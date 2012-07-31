Panasonic 294 milyon TL net kâr açıkladı

Haber Editörü
Panasonic tarafından açıklanan son mali rakamlar, şirketin tarihinin en büyük zararından sonra yeniden kârlı bir hale geçtiğini gösteriyor.
Geride bıraktığımız yılı 18.3 milyar TL zarar ile kapatan Panasonic, son mali çeyrekte satışlarında yaşanan %6'lık düşüşe rağmen 293.4 milyon TL kâr etmeyi başardı. Şirketin yeniden kâr edebilen bir hale gelmesindeki şüphesiz en büyük etken ise işten çıkarmalar ve alınan diğer tasarruf önlemleri. Birçok birimindeki satışlarında düşüş yaşayan şirket, Otomotiv Sistemleri biriminde %71'lik bir artış yaşadı. Bunun dışında Plazma TV satışlarında bir önceki yıla göre %47'lik bir düşüş yaşayan şirket, Blue-Ray ve oynatıcılarında ise %60'tan fazla bir düşüş yaşadı.
Japon üretici, ürün satışlarından bir önceki yıl 87.3 milyon TL zarar ederken, bu dönemde bu zararı 170 milyon TL kâra çevirmeyi başardı. Ayrıca şirket, enerji sektörüne yaptığı ana sermaye yatırımlarını da % 50 oranında arttırdı.
http://panasonic.co.jp/corp/news/official.data/data.dir/2012/07/en120731-4/en120731-4.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Not: SAtış rakamı ve zarar konusundaki rakamlar konusunda emin değilim. Buna yakın değerler.
Ben şaşırdım yani ne demek 18 milyar tl sony şurda 200-300 milyon zarar ediyor da toparlayamıyor kendini nokia iflasın eşiğinde enteresan bencede bir yanlışlık var
haberde yanlışlık vardır. 18 milyar dolar panasonic in piyasa değeri olarak bile olacağını zannetmiyorum.
Değilden sonra virgül olacak.
Değilden sonra virgül olacak.
kardeş 18 milyar dolar kayıp bee bilmiyorum o kadar zarardan nasıl yatırım yaptılar veya yapıyorlar enteresan geldi bana
zarar demek illede şirketin kazanç yapmadan yaptığı zarar anlamına gelmez.
Bu tip hesaplamalar kükcük esnafın yaptıgı hesaplamalar ile yapılmıyor.
şürketim belli olan büyüme ve satış hedefinden alt değerlerde sonuç alındığında bu durum zarar telakki ediliyor.
ayrıca bu denli ciddi bir zarar olsa bile bu tip büyük şirketlerin yine aynı oranda ciddi yatırım alanları ve birikimleri bulunmaktadır.