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PUBG şantaj yazılımına dikkat

Tespit edilen yeni bir şantaj yazılımı dosyalarınızı şifrelerken ilginç bir şekilde sizden PUBG oynamanızı istiyor. Oyunu algıladığında ise dosyaları serbest bırakıyor.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
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Güvenlik
Ekrem71
Haber Editörü
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Son dönemde şantaj yazılımlarının sayısı giderek artıyor. Kullanıcının verilerini şifreleyerek belirli bir bedel karşılığında serbest bırakan bu yazılımlar sistemi ele geçirdikten sonra kolay kolay da kaldırılamıyor. PUBG Ransomware ise ilginç yapısıyla uzmanları şaşırtıyor.

İsme aldanmayın 

MalwareHunterTeam ekibi tarafından keşfedilen PUBG Ransomware temelinde bir şantaj yazılımı ve bulaştığı bilgisayardaki kişisel verilerle dosyaları şifreliyor. Açma karşılığında ise ilginç bir isteği var.

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Dosyalarını kurtarmak isteyen kullanıcı PUBG oynamak zorunda. Yazılım 1 saat oynamanızı istese de araştırmacılar birkaç saniye sonra kilidin kaldırıldığını görmüş. Ya da birkaç dakika sonra kurtarma şifresi ortaya çıkıyor ve bunu kullanabiliyorsunuz.

Henüz geliştirme sürecinde olduğu anlaşılan PUBG şantaj yazılımı için kesin bir şey söyleyemiyor. Yani zararsız bir şekilde mi kalacak yoksa sonrasında tehlikeli bir yazılıma mı dönüşecek belirsiz.

 

http://www.guru3d.com/news-story/pubg-ransomware-is-a-real-thing.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Ucan Hollandalı 1 yıl
Bu pugb ne anlıyorsunuz milley saatlerce oynuyor.Gittim 5k sistem topladım.Bir kere merak etmedim.Loot simulation.Valla ark survival kat kat daha iyi.Su cinliler olmasa official keyifden gecilmicek olsun oyun güzel
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V4LKyR 1 yıl
PUBG nedir?
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NitroNos 1 yıl
Pubg'ye girip otomatik içindeki eşyaları gönderebilir veya bu şekilde hesap soyulabilir.
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bkaakco 1 yıl
Valla sırf benzer oyun çıkardılar diye diğer firmalara neredeyse demediğini bırakmayan PUBG Corp.'tan her şeyi beklerim.
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Prometheusx 1 yıl
pubg olmayan ne yapacak sanki yerleşik hesap makinesi....
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emre1393 1 yıl
çinlilerin işidir kesin
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cansev07 1 yıl
Kesin bluehole un işi bu
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