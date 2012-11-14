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Panasonic 10 bin kişiyi daha işten çıkarıyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Televizyonlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Japon elektronik devi Panasonic, yeniden yapılanma çerçevesinde 10 bin çalışanını daha işten çıkarmaya hazırlanıyor. Daha önce açıklanan ikinci çeyrek sonuçları umut verici olsa bile, televizyon pazarında kan kaybeden ve yeniden yükselmeyi hedeflediği akıllı telefon segmentinde strateji değiştirmek zorunda kalan Panasonic, bu gelişmeyle birlikte son finansal dönemde yaklaşık 50 bin personelin işine son vermiş olacak. Japonya'nın en büyük işvereni olan şirket, sahip olduğu 88 iş kolunun önemli bir kısmında ticari hedeflerine ulaşamazken, yeniden karlılığıa dönmek için çözümü işten çıkarmalarda arıyor.
Mart ayında tamamlanacak finansal dönemde 10 milyar dolar civarında kayıp yaşayacağı belirtilen şirlet, tüketici elektroniğinden endüstriyel sistemlere kadar çok sayıda alanda faaliyet gösterirken, ana ünitelerden biri olan televizyon operasyonu, özellikle Koreli oyuncuların agresif tutumu karşısında ticari anlamda yükseliş gösterbilmiş değil. Son dönemde finansal zorluk yaşayan tek Japon firması Panasonic değil elbette. 
Sony ve Sharp gibi firmalar için de işlerin yolunda gittiğini söylemek zor. Çin kaynaklı ucuz üretim, Koreli oyuncuların yükselişi ve pazara etki eden diğer unsurlar,  "Made in Japan" algısının yerini daha ucuz olan çözümlere bırakmasına neden oldu. 300 binden fazla çalışanı olan ve bu açıdan dünyanın en büyükleri arasında yer alan Panasonic'in önümüzdeki dönemde nasıl bir strateji izleyeceğini bekleyip göreceğiz zira ülkesindeki bankalardan 7.6 milyar dolarlık kredi taahhüdü olan şirketin, iş bölümlerini yeniden düzenlemesi bekleniyor.

