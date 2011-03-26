Palit, GeForce GTX 590 modelini kullanıma sunuyor

Dünyanın en büyük ekran kartı üreticilerinden Palit, çift grafik işlemcili GeForce GTX 590 modelini duyurdu. Nvidia'nın referans tasarımını temel alan DirectX 11 destekli ekran kartı, GF110 GPU'sunun çiftini kullanıyor. Grafik işlem birimleri 608MHz'de, paralel işlemcileri 1215MHz'de ve bellekleri de 3414MHz'de görev yapan ekran kartı, 1024x paralel işlem birimi (CUDA çekirdeği), 128x doku ünitesi, 96x ROP birimi, 2x 384-bit bellek veri yolu desteğine ve 3072MB GDDR5 bellek kapasitesine sahip.

Çift slot tasarıma sahip olan ekran kartı, dörtlü GPU kurulumları için Quad SLI desteği de sunuyor. Görüntü aktarımı için üç adet DVI ve bir adet Mini DisplayPort konnektörüne sahip olan ekran kartı, 3DVision Surround teknolojisine destek sunuyor ve bu açıdan Nvidia'nın tek kartta üçlü monitör kurulumuna olanak tanıyan ilk modeli olma özelliğini de taşıyor. Güç tüketimi 365 Watt olarak açıklanan GeForce GTX 590'ın Vapor Chamber tasarımını temel alan soğutucusunun yarattığı gürültü oranı ise 48 dB olarak belirtiliyor.

Nvidia'nın referans tasarımı ile kıyaslandığında tasarım veya teknik anlamda herhangi bir farkı bulunmayan Palit GeForce GTX 590'ın, resmi lansman fiyatı olan 699$ seviyesinden sunulması bekleniyor.