Palit'in GeForce GTX 560 modeli satışa sunuldu; İşte detaylar

Nvidia'nın resmi tanıtmını 17 Mayıs'ta yapmaya hazırlandığı orta segment odaklı yeni ekran kartı GeForce GTX 560 için üreticilerin modelleri vitrinleri süslemeye başladı. Dünyanın en büyük ekran kartı üreticilerinden biri olan Palit'in özel tasarımlı GeForce GTX 560 modeli, Amerika pazarında Newegg tarafından satışa sunulmuş durumda. GeForce GTX 560 Ti modelinden farklı olarak 336x paralel işlem birimiyle gelen DirectX 11 destekli ekran kartına 256-bit bellek veri yolu desteği ve 1GB GDDR5 bellek eşlik ediyor.

Palit'in referans saat hızlarında çalışan GeForce GTX 560 modeli 810MHz GPU, 1620MHz paralel işlemci ve 4008MHz bellek saat hızlarıyla geliyor. GeForce GTX 560 Ti ile karşılaştırıldığında paralel işlemci sayısı ile birlikte çalışma hızlarının da düşürüldüğünü görüyoruz zira Ti modeli 822MHZ GPU ve 1645MHz paralel işlemci ve 4008MHz bellek frekanslarıyla geliyordu. Çoklu ekran kartı kurulumları için SLI desteği sunan kart, PureVideo HD teknolojisiyle 1080p vidoelar için GPU tabanlı hızlandırma da yapabiliyor.

CUDA ve PhysX teknolojilerine de destek sunan ekran kartı için Palit tarafından sağlanan bazı test sonuçları da bulunuyor. Bu sonuçlara göre referans hızlarda çalışan kart GeForce GTX 460 ile kıyaslandığında 1080p çözünürlüğünde DirectX 10 oyunlar için GeForce GTX 460'dan %24 daha fazla performans sunuyor. AMD ile kıyaslandığında ise DirectX 10 oyunlarında Radeon HD 6870'den %10, DirectX 11 oyunlarında ise yine Radeon HD 6870'den %20 daha hızlı olmayı başardığı iddia ediliyor.

Palit özel tasarımlı GeForce GTX 560 modeli Newegg'de 200$ seviyesinden sunuluyor; http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16814261108