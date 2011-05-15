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Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Palit'in GeForce GTX 560 modeli satışa sunuldu; İşte detaylar

8 yıl
13,3b
1
40
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Palit'in GeForce GTX 560 modeli satışa sunuldu; İşte detaylar
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Nvidia'nın resmi tanıtmını 17 Mayıs'ta yapmaya hazırlandığı orta segment odaklı yeni ekran kartı GeForce GTX 560 için üreticilerin modelleri vitrinleri süslemeye başladı. Dünyanın en büyük ekran kartı üreticilerinden biri olan Palit'in özel tasarımlı GeForce GTX 560 modeli, Amerika pazarında Newegg tarafından satışa sunulmuş durumda. GeForce GTX 560 Ti modelinden farklı olarak 336x paralel işlem birimiyle gelen DirectX 11 destekli ekran kartına 256-bit bellek veri yolu desteği ve 1GB GDDR5 bellek eşlik ediyor.

Palit'in referans saat hızlarında çalışan GeForce GTX 560 modeli 810MHz GPU, 1620MHz paralel işlemci ve 4008MHz bellek saat hızlarıyla geliyor. GeForce GTX 560 Ti ile karşılaştırıldığında paralel işlemci sayısı ile birlikte çalışma hızlarının da düşürüldüğünü görüyoruz zira Ti modeli 822MHZ GPU ve 1645MHz paralel işlemci ve 4008MHz bellek frekanslarıyla geliyordu. Çoklu ekran kartı kurulumları için SLI desteği sunan kart, PureVideo HD teknolojisiyle 1080p vidoelar için GPU tabanlı hızlandırma da yapabiliyor.

CUDA ve PhysX teknolojilerine de destek sunan ekran kartı için Palit tarafından sağlanan bazı test sonuçları da bulunuyor. Bu sonuçlara göre referans hızlarda çalışan kart GeForce GTX 460 ile kıyaslandığında 1080p çözünürlüğünde DirectX 10 oyunlar için GeForce GTX 460'dan %24 daha fazla performans sunuyor. AMD ile kıyaslandığında ise DirectX 10 oyunlarında Radeon HD 6870'den %10, DirectX 11 oyunlarında ise yine Radeon HD 6870'den %20 daha hızlı olmayı başardığı iddia ediliyor.

Palit özel tasarımlı GeForce GTX 560 modeli Newegg'de 200$ seviyesinden sunuluyor; http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16814261108

Palit'in GeForce GTX 560 modeli satışa sunuldu; İşte detaylar
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Ahmet-79 8 yıl en beğenilen

waleur5

gtx 570 üst sınıf sayılıyor değilmi orta sınıf için gtx560 iyi bir kart


GTX560 orta sınıfın en iyi kartlarından diyebiliriz, ancak benimde garibime gitti GTX560 Ti varken acep bunu niye çıkartılar ki.
waleur5gtx 570 üst sınıf sayılıyor değilmi orta sınıf için gtx560 iyi bir kartGTX560 orta sınıfın en iyi kar...
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2 Yanıt Yanıtla +4
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setek01 8 yıl
Palit kart için değil ama genel olarak 200 USD giriş seviyesiyle GF114'lü GTX560 GF104'lü GTX460'a
göre daha fazla oc imkanı sunacak ve daha yeni mimariyi taşıdğı için sadece yukarıda verilen %24 fark dışında SLI kurulumunda çok sarsıcı sonuçlar sağlayacaktır. Yani scalingi daha iyi olacaktır. Ben GTX460 SLI ile bile son sürücülerdem sonra daha iyi skorlar aldım. Yeni kart alacak arkadaşlara şunu söyleyebilirim 2 yıl sonra gerçek orta seviye fiyatıyla bir kart piyasaya sürülüyor ve shader hızları GTX460 ile aynı olsada mimari farkı ve giriş fiyatıyla benim hala kullandığım ve bir süre daha kullanmya devam edeceğim gtx460'tan daha başarılı bir ürün. Sıfır kart alacaklar için tam F/P ürünü olur ama 1 ay kadar sabredip indirimi bekleyin.
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Tanarri 8 yıl
ürün çeşidi bi yerde iyi bi yerde arkadaşların dediği gibi kafa karıştırıcı olabiliyor fakat yinede ürün çeişidi açısından güzel bütçeye göre seçenek.. ama kartın görünüşü hakkında bi youm yapmıycam şeklinin çirkin yada dandik olmasının benim için hiç bişi ifade etmiyo mile çok taktı bu ara şekil ve görünüşe ekrankartlarının özellikle! işini iyi yaptıktan sonra isterse afendersiniz ama B.K gibi görünsün ne farkederki.... güzellik yarışmasına sokmuycam sonuçta oyun oynuycam ha camekanlı kasam var diyosanız evet benimde var ama yan yattığı için yine görünmüyo orda çirkin veya güzel bi kart var bişi değişmiyo yani....
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Boragungoren 8 yıl
bu nvidia kartla ati kartları nasıl kullanıyoruz fizik için?
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xer13 8 yıl
dört tarfı köşeli yapmışlar acep oralardan sumu pompalayacaz :)
Çinlilere bile hakaret etmiş bunu yapanlar.Çinliler sahte mahte ama tipi o kadarda bozuk olmuyodu yahu.
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MyCoDeR 8 yıl
beyler bence çok gereksiz bir model, GTX 560 Tİ vardı zaten hemen hemen aynısı sadece saat hızları düşük.
acaba gtx 560 ti kaldıracaklarmı ?
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NomadCRY 8 yıl

