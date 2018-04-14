PUBG şantaj yazılımına dikkat

Son dönemde şantaj yazılımlarının sayısı giderek artıyor. Kullanıcının verilerini şifreleyerek belirli bir bedel karşılığında serbest bırakan bu yazılımlar sistemi ele geçirdikten sonra kolay kolay da kaldırılamıyor. PUBG Ransomware ise ilginç yapısıyla uzmanları şaşırtıyor.

İsme aldanmayın

MalwareHunterTeam ekibi tarafından keşfedilen PUBG Ransomware temelinde bir şantaj yazılımı ve bulaştığı bilgisayardaki kişisel verilerle dosyaları şifreliyor. Açma karşılığında ise ilginç bir isteği var.

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Dosyalarını kurtarmak isteyen kullanıcı PUBG oynamak zorunda. Yazılım 1 saat oynamanızı istese de araştırmacılar birkaç saniye sonra kilidin kaldırıldığını görmüş. Ya da birkaç dakika sonra kurtarma şifresi ortaya çıkıyor ve bunu kullanabiliyorsunuz.

Henüz geliştirme sürecinde olduğu anlaşılan PUBG şantaj yazılımı için kesin bir şey söyleyemiyor. Yani zararsız bir şekilde mi kalacak yoksa sonrasında tehlikeli bir yazılıma mı dönüşecek belirsiz.