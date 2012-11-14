Panasonic 10 bin kişiyi daha işten çıkarıyor

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Japon elektronik devi Panasonic, yeniden yapılanma çerçevesinde 10 bin çalışanını daha işten çıkarmaya hazırlanıyor. Daha önce açıklanan ikinci çeyrek sonuçları umut verici olsa bile, televizyon pazarında kan kaybeden ve yeniden yükselmeyi hedeflediği akıllı telefon segmentinde strateji değiştirmek zorunda kalan Panasonic, bu gelişmeyle birlikte son finansal dönemde yaklaşık 50 bin personelin işine son vermiş olacak. Japonya'nın en büyük işvereni olan şirket, sahip olduğu 88 iş kolunun önemli bir kısmında ticari hedeflerine ulaşamazken, yeniden karlılığıa dönmek için çözümü işten çıkarmalarda arıyor.
Mart ayında tamamlanacak finansal dönemde 10 milyar dolar civarında kayıp yaşayacağı belirtilen şirlet, tüketici elektroniğinden endüstriyel sistemlere kadar çok sayıda alanda faaliyet gösterirken, ana ünitelerden biri olan televizyon operasyonu, özellikle Koreli oyuncuların agresif tutumu karşısında ticari anlamda yükseliş gösterbilmiş değil. Son dönemde finansal zorluk yaşayan tek Japon firması Panasonic değil elbette.
Sony ve Sharp gibi firmalar için de işlerin yolunda gittiğini söylemek zor. Çin kaynaklı ucuz üretim, Koreli oyuncuların yükselişi ve pazara etki eden diğer unsurlar, "Made in Japan" algısının yerini daha ucuz olan çözümlere bırakmasına neden oldu. 300 binden fazla çalışanı olan ve bu açıdan dünyanın en büyükleri arasında yer alan Panasonic'in önümüzdeki dönemde nasıl bir strateji izleyeceğini bekleyip göreceğiz zira ülkesindeki bankalardan 7.6 milyar dolarlık kredi taahhüdü olan şirketin, iş bölümlerini yeniden düzenlemesi bekleniyor.
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İşin manevi tarafı bir tarafa Japon firmaları içinde malzeme kalitesi en iyi olan Panasonic tir. Evde bir LED TV si var. Panel görüntü kalitesi ve kasa kalitesi Kore işlerinden çok daha yüksek. Hele bir kumandası var. Günde 2-3 kere düşer elimden parke zemine. Her seferinde eyvah derim ama taş gibi sağlamdır, hiç birşey olmaz. Diğerlerinden iki kat büyük ve ağır olmasına rağmen. Mağazaların TV reyonlarını dolaşırken yeni TV lerin görüntü kalitesini ise daima o reyondaki Plazma Panasonic TV ile kıyaslarım. Referanstır kendileri.
Bu arada Panosonic in asıl gelir kaynağı Cep tel, bilgisayar, TV değil Profesyonel Broadcast TV ürünleridir. Seyrettiğiniz TV kanallarının ve film prodüksüyon firmalarının ve reklam ajanslarının yayın ve production sistemelerinin neredeyse tamamı milyonlarca dolara kurulan Sony ve Panasonic sistemleridir.
Bir adam var. İşten çıkartılmış belli. Eline çantasını da almış, tası tarağı içine doldurmuş evine gidecek. Fakat giderken Panasonic televizyonlar satılan bir mağazanın vitrinini görmüş.
İçinden de:
"Ulan siz beni işten çıkarttınız, ben de şu televizyonlarınıza bir uçan tekme atayım da görün"
veya
"Yahu işten çıkarttılar ama iyi de tazminat verdiler. Hazır buradayken şu büyük ekranlardan bir tane alıp eve gideyim. Hazır çalışmıyorken evde oturur maç falan izler film falan seyrederim"
der gibi bakıyor.
yani ortada paniklik bir durum yok.
Evet Panasonic pahalıdır çünkü Japonya`da üretim yapan tek firmadır, parasının hakkını sonuna kadar verir.
Birde Panasonic 3.7 metre boyutunda plazma ekranı var, bilen herkesin haylelerini süsler fiyatı 100.000 Doların üstünde!
Millet en iyi ekran deyince hemen Samsung LG diyor ama ben en iyi görüntüyü Panasonic plazmada 2. olarak da Philips`de gördüm!
Adamların ürettiği fazla bir şey yok
örneğin tv panellerini kendileri üretmiyor fiyatları da ultra kazık