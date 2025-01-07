Oyunlarda NPC’lere elveda, CPC’lere merhaba! Yapay zeka, takım arkadaşınız olacak

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Tam Boyutta Gör Nvidia, bir süredir üretken yapay zeka kullanarak oyun içinde etkileşime girilebilir ACE yapay zekalı sanal insan teknolojileri üzerinde çalışıyor. Ancak CES 2025’te Nvidia, bu yapay zekalı NPC’leri bir sohbet robotu olmaktan öteye taşıyarak onları otonom oyun karakterleri haline getiriyor. Şirketin son teknolojisi, PUBG gibi popüler oyunlarda gerçek bir takım arkadaşı gibi hareket eden yapay zeka destekli karakterlerle tanışmamızı sağlayacak.

PUBG’ye yapay zeka takım arkadaşı geliyor

NVIDIA ve PUBG’nin yayıncısı Krafton, “PUBG Ally” olarak adlandırılan dünyanın ilk Co-Playable Character (CPC) yapay zeka karakterini tanıttı. Bu karakter, oyun içinde bir insan takım arkadaşı kadar etkili olacak şekilde tasarlandı. PUBG Ally, oyun içi terimleri anlayabilecek, stratejik önerilerde bulunabilecek, ganimet bulup paylaşabilecek, araç sürebilecek ve insan oyuncular gibi düşmanlarla savaşabilecek.

Tam Boyutta Gör Yapay zeka karakterler, NVIDIA’nın geliştirdiği “Small Language Models – Küçük Dil Modelleri (SLMs)” sayesinde gerçekçi karar alma süreçlerini taklit edebiliyor. Ayrıca, görsel ve işitsel ipuçlarını algılayarak çevrelerini “insan benzeri” bir şekilde analiz edebiliyorlar.

Nvidia’nın paylaşımına göre ACE teknolojisi, oyun dünyalarını daha dinamik ve etkileşimli hale getiriyor. ACE karakterleri, sadece oyuncu hedeflerini desteklemekle kalmıyor, aynı zamanda oyuncu taktiklerine uyum sağlayan düşmanlar da oluşturabiliyor. Bu da oyunlarda daha derin ve gerçekçi bir deneyim sunmayı hedefliyor.

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Bir tanıtım videosunda, PUBG Ally’ın bir oyuncuya özel ganimet bulma, araç getirme ve düşmanları pusuya düşürme gibi görevlerde nasıl yardımcı olduğu gösterildi. Temel olarak, doğal dille konuşabileceğiniz ve bir insan kadar yetenekli olması beklenen bir yapay zeka takım arkadaşı gibi tanımlayabiliriz yeni teknolojiyi. Ancak video, tamamen düzenlenmiş bir formatta sunulduğu için, bu deneyimin gerçek oyunda ne kadar başarılı olacağı konusunda şimdilik soru işaretleri bulunuyor.

Başka oyunlara da gelecek

PUBG ile sınırlı kalmayan Nvidia’nın ACE teknolojisi, diğer oyunlarda da boy gösterecek. Naraka Bladepoint, bu yıl içinde Mobil PC sürümü ve doğrudan PC sürüm için bu yapay zekalı CPC’lere sahip olacak. Ayrıca Krafton’un yeni simülasyon oyunu inZOI, “Smart Zoi” adlı CPC’leri içerecek. Ayrıca, Wemade Next’in MIR5 adlı oyununda bu teknoloji boss savaşlarında kullanılacak.

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