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DH Misafiri 6 yıl
Amaan batarsa batsın yakında Apple televizyonunu da üretecek nasıl olsa, çöplerle idare ettik bugüne kadar. Apple marka tv çıkana kadar da zaten tv izlememe kararı aldım. Kalitesiz tv'lere baka baka ne hallere geldik. Apple tv çıksın da alem stabil tv görsün...
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senatorlines 6 yıl
Japonların balık yediğini yunus/balina dahil biliyoruz japonlara laf atan arkadaş, koreli ve çinlilerin KEDİ KÖPEK te dahil olmak üzere her türlü pisliği yediklerini unutmuş herhalde, Japonlar öyle pislik yemiyor en azından ve japonlar çok saygılı terbiyeli disiplinli gelenek görenek sahibi insanlar o yüzden Japonları tutarim, şu pis çinli ve koreli ile baş ederler inşallah.
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DaRaMa 7 yıl
COVE isimli belgeseli seyredip te yunus lara yaptıkları vahşeti görünce bu Japonlar a çok beddua etmiştim. Benim beddua mı tuttu yoksa başkasının ki mi bilmiyorum. Fakat bu belgesel çok ses getirdi ve çok insan beddua etti. Hemen arkasından 8 büyüklüğünde deprem belası ve nükleer serpinti belası geldi. Şimdi de dev japon firmaları nalları dikmek üzere. Alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste demiş atalarımız. O hayvanların dili yoksa sahibi demi yok. Elbet alacak intikamını..
İşin manevi tarafı bir tarafa Japon firmaları içinde malzeme kalitesi en iyi olan Panasonic tir. Evde bir LED TV si var. Panel görüntü kalitesi ve kasa kalitesi Kore işlerinden çok daha yüksek. Hele bir kumandası var. Günde 2-3 kere düşer elimden parke zemine. Her seferinde eyvah derim ama taş gibi sağlamdır, hiç birşey olmaz. Diğerlerinden iki kat büyük ve ağır olmasına rağmen. Mağazaların TV reyonlarını dolaşırken yeni TV lerin görüntü kalitesini ise daima o reyondaki Plazma Panasonic TV ile kıyaslarım. Referanstır kendileri.
Bu arada Panosonic in asıl gelir kaynağı Cep tel, bilgisayar, TV değil Profesyonel Broadcast TV ürünleridir. Seyrettiğiniz TV kanallarının ve film prodüksüyon firmalarının ve reklam ajanslarının yayın ve production sistemelerinin neredeyse tamamı milyonlarca dolara kurulan Sony ve Panasonic sistemleridir.
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nurettinaz 7 yıl
Panasonic sen ne yaptın zamanında sen bildiğin devdin ya. Gerçi hala bizim adını bile duymadığımız bi çok alanda iyi durumda ama biz son kullanıcı olarak panasonic i eski ihtişamlı haliyle görmek istiyoruz.(bknz. yeni plazma tv teknolojisi)
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OverClocK1ng 7 yıl
Resim de tam bomba Erdi. Bari Panasonic Fabrikası resmi falan koysaydınız ya.
Bir adam var. İşten çıkartılmış belli. Eline çantasını da almış, tası tarağı içine doldurmuş evine gidecek. Fakat giderken Panasonic televizyonlar satılan bir mağazanın vitrinini görmüş.
İçinden de:
"Ulan siz beni işten çıkarttınız, ben de şu televizyonlarınıza bir uçan tekme atayım da görün"
veya
"Yahu işten çıkarttılar ama iyi de tazminat verdiler. Hazır buradayken şu büyük ekranlardan bir tane alıp eve gideyim. Hazır çalışmıyorken evde oturur maç falan izler film falan seyrederim"
der gibi bakıyor.
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JoeyBane 7 yıl
TV'de Panasonic'i tek geçerim. Japon işi biliyor;) 10bin işçi çıkarmaktan birşey olmaz. Ufak bir küçülme sadece.
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DH Misafiri 7 yıl
Panasonic çok büyük zarar yapmış durumda şirketler böyle zamanlara küçülmeye giderler bunu yolu 1. yolu çalışan çıkarmaktan geçer
yani ortada paniklik bir durum yok.
Evet Panasonic pahalıdır çünkü Japonya`da üretim yapan tek firmadır, parasının hakkını sonuna kadar verir.
Birde Panasonic 3.7 metre boyutunda plazma ekranı var, bilen herkesin haylelerini süsler fiyatı 100.000 Doların üstünde!
Millet en iyi ekran deyince hemen Samsung LG diyor ama ben en iyi görüntüyü Panasonic plazmada 2. olarak da Philips`de gördüm!
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escapethelife 7 yıl
Panasonic çok kaliteli ürünler üreten firmalardan biri. Gerçekten üst seviye malzeme kalitesi var her üründe. İlk çıkan telsiz telefonlardan evde hala var. Takır takır çalışıyor. Sonradan aldığımız philips daha bir kaç yıl dolmadan hemen mortu çekti. Panasonic in bataryası bile eskimedi. Tv de de çok sağlamlar fakat fiyat konusunda aynı şeyi söyleyemem. Rakiplerine göre biraz fazla fiyata satıyolar. Genelde kalın tasarımlar yaptıkları için çok tercih edilmiyor olabilir. Büyük ekran hd ready tv leri bile 1000 tl nin üzerinde markete sürüyorlar. Oyunda samsung ve lg gibi üreticiler varken bence fiyat politikasını biraz daha incelemeleri lazım. Bu tip firmalara küçülmek yakışmıyor. Devamlı büyümeleri gerek.
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RANJ 7 yıl
Çok kaliteli ürünler üreten bir firmanın panasonic,sony ve sharp olsun zarara uğramaları beni üzüyor. Çünkü kaliteyi veriyor ama ilgiyi geri alamıyor. Bu ilgi 2-3 tekel olmuş işletmelerin ürünlerine yönelincede olan bu firmalara oluyor. Panasonic özellikle plazmalarda bir dev. İşletmeler butür zarara uğradıkları zaman çözüm yolunu, ya işçileri işten çıkartarak yada stratejilerini değiştirerek zararlarını hafifletmeye çalışıyor. Umarım maddi sıkıntılarını giderirler. Bu Japon firmalarına gelecekte çok ihdiyacımız olacak.
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hikmet548 7 yıl
panasonic yazısını gördüğüm yerde kalite olduğunu bilirdim. Çok dallanmış budaklanmış firma ama son zamanlarda piyasa çok tutulmuyor. Bir arada askeri bilgisayarlar bile geliştirdiğine şahit olmuştum. En kısa sürede toparlanır umarım
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yenerbalcı 7 yıl hikmet548
hikmet548

panasonic yazısını gördüğüm yerde kalite olduğunu bilirdim. Çok dallanmış budaklanmış firma ama son zamanlarda piyasa çok tutulmuyor. Bir arada askeri bilgisayarlar bile geliştirdiğine şahit olmuştum. En kısa sürede toparlanır umarım

Adamların ürettiği fazla bir şey yok

örneğin tv panellerini kendileri üretmiyor fiyatları da ultra kazık
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