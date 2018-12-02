Spotify iki önemli özelliği test ediyor

Çevrim içi müzik sektörünün lider ismi Spotify, giderek yoğunlaşan rekabette önemli adımlar atarak pay kaybetmeme mücadelesi veriyor. Platform iki önemli özelliği yakında kullanıcılara sunacak.

Daha fazla etkileşim

Sızdırılan bilgilere göre yeniliklerden ilki kullanıcının cihazında bulunan sevdiği bir müziği Spotify kütüphanesine ekleyebilmesi. Eğer kullanıcının sevdiği müzik Spotify üzerinde yoksa cihazın depolama alanından Spotify kütüphanesine transfer edebiliyor. Bu özellik Android üzerinde gözlemlendi ve iOS ile ilgili bir bilgi bulunmuyor.

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Diğer yenilik Favori Parçalar listesi. Bu liste dinamik olarak hazırlanıyor. Kullanıcının sık dinlediği parçaların yer aldığı liste zaman içerisinde yeni parçalarla güncelleniyor.

Son olarak Podcast’leri kayıt ederek dinleyebileceğiniz Sakla seçeneği, Podcast menüsüne tek tuşla gidebilme, müzik kütüphanesinde sürükleme yoluyla geçişler güncelleme içerisinde yer alıyor. Henüz güncellemenin ne zaman dağıtılacağı bilinmiyor.