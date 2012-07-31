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Panasonic 294 milyon TL net kâr açıkladı

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Panasonic tarafından açıklanan son mali rakamlar, şirketin tarihinin en büyük zararından sonra yeniden kârlı bir hale geçtiğini gösteriyor.

Geride bıraktığımız yılı 18.3 milyar TL zarar ile kapatan Panasonic, son mali çeyrekte satışlarında yaşanan %6'lık düşüşe rağmen 293.4 milyon TL kâr etmeyi başardı. Şirketin yeniden kâr edebilen bir hale gelmesindeki şüphesiz en büyük etken ise işten çıkarmalar ve alınan diğer tasarruf önlemleri. Birçok birimindeki satışlarında düşüş yaşayan şirket, Otomotiv Sistemleri biriminde %71'lik bir artış yaşadı. Bunun dışında Plazma TV satışlarında bir önceki yıla göre %47'lik bir düşüş yaşayan şirket, Blue-Ray ve oynatıcılarında ise %60'tan fazla bir düşüş yaşadı.

Japon üretici, ürün satışlarından bir önceki yıl 87.3 milyon TL zarar ederken, bu dönemde bu zararı 170 milyon TL kâra çevirmeyi başardı. Ayrıca şirket, enerji sektörüne yaptığı ana sermaye yatırımlarını da % 50 oranında arttırdı.

http://panasonic.co.jp/corp/news/official.data/data.dir/2012/07/en120731-4/en120731-4.html Yorum Yaz
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DH Misafiri 6 yıl
Panasonic 110 Milyar dolarlık bir şirket. 12 Milyar dolar zarar ettikleri çeyrekten sonra binlerce kişiyi işten çıkardılar ve maliyetleri azalttılar. Nokia yıllardır zarar ediyor. Ama tek önemli olan zarar ya da kar değil, büyüme trendidir. Mesela Nokia yıllardır küçülüyor. Zararı minimumda tutmak için alan daraltıyorlar, işçi çıkarıp yatırmı azaltıyorlar. Eğer bu şekilde devam ederlerse sonları Kodak'tan farklı olmayacak. Panasonic için önemli olan daralmadan karda kalabilmek. Art arda birkaç yıl zarar eden bir firma küçülmek zorunda kalır. Bazıları başarılı olur bazıları olamaz.
Not: SAtış rakamı ve zarar konusundaki rakamlar konusunda emin değilim. Buna yakın değerler.
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mert1907 6 yıl
Panasonic benim çok sempati duyduğum bir firma. Yıllar önce babama GD30 almıştık gazeteden, şarj cihazı kırılmasaydı hala kullanıyor olurdu herhalde. Gerçekten kaliteli üretim yapan bir firma, ayrıca Eluga serisi de gayet şık.
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pcmanialuck 6 yıl
Panasonic dediğiniz şirket 174 faklı markayı altında barındıran bir şirkettir 18 milyar lira büyük bir rakam olabilir ama unutmamak gerekir ki japonyanın en büyüklerinden biri olan Sanyo yu dahi satın alabilen bir sermayeye 18 milyar lira dokunmaz :D
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IceRulez 6 yıl
fatality1907
IceRulez
sakarboy
IceRulez18.3 milyar tl zarar nedemek yahu ? çok büyük bir zarar değil mi ? firma kendini nasıl toparlayabiliyor sonra
zarar demek illede şirketin kazanç yapmadan yaptığı zarar anlamına gelmez.Bu tip hesaplamalar kükcük esnafın yaptıgı hesaplamalar ile yapılmıyor. şürketim belli olan büyüme ve satış hedefinden alt değerlerde sonuç alındığında bu durum zarar telakki ediliyor.ayrıca bu denli ciddi bir zarar olsa bile bu tip büyük şirketlerin yine aynı oranda ciddi yatırım alanları ve birikimleri bulunmaktadır.
kardeş 18 milyar dolar kayıp bee
bilmiyorum o kadar zarardan nasıl yatırım yaptılar veya yapıyorlar enteresan geldi bana
haberde yanlışlık vardır. 18 milyar dolar panasonic in piyasa değeri olarak bile olacağını zannetmiyorum.

