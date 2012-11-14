Panasonic 10 bin kişiyi daha işten çıkarıyor

Japon elektronik devi Panasonic, yeniden yapılanma çerçevesinde 10 bin çalışanını daha işten çıkarmaya hazırlanıyor. Daha önce açıklanan ikinci çeyrek sonuçları umut verici olsa bile, televizyon pazarında kan kaybeden ve yeniden yükselmeyi hedeflediği akıllı telefon segmentinde strateji değiştirmek zorunda kalan Panasonic, bu gelişmeyle birlikte son finansal dönemde yaklaşık 50 bin personelin işine son vermiş olacak. Japonya'nın en büyük işvereni olan şirket, sahip olduğu 88 iş kolunun önemli bir kısmında ticari hedeflerine ulaşamazken, yeniden karlılığıa dönmek için çözümü işten çıkarmalarda arıyor.

Mart ayında tamamlanacak finansal dönemde 10 milyar dolar civarında kayıp yaşayacağı belirtilen şirlet, tüketici elektroniğinden endüstriyel sistemlere kadar çok sayıda alanda faaliyet gösterirken, ana ünitelerden biri olan televizyon operasyonu, özellikle Koreli oyuncuların agresif tutumu karşısında ticari anlamda yükseliş gösterbilmiş değil. Son dönemde finansal zorluk yaşayan tek Japon firması Panasonic değil elbette.

Sony ve Sharp gibi firmalar için de işlerin yolunda gittiğini söylemek zor. Çin kaynaklı ucuz üretim, Koreli oyuncuların yükselişi ve pazara etki eden diğer unsurlar, "Made in Japan" algısının yerini daha ucuz olan çözümlere bırakmasına neden oldu. 300 binden fazla çalışanı olan ve bu açıdan dünyanın en büyükleri arasında yer alan Panasonic'in önümüzdeki dönemde nasıl bir strateji izleyeceğini bekleyip göreceğiz zira ülkesindeki bankalardan 7.6 milyar dolarlık kredi taahhüdü olan şirketin, iş bölümlerini yeniden düzenlemesi bekleniyor.