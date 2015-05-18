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Panasonic, 4K video çekebilen yeni aynasız fotoğraf makinesi G7'yi duyurdu

4 yıl
2,5b
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Panasonic, 4K video çekebilen yeni aynasız fotoğraf makinesi G7'yi duyurdu
Fujifilm'in sabah saatlerinde tanıttığı X-T10 sonrası beklenen bir duyuru da Panasonic'den geldi. Dünyaca ünlü firma, G6 yerine hazırladığı yeni aynasız fotoğraf makinesi G7'yi kullanıcıların beğenisine sundu.
Aynasız fotoğraf makinesi pazarında özellikle video tarafında büyük beğeni toplayan GH4 modeliyle aktif olarak yer alan Panasonic, G6 yerine hazırladığı G7 modeline de önemli video özellikleri dahil etmiş durumda. Bu doğrultuda 3840 x 2160 (30, 25, 24, 20fps) video çekimlerinin altından kalkabilen MFT (Micro Four Thirds) sistem lensleri değiştirilebilir aynasız fotoğraf makinesi, 16 megapiksel çözünürlükte Live MOS sensör ile geliyor ve gücünü dört çekirdekli Venüs görüntü işlemcisinden alıyor.
G6'dan farklı olarak GH4 gibi daha köşeli bir gövde tasarımıyla karşımıza çıkan Panasonic G7, çektiği görüntüleri 3-inç'lik dokunmatik hareketli LCD ekranında gözler önüne serebiliyor ve bünyesinde 1.4x büyütmeye sahip 2.36 milyon piksellik bir OLED elektronik vizör taşıyor. Fujifilm'in bugün duyurduğu X-T10 ile benzer olarak saniyede 8 kare (Sürekli otomatik netleme takibinden saniyede 6 kare) seri çekim hızına ulaşabilen aynasız fotoğraf makinesi, G6'ya oranla çok daha gelişmiş otomatik netleme performansı ortaya koyuyor ve WiFi bağlantısıyla akıllı cihazlarla kablosuz olarak iletişim halinde kalabiliyor.
4K video yanında 4K fotoğraf modlarıyla (Bunun için ayar tekerleğinde özel bir seçenek var) da öne çıkan Panasonic G7, firma tarafından açıklandığı kadarıyla saniyede 30 kare hızında sınırsız çekimler (8MP çözünürlükte) yapabiliyor ve buna deklanşör bırakılana kadar devam edebiliyor. Diğer teknik detayları arasında maksimum 25600 ISO, 2x çarpan, 1/4000 maksimumu perde hızı, düşük ışıklı çekimler için dahili flaş, UHS-II SDXC/SDHC hafıza kartı desteği, 3.5mm harici mikrofon yuvası ve CIPA standartlarına göre 350 fotoğraf çekimi gibi detaylar yer alan aynasız fotoğraf makinesi dünyasının en yeni üyesi, 125 x 86 x 77 mm ve 410 gramlık ağrılığıyla da aynasız fotoğraf makinesi mantığını destekler nitelikte bir taşıma kolaylığı ortaya koyuyor.
Panasonic'in yeni aynasız fotoğraf makinesi G7, gövde olarak 800$ fiyat etiketiyle önümüzdeki ay raflardaki yerini alıyor.
Panasonic, 4K video çekebilen yeni aynasız fotoğraf makinesi G7'yi duyurdu
 

http://www.dpreview.com/articles/3858773808/panasonic-lumix-dmc-g7-offers-4k-video Yorum Yaz
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79elendil79 4 yıl
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