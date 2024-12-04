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    PUBG: BATTLEGROUNDS 33.1 Güncellemesi'yle Sanhok'ta Yıkım Başlıyor

    PUBG: BATTLEGROUNDS'ın 33.1 güncellemesi yayınlandı. Sanhok haritasındaki binalar ve nesneler patlayıcılarla yok edilebiliyor. Ayrıca yeni özellikler ve Survivor Pass'e kış temalı ödüller eklendi.
    PUBG: BATTLEGROUNDS 33.1 Güncellemesiyle Sanhok'ta Yıkım Başlıyor Tam Boyutta Gör
    PUBG: BATTLEGROUNDS’a büyük güncelleme geldi. Oyunun sevilen haritalarından Sanhok haritasında yıkım başladı! Oyuncular Sanhok haritasındaki nesneleri ve binaları patlayıcılar ile yok edebilecek. Bu güncelleme, oyundaki hayatta kalma statejilerine yeni bir seçenek getiriyor.

    KRAFTON, Inc. tarafından yapılan açıklamaya göre PUBG: BATTLEGROUNDS 33.1 Güncellemesi PC için yayınlandı. Konsollara ise 12 Aralık'ta gelecek. Bu güncelleme ayrıca kış temalı görevler ve ödüller içeren Survivor Pass: Let It Snow ile kutlamaları başlatıyor.

    Geçen sene yayınlanan Rondo haritası çevresel yıkım özellikleri ile dikkat çekiyordu. Yeni yayınlanan 33.1 güncellemesi ise Sanhok haritasını tamamen yok edilebilir bir haritaya dönüştürüyor. Artık sadece araziyi değil binaları, ağaçları ve haritadaki diğer nesneleri yok edebileceksiniz. Bunun için El Bombası, Havan Topu, Tanksavar, Yapışkan
    Bomba veya C4 mühimmatlarını kullanabilirsiniz. Ayrıca Kırmızı Alan'daki patlamalar da arazileri ve yapıları yok edebilecek.

    PUBG: BATTLEGROUNDS 33.1 Güncellemesiyle Sanhok'ta Yıkım Başlıyor Tam Boyutta Gör
    Binaları yok ederek rakiplerini avlayacak ve kendi siperlerinizi oluşturarak yeni taktikler uygulayabileceksiniz. 33.1 güncellemesi, oyunun akışını ve mevcut stratejileri etkileyen en büyük güncelleme oldu.

    PUBG 33.1 güncellemesi ne zaman yayınlanacak?

    PUBG: BATTLEGROUNDS 33.1 Güncellemesi, PC için 4 Aralık’ta yayınlandı. Konsollar için 12 Aralık’ta yayınlanacak. Oyununuzu güncelleyerek "Sanhokta Yıkım" deneyimini yaşayabilirsiniz.

    PUBG: BATTLEGROUNDS 33.1 Güncellemesiyle Sanhok'ta Yıkım Başlıyor Tam Boyutta Gör

    "Aynı Dil Takımı" özelliği geldi

    Diğer yenilik ise takımlı modlarda ekibinize aynı dili konuşan oyuncuların eklenmesini sağlıyor. Duo ve Squad modlarında “Aynı Dil Takımı” seçeneğini etkinleştiren oyuncular, aynı dili kullanan takım arkadaşlarıyla eşleştiriliyor. Bu sayede takım arkadaşlarınızla kesintisiz iletişim kurarak diğer takımlara meydan okuyabileceksiniz. İlk etapta sadece PC versiyonuna gelen bu özelliğin etkisi incelendikten sonra gelecekteki güncellemelerde konsollara da getirilmesi planlanıyor.

    PUBG: BATTLEGROUNDS 33.1 Güncellemesi ile Gelen Yenilikler Neler?

    • Sanhok Havaya Uçuyor: İlk olarak Rondo'ya gelen çevresel yıkımın devamı olarak Sanhok da tamamen yok edilebilir bir haritaya dönüştü. Oyuncular patlayıcılarla binaları, yapıları ve nesneleri yok edebilecek, bu da daha sürükleyici ve gerçekçi bir ortamda yeni oyun dinamikleri ekleyerek oyuna ve çarpışmalara ayrı bir heyecan katacak. Oyunda ilk kez, Kırmızı Alan da yıkıcı bir güç hâline geliyor. Kırmızı Alan’daki patlamalar artık arazileri ve yapıları yok edebildiğinden savaş alanındaki adrenalin şimdi daha da yüksek.
    • Survivor Pass: Let It Snow: Şenlikli görevler ve ödüllerle dolu kış temalı Survivor Pass: Let It Snow ile karlarla kaplı kış mevsiminin tadını çıkarma vakti.
    • Aynı Dil Takımı: PC oyuncuları için Normal Maç’ta çok talep gören yeni bir özellik yayınlanıyor. Artık oyuncular dil tercihlerine göre eşleştirilebilecek ve bu da oyuncular arası daha akıcı bir iletişim sağlayacak.
    • Silah Güncellemeleri: Geliştiriciler, yıl boyunca gelen pek çok silah kullanım güncellemesinin ardından son bir HMS yeniden dengelemesiyle silahlara önemli bir isabet artışı sağlıyor. Bu da yakın mesafeli çatışmalar ve bire bir karşılaşmaları daha etkili hâle getiriyor.
    • 33. Dereceli Sezonu: 33. Sezon kalıcı Derece Kademesi ödüllerinin arasına FAMAS için Dereceli silah kozmetikleri eklenmesinin yanı sıra lider tablosu bundan böyle ana sunucu bakımından sonra sıfırlanacak.

    Tam güncelleme notları ve ayrıntılı bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

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