni helyum basınç sistemindeki arıza

Mark Zuckerberg’ün "Derin hayal kırıklığı" olarak nitelendirdiği patlamaya dair sürdürülen araştırma neticesinde olayın helyum basınç sistemindeki arıza sebebiyle meydana gelen gaz kaçağı olabileceği duyuruldu. Daha önce Elon Musk’ın patlamanın roketin ikinci kısmındaki oksijen tankında başladığı yönündeki açıklamaları da bu bilgiyi kısmen destekler nitelikte.

Diğer taraftan Falcon 9'daki şiddetli patlamanın geçtiğimiz yılki CRS-7 olayına benzemediğini, CRS-7'deki sorunun roket fırlatma ekipmanlarındaki arızadan kaynaklandığının altı çiziliyor. Patlamaya şahit olan herkesten ellerindeki fotoğraf ve videoları göndermelerini talep eden Falcon 9 mühendisleri, araştırmaların derinleştirileceğini ve varsa patlamanın diğer sebeplerinin de ortaya çıkarılacağını ifade ediyorlar.

http://www.spacex.com/news/2016/09/01/anomaly-updates