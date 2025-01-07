Oyunlarda NPC’lere elveda, CPC’lere merhaba! Yapay zeka, takım arkadaşınız olacak

PUBG’ye yapay zeka takım arkadaşı geliyor
NVIDIA ve PUBG’nin yayıncısı Krafton, “PUBG Ally” olarak adlandırılan dünyanın ilk Co-Playable Character (CPC) yapay zeka karakterini tanıttı. Bu karakter, oyun içinde bir insan takım arkadaşı kadar etkili olacak şekilde tasarlandı. PUBG Ally, oyun içi terimleri anlayabilecek, stratejik önerilerde bulunabilecek, ganimet bulup paylaşabilecek, araç sürebilecek ve insan oyuncular gibi düşmanlarla savaşabilecek.
Nvidia’nın paylaşımına göre ACE teknolojisi, oyun dünyalarını daha dinamik ve etkileşimli hale getiriyor. ACE karakterleri, sadece oyuncu hedeflerini desteklemekle kalmıyor, aynı zamanda oyuncu taktiklerine uyum sağlayan düşmanlar da oluşturabiliyor. Bu da oyunlarda daha derin ve gerçekçi bir deneyim sunmayı hedefliyor.
Bir tanıtım videosunda, PUBG Ally’ın bir oyuncuya özel ganimet bulma, araç getirme ve düşmanları pusuya düşürme gibi görevlerde nasıl yardımcı olduğu gösterildi. Temel olarak, doğal dille konuşabileceğiniz ve bir insan kadar yetenekli olması beklenen bir yapay zeka takım arkadaşı gibi tanımlayabiliriz yeni teknolojiyi. Ancak video, tamamen düzenlenmiş bir formatta sunulduğu için, bu deneyimin gerçek oyunda ne kadar başarılı olacağı konusunda şimdilik soru işaretleri bulunuyor.
Başka oyunlara da gelecek
PUBG ile sınırlı kalmayan Nvidia’nın ACE teknolojisi, diğer oyunlarda da boy gösterecek. Naraka Bladepoint, bu yıl içinde Mobil PC sürümü ve doğrudan PC sürüm için bu yapay zekalı CPC’lere sahip olacak. Ayrıca Krafton’un yeni simülasyon oyunu inZOI, “Smart Zoi” adlı CPC’leri içerecek. Ayrıca, Wemade Next’in MIR5 adlı oyununda bu teknoloji boss savaşlarında kullanılacak.Kaynakça https://www.theverge.com/2025/1/6/24337949/nvidia-ace-ai-npcs-pubg-ally-teammate https://www.nvidia.com/en-us/geforce/news/nvidia-ace-autonomous-ai-companions-pubg-naraka-bladepoint/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz: