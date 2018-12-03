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Pac-Man blok zinciri teknolojisi ile buluştu

Yılların efsanesi Pac-Man blok zinciri teknolojisi ile buluşuyor. PacNEM adındaki proje oyun kişisel veriler ve kullanıcı onaylarını NEM blok zinciri ağı üzerine aktarıyor.
5 ay
4,6b
1
kripto para
Ekrem71
Haber Editörü
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Son dönemde blok zinciri teknolojisi desteğinde geliştirilen oyunların sayısı giderek artıyor. Oyun dünyasının eskimeyen yapımı Pac-Man de modaya ayak uydurdu ve NEM blok zincirini temel alan PacNEM olarak karşımıza çıktı.

PacNEM nedir?

Genelde blok zinciri temelinde geliştirilen veya adapte edilen oyunlar daha çok kişisel veri tarafında bunu uyguluyor. Kullanıcı verileri, kullanıcı girişlerinin onaylanması, skorlar, skor tablosu, oyun verileri, oyun içi para birimleri blok zinciri üzerine inşa ediliyor. Böylece verilerin güvenliği sağlanmış oluyor.

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Bu bakımdan tarayıcı tabanlı PacNEM oyunu da mekanik anlamında bir fark oluşturmuyor. Oynanış yine bildiğimiz klasik temel üzerinde. Blok zinciri tarafında olan ise kullanıcı girişlerinin onaylanması, oyun verileri ve skor tablosu ile oluyor.

Diğer taraftan yeni bir gelir modeli de blok zinciri ile mümkün oluyor. PacNEM oyununda sponsorlu versiyonu istemeyenler küçük bir miktar NEM bağışı yaparak diğer versiyonu oynayabiliyor.

PacNEM projesi NEM blok zinciri teknolojisinin oyun dünyasında veri saklama ve ödeme yöntemi oluşturma konusunda ne tür kolaylıklar sunacağını anlatabilmek amacıyla geliştirilmiş.


 

https://sludgefeed.com/pac-man-arrives-on-nem-blockchain/ Yorum Yaz
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