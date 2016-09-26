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Facebook'un uydusunu kullanılamaz hale getiren Falcon 9'un patlama nedeni belli oldu

Yaşanan şiddetli patlama sonucu Facebook'un tarihindeki ilk uydusuyla birlikte adeta küle dönen Falcon 9 roketine dair sürdürülen araştırma, patlamanın nedeniyle ilgili ilk detayları ortaya çıkardı.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Uzay
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Hatırlayacağınız gibi yaklaşık bir ay önce Kennedy Uzay Merkezi'nde meydana gelen patlamada Falcon 9 roketi bilinmeyen sebeple infilak ederek harap olmuştu. Cape Canaveral Uzay Üssü’nde yaşanan bu olaydan Facebook da fazlasıyla zararlı çıkmıştı.
Öyle ki patlamada sosyal ağın 14 Afrika ülkesinde ücretsiz internet bağlantısı sunmayı amaçlayan AMOS-6 iletişim uydusu da Falcon 9'la birlikte kullanılamaz hale gelmişti. Daha sonra uyduyu üreten Spacecom, SpaceX’ten tazminat olarak 50 milyon dolar ya da ücretsiz bir uydu fırlatma talep etmişti.

Patlamanın nedeni helyum basınç sistemindeki arıza 

Mark Zuckerberg’ün "Derin hayal kırıklığı" olarak nitelendirdiği patlamaya dair sürdürülen araştırma neticesinde olayın helyum basınç sistemindeki arıza sebebiyle meydana gelen gaz kaçağı olabileceği duyuruldu. Daha önce Elon Musk’ın patlamanın roketin ikinci kısmındaki oksijen tankında başladığı yönündeki açıklamaları da bu bilgiyi kısmen destekler nitelikte.
Diğer taraftan Falcon 9'daki şiddetli patlamanın geçtiğimiz yılki CRS-7 olayına benzemediğini, CRS-7'deki sorunun roket fırlatma ekipmanlarındaki arızadan kaynaklandığının altı çiziliyor. Patlamaya şahit olan herkesten ellerindeki fotoğraf ve videoları göndermelerini talep eden Falcon 9 mühendisleri, araştırmaların derinleştirileceğini ve varsa patlamanın diğer sebeplerinin de ortaya çıkarılacağını ifade ediyorlar.
 

http://www.spacex.com/news/2016/09/01/anomaly-updates Yorum Yaz
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ezimuse 3 yıl en beğenilen KaleyDeskop
KaleyDeskop

editör bir yazıyor ancak sonlarda ana konuya girebiliyor, bence editör kısa ve öz yazmalı

Herkes gündem takip etmiyor olabilir. Daha önce okumayanlar için olayı bilgilendirmek gerekir.
KaleyDeskopeditör bir yazıyor ancak sonlarda ana konuya girebiliyor, bence editör kısa ve öz yazmalıHerkes gündem takip...
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DH Misafiri 3 yıl
Gelişmeleri düzenli olarak takip etmeyenler için bilgilendirme niteliğinde, bence gayet normal. "Ne olmuştu?" sorusuna cevap veriyor işte.
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M.M.G 3 yıl
Üniversite yıllarında arkadaş platformu oluşturmaktan uzaya kadar eli uzandı adamın. Nereden nereye
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Astforum 1 yıl
Darısı başımıza. (Tamamen kendi uydularımız, fırlatma dahil.)
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more34 2 yıl
evlendirme programları daha etkileyici sanırım
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Lockheed 3 yıl
Yetkililer patlamanın nedeninin bir mühendisin çalışırken roketin içinde unuttuğu bir Note 7'den dolayı olduğunu belirtmişler.
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SEO-Uzmanı 3 yıl
ufo dur, ufo :)
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DH Misafiri 3 yıl
Gelişmeleri düzenli olarak takip etmeyenler için bilgilendirme niteliğinde, bence gayet normal. "Ne olmuştu?" sorusuna cevap veriyor işte.
Yanıtla +8
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KaleyDeskop 3 yıl
editör bir yazıyor ancak sonlarda ana konuya girebiliyor, bence editör kısa ve öz yazmalı
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ezimuse 3 yıl KaleyDeskop
KaleyDeskop

editör bir yazıyor ancak sonlarda ana konuya girebiliyor, bence editör kısa ve öz yazmalı

Herkes gündem takip etmiyor olabilir. Daha önce okumayanlar için olayı bilgilendirmek gerekir.
Yanıtla +13
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DH Misafiri 3 yıl
Gelişmeleri düzenli olarak takip etmeyenler için bilgilendirme niteliğinde, bence gayet normal. "Ne olmuştu?" sorusuna cevap veriyor işte.
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M.M.G 3 yıl
Üniversite yıllarında arkadaş platformu oluşturmaktan uzaya kadar eli uzandı adamın. Nereden nereye
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idombayci 3 yıl
Anlayamadığım uçaklar atmosfere kadar çıkabiliyor. B52 ler mesala. Uyduyu orda bir istayona aktarıp sonra yörüngeye soksalar.
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olağan_şüpheli 3 yıl idombayci
idombayci

Anlayamadığım uçaklar atmosfere kadar çıkabiliyor. B52 ler mesala. Uyduyu orda bir istayona aktarıp sonra yörüngeye soksalar.

ne istasyonu le


b52 den çeşitli araçlar fırlatıldı hatta uydu da fırlatıldı diye hatırlıyorum. ama uçaklar belli büyüklükten fazlasını taşıyamazlar , dahası fırtlatma yatay oluyor uçaktan. Halbuki dikey olarak belli bir irtifaya çıkması lazım uydu taşıyan sistemlerin. yine işlemi daha karmaşık hale getiriyor bu uçaktan fırlatma.
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