Ben şaşırdım yani
ne demek 18 milyar tl sony şurda 200-300 milyon zarar ediyor da toparlayamıyor kendini nokia iflasın eşiğinde
enteresan bencede bir yanlışlık var
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fatality1907 6 yıl
IceRulez
sakarboy
IceRulez18.3 milyar tl zarar nedemek yahu ? çok büyük bir zarar değil mi ? firma kendini nasıl toparlayabiliyor sonra
zarar demek illede şirketin kazanç yapmadan yaptığı zarar anlamına gelmez.Bu tip hesaplamalar kükcük esnafın yaptıgı hesaplamalar ile yapılmıyor. şürketim belli olan büyüme ve satış hedefinden alt değerlerde sonuç alındığında bu durum zarar telakki ediliyor.ayrıca bu denli ciddi bir zarar olsa bile bu tip büyük şirketlerin yine aynı oranda ciddi yatırım alanları ve birikimleri bulunmaktadır.
kardeş 18 milyar dolar kayıp bee
bilmiyorum o kadar zarardan nasıl yatırım yaptılar veya yapıyorlar enteresan geldi bana

haberde yanlışlık vardır. 18 milyar dolar panasonic in piyasa değeri olarak bile olacağını zannetmiyorum.
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nurettinaz 6 yıl
Ideas for life:D Panasonic plazmalar inanilmaz guzeller.
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Cineman 6 yıl
Apple TV çıkana kadar TV almam.
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-Ege 6 yıl
2012 yılında hala plazma TV de ısrar ederse zarar normal.
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-Ege 6 yıl
Blue-ray değil Blu-ray Mazhar Bey.
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Cineman 6 yıl -Ege
SpyPC

Blue-ray değil Blu-ray Mazhar Bey.

Değilden sonra virgül olacak.

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Cineman 6 yıl -Ege
SpyPC

Blue-ray değil Blu-ray Mazhar Bey.

Değilden sonra virgül olacak.

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IceRulez 6 yıl
sakarboy
IceRulez18.3 milyar tl zarar nedemek yahu ? çok büyük bir zarar değil mi ? firma kendini nasıl toparlayabiliyor sonra
zarar demek illede şirketin kazanç yapmadan yaptığı zarar anlamına gelmez.Bu tip hesaplamalar kükcük esnafın yaptıgı hesaplamalar ile yapılmıyor. şürketim belli olan büyüme ve satış hedefinden alt değerlerde sonuç alındığında bu durum zarar telakki ediliyor.ayrıca bu denli ciddi bir zarar olsa bile bu tip büyük şirketlerin yine aynı oranda ciddi yatırım alanları ve birikimleri bulunmaktadır.

kardeş 18 milyar dolar kayıp bee
bilmiyorum o kadar zarardan nasıl yatırım yaptılar veya yapıyorlar enteresan geldi bana
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Mellkor 6 yıl
Albani üstadın ve bu forumun çok emeği geçmiştir bu konuda
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sakarboy 6 yıl
IceRulez
18.3 milyar tl zarar nedemek yahu ? çok büyük bir zarar değil mi ? firma kendini nasıl toparlayabiliyor sonra

zarar demek illede şirketin kazanç yapmadan yaptığı zarar anlamına gelmez.
Bu tip hesaplamalar kükcük esnafın yaptıgı hesaplamalar ile yapılmıyor.
şürketim belli olan büyüme ve satış hedefinden alt değerlerde sonuç alındığında bu durum zarar telakki ediliyor.
ayrıca bu denli ciddi bir zarar olsa bile bu tip büyük şirketlerin yine aynı oranda ciddi yatırım alanları ve birikimleri bulunmaktadır.
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