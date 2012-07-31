Panasonic 294 milyon TL net kâr açıkladı

Panasonic tarafından açıklanan son mali rakamlar, şirketin tarihinin en büyük zararından sonra yeniden kârlı bir hale geçtiğini gösteriyor.





Geride bıraktığımız yılı 18.3 milyar TL zarar ile kapatan Panasonic, son mali çeyrekte satışlarında yaşanan %6'lık düşüşe rağmen 293.4 milyon TL kâr etmeyi başardı. Şirketin yeniden kâr edebilen bir hale gelmesindeki şüphesiz en büyük etken ise işten çıkarmalar ve alınan diğer tasarruf önlemleri. Birçok birimindeki satışlarında düşüş yaşayan şirket, Otomotiv Sistemleri biriminde %71'lik bir artış yaşadı. Bunun dışında Plazma TV satışlarında bir önceki yıla göre %47'lik bir düşüş yaşayan şirket, Blue-Ray ve oynatıcılarında ise %60'tan fazla bir düşüş yaşadı.





Japon üretici, ürün satışlarından bir önceki yıl 87.3 milyon TL zarar ederken, bu dönemde bu zararı 170 milyon TL kâra çevirmeyi başardı. Ayrıca şirket, enerji sektörüne yaptığı ana sermaye yatırımlarını da % 50 oranında arttırdı.

http://panasonic.co.jp/corp/news/official.data/data.dir/2012/07/en120731-4/en120731-4.html