MyCoDeR
beyler bence çok gereksiz bir model, GTX 560 Tİ vardı zaten hemen hemen aynısı sadece saat hızları düşük.
acaba gtx 560 ti kaldıracaklarmı ?

GTX560 Ti yi kaldırmazlar. Nvidia için Ti modeli çok daha önemli
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timramon 8 yıl
El Mukteda
bu kart DHin yılın en çirkin dx11 kartı ödülüne layık görülsün

Haha.. En Doğrusu.. Daha çirkini gelene kadar en çirkini bu .)
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bocekgrafik 8 yıl
Evet, tasarım kötü gerçekten.
Palit kendi renklerini kullanmış yine.
Bir de dikkatinizi çektimi bilimiyorum, sol ve sağdaki çıkıntıları piston şeklinde yapmışlar.
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timramon 8 yıl
Arkadaşım ekran kartı üretiyorsun yaa 1tl ye oyuncak değil. Bu ne böyle? 200$ lık bir görütüsü var mı? Tek kelimeyle berbat. O üzerindeki piston gibi plastik kabartmalar bu kadar kötü düşünülebilir. Yap düz gitsin. Ne gerek var öyle gereksiz ve saçma şeylere. Bu uzak doğulular tmm üretiyorlar ama! Tasarım konusunda berbatlar bence. Bird e şu safirin ekran kartı kutularındaki berbat 3d model kadınlar. İnsanı kart almaktan soğutuyor!.
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El Mukteda 8 yıl
bu kart DH'in yılın en çirkin dx11 kartı ödülüne layık görülsün
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NomadCRY 8 yıl
Bu kadar kötü bir soğutucu ve tasarım olamaz

@ waleur5

GTX560 Ti orta-üst sınıf bir kart ve oc edildiğinde GTX570'i yakalıyor
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waleur5 8 yıl

NomadCRY

Bu kadar kötü bir soğutucu ve tasarım olamaz

@ waleur5

GTX560 Ti orta-üst sınıf bir kart ve oc edildiğinde GTX570'i yakalıyor

evet ama ben oc yapmıyorum gereksiz gtx 570 en iyi kartlardan şuan
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djxray 8 yıl
Soğutucu hariç iyi bir kart bence. Orta seviye için tercih edilebilir. Palit zaten fiyat performans odaklı ürünler üretiyor. Palit GTX 250 kullanıyorum fan sesi hariç memnunum (:
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El Mukteda 8 yıl

djxray

Soğutucu hariç iyi bir kart bence. Orta seviye için tercih edilebilir. Palit zaten fiyat performans odaklı ürünler üretiyor. Palit GTX 250 kullanıyorum fon sesi hariç memnunum (:

palit kartların sesli olduğunu daha önce de duydum, physx için gts250 alacaktım, sağolsun arkadaşlarımdan birisi almamamı söyledi.
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xdorukx 8 yıl
Bu kartin sogutucusunu yanlisikla tasarlamislar bence :D
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ghost recon advanced 8 yıl
çok basik ve çocukça bi görünüme sahip olmuş
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