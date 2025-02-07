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    Anlık Bildirim

    PUBG: Blindspot demosu 21 Şubat'ta Steam'de yayınlanacak

    KRAFTON, daha önce Project ARC olarak duyurulan spinoff'u PUBG: Blindspot olarak yeniden adlandırdı. PUBG Blindspot, 5 kişilik takımların mücadele ettiği taktiksel nişancı oyunu olarak geliyor.
    PUBG: BLINDSPOT duyuruldu Tam Boyutta Gör
    Krafton, PUBG Studios tarafından geliştirilmekte olan tepeden taktiksel nişancı oyunu Project Arc’ın isminin resmen PUBG: BLINDSPOT olacağını duyurdu. PUBG spinoff’u Blindspot, 21 Şubat’ta Steam'de deneme sürümü olarak yayınlanacak.

    PUBG: Blindspot, 5’e 5 online, PvP odaklı, üstten bakışlı bir nişancı oyunu. Geliştirici, PUBG: BLINDSPOT oyunculara PUBG: BATTLEGROUNDS'tan ilham alan gerçekçi ve yüksek ritimli, üstten bakışlı nişancılık deneyimi sunduğunu söylüyor. Oyunda iki taraf olacak gibi görünüyor. Bir takımın görevi, Kriptoçözücü yerleştirip binadaki gizli Kripta'yı hacklemek olacak. Oyuncular, bomba atarlar ve patlayıcı çekiçler kullanarak duvarları ve savunma yapılarını yıkacak, Kripta'ya ulaşacak, pusuya yatarak düşmanları etkisiz hale getirecek. Veya savunan takımda yer alıp, kapıları bloke edip erişimlerini engelleyecek barikatlar kurarak düşmanlarının Kripta'ya ulaşmasını ve Kriptoçözücü'yü yerleştirmesini engelleyecek.

    PUBG: Blindspot ile orijinal PUBG oyunu arasındaki bağlantı da yüzeysel olmaktan öte görünüyor. Krafton ve The PUBG Corporation tarafından açıklanan önceki karakter tanıtımlarında PUBG'nin ikonik kazanan ifadesi "Kazanan kazanan, tavuk yemeği" yer alıyordu ve Apex adlı oynanabilir bir karakterin karakter geçmişi doğrudan Battlegrounds'a gönderme yapıyor. Orijinal PUBG'ye ne kadar geri dönüş olacağı henüz belli değil.

    PUBG: Blindspot, hayranlara oyunu test etme ve geri bildirim sağlama şansı sunan kapalı beta testinden geçti. Krafton ve The PUBG Corporation, PUBG: Blindspot için çıkış tarihini açıklamadı ancak bu yıl çıkış yapması muhtemel görünüyor.

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    Tayfun balistik füzesi hedefi başarı ile vurdu

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    HknRmzi 9 saat önce

    Savaşları , silahları sevmeyen birisi olarak. Böylesi bir çoğrafyada her an tetikte olup ve üstün silahlara sahip olmak çok önemli. Bravo alkışlıyorum yetkilileri .

    A
    asukrumercan 15 saat önce

    Körfez ulkelerinde de çok satılıyor, geçen gün ben FJ ile kum tepesi tırmanışı yaparken, yanıma bir tane geldi.

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