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Spotify iki önemli özelliği test ediyor

Yakın zamanda bir güncelleme ile cihazınızda depoladığınız müzikleri Spotify kütüphanenize ekleyebileceksiniz. Ayrıca sık dinlediğiniz parçalar da Favori Liste olarak karşınıza gelecek.
5 ay
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24
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Çevrim içi müzik sektörünün lider ismi Spotify, giderek yoğunlaşan rekabette önemli adımlar atarak pay kaybetmeme mücadelesi veriyor. Platform iki önemli özelliği yakında kullanıcılara sunacak.

Daha fazla etkileşim

Sızdırılan bilgilere göre yeniliklerden ilki kullanıcının cihazında bulunan sevdiği bir müziği Spotify kütüphanesine ekleyebilmesi. Eğer kullanıcının sevdiği müzik Spotify üzerinde yoksa cihazın depolama alanından Spotify kütüphanesine transfer edebiliyor. Bu özellik Android üzerinde gözlemlendi ve iOS ile ilgili bir bilgi bulunmuyor.

Ayrıca Bkz. "Yurtdışı kayıt harcı 618TL oluyor"

Diğer yenilik Favori Parçalar listesi. Bu liste dinamik olarak hazırlanıyor. Kullanıcının sık dinlediği parçaların yer aldığı liste zaman içerisinde yeni parçalarla güncelleniyor.

Son olarak Podcast’leri kayıt ederek dinleyebileceğiniz Sakla seçeneği, Podcast menüsüne tek tuşla gidebilme, müzik kütüphanesinde sürükleme yoluyla geçişler güncelleme içerisinde yer alıyor. Henüz güncellemenin ne zaman dağıtılacağı bilinmiyor.


https://www.phonearena.com/news/Spotify-testing-new-features_id111556 Yorum Yaz
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Coco.Jambo 5 ay en beğenilen
Spotify'da olmasa ne yapacağız
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ymhaslaman 5 ay
Şu “sızdırılan” kelimesinden sıkıldım artık.
1 Yanıt Yanıtla +15
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9unkarekoku 3 ay
Uyku modunu da kısmetse önümüzdeki yüzyılda eklerler artık!
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The Hollow 5 ay
Yıllık Spotify üyeliğimin süresi birkaç gün sonra bitiyor. Hiç memnun değildim. PC'de ki arayüzü kötü. Ses kalitesi artık yeterli gelmiyor. Fiyatı'da 14 TL. Onun yerine 5 TL daha koyup TIDAL Hi-Fi üyeliğimi tekrar aktif ettim. Yüksek kaliteli müziği özlemişim. Bir de saçma sapan Facebook gizlilik ayarlarını kapatma gibi işlemler yok. Bir hizmet Freemium iş modelinde çalışıyorsa, bu saçma sapan Facebook meselesini Premium müşterilerine izinsiz sunamaz.
1 Yanıt Yanıtla
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Cute Hentai 5 ay The Hollow
Tidal denen app'den senin sayende haberim oldu. Bu ses deneyimi nedir oha dedim. Master ses kalitesinde denedim ve şok oldum. Gece diye sesi açamadım. Yarın evi inletirim öğleden sonra.
Bu arada yıllık abonelik var ise anında alacağım.
Fena bir ses kalitesi mevcut master ayarında, dehşetmiş yahu.
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Vega 5 ay
Favori parçalar özelliği şu an benim kullandığım Spotify’da uzun zamandır var.
Bu liste zaten sizin seçtiğiniz parçaları içeriyor. Başka bir özelliği yok.
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Ohol Oula 5 ay
İndirmek varken ne gerek var yahu..
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Infinitum 5 ay
Sanki eksik gördüğüm şeyleri dinleyip yapmışlar gibi, çok sevindim. Adam gibi ekipmanım yok o yüzden Hi-Fi meselesine uzağım, ancak şu kulaklık tuşlarının fonksiyonlarını seçmemize izin verseler benim için eksiksiz olacak.
İleri ayar olarak pitch ve hız ayarlama da olsa efsane olurdu.
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DH Misafiri 5 ay
Arkadaş ben daha fazla etkileşim istemiyorum git ses kaliteni artır
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DH Misafiri 5 ay
var zaten?
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V4LKyR 5 ay
Güzel. Yıllık verdiğim meblağın her kuruşu helal olsun adamlara.
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Critos 5 ay
Deezerda yıllardır olan özellik. Çok geç geldi bu özellik yahu
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Cute Hentai 5 ay
Dahili depolama ve SD kartdan şarkılara erişebilme özelliği için geç kaldılar. Gelsin hemen deneyeceğim. Olmasını istediğim bir özellikti.
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