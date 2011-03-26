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Palit, GeForce GTX 590 modelini kullanıma sunuyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
9,8b
1
30
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Dünyanın en büyük ekran kartı üreticilerinden Palit, çift grafik işlemcili GeForce GTX 590 modelini duyurdu. Nvidia'nın referans tasarımını temel alan DirectX 11 destekli ekran kartı, GF110 GPU'sunun çiftini kullanıyor. Grafik işlem birimleri 608MHz'de, paralel işlemcileri 1215MHz'de ve bellekleri de 3414MHz'de görev yapan ekran kartı, 1024x paralel işlem birimi (CUDA çekirdeği), 128x doku ünitesi, 96x ROP birimi, 2x 384-bit bellek veri yolu desteğine ve 3072MB GDDR5 bellek kapasitesine sahip.

Çift slot tasarıma sahip olan ekran kartı, dörtlü GPU kurulumları için Quad SLI desteği de sunuyor. Görüntü aktarımı için üç adet DVI ve bir adet Mini DisplayPort konnektörüne sahip olan ekran kartı, 3DVision Surround teknolojisine destek sunuyor ve bu açıdan Nvidia'nın tek kartta üçlü monitör kurulumuna olanak tanıyan ilk modeli olma özelliğini de taşıyor. Güç tüketimi 365 Watt olarak açıklanan GeForce GTX 590'ın Vapor Chamber tasarımını temel alan soğutucusunun yarattığı gürültü oranı ise 48 dB olarak belirtiliyor.

Nvidia'nın referans tasarımı ile kıyaslandığında tasarım veya teknik anlamda herhangi bir farkı bulunmayan Palit GeForce GTX 590'ın, resmi lansman fiyatı olan 699$ seviyesinden sunulması bekleniyor.


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NecroCyber-777 8 yıl
590 cüverr....:))
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TearsForFears 8 yıl
tasarımı ne yapacaksınız ucuz olanı alın işte.Çattık ya yok turuncu olmamış yok bitter çikolata olmuş
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ironblood19 8 yıl

LawLess437

tasarımı ne yapacaksınız ucuz olanı alın işte.Çattık ya yok turuncu olmamış yok bitter çikolata olmuş


ucuz etin yahnisi hesabına döner sonra bak



palit'lerin üst seviye diye tabir edebileceğim (gördüklerim) kartların hepsinde eski tip devre bileşenleri kullanılıyor...

+ benim en nefret ettiğim şey Palit lerde "garanti etiketi"..... vidayı çıkarmam için etiketi sökmek şart.... yırtılırsa(ki öyle duruyor) garanti dışı... al başına belayı

palit te sadece 8600 gt sonic+ olan kartı sevdim... referanstan farklı bir şey yapmış...
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=lachesis= 8 yıl
tasarım olarak yine vasat
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Sunbuloglu 8 yıl
Bende bu tasarım meraklılarını bir türlü anlayamıyorum. Kasanız camlı olsa bile kartın PCB'sini görürsünüz başka bir şey görünmez.
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NinjaNejat 8 yıl

Sunbuloglu

Bende bu tasarım meraklılarını bir türlü anlayamıyorum. Kasanız camlı olsa bile kartın PCB'sini görürsünüz başka bir şey görünmez.

Zevkler ve renkler tartışılmaz.
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Deep Dream 8 yıl

Sunbuloglu

Bende bu tasarım meraklılarını bir türlü anlayamıyorum. Kasanız camlı olsa bile kartın PCB'sini görürsünüz başka bir şey görünmez.

Böyle birşey alırmısın zaten gözükmüyormuş ya ondan dedim
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

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peters 8 yıl
Magnum gold'a benzemiş aynı:D
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M@U 8 yıl
Palit, tasarımı iyice batırdı, hayırlısı... Bir de o turuncu fanları kullanmıyor mu diğer kartlarında... Eskiden bir şeye benziyordu kartları.
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Deep Dream 8 yıl
Tasarım berbat yakışmamış 590'a
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