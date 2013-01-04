Panasonic, AG-AF100A sinema kamerasını resmi olarak duyurdu





Dünyanın en büyük elektronik firmalarından olan Panasonic, teknolojinin her alanında ürünler üretmeye devam ediyor. Firma, yaptığı resmi açıklama ile AG-AF100A isimli profesyonel video kamerasını resmi olarak duyurdu.

AG-AF100 modelinin yenilenmiş versiyonu olan AG-AF100A ile Panasonic profesyonel kamera pazarında yer almaya devam ediyor. AG-AF100A geniş 4/3" 16:9 CMOS sensörü bünyesinde barındırıyor. 10 bit 4:2:2 çıkış verebilen cihaz ile FULL HD 1080p/59.94p - 1080p/50p video çekimi yapabiliyor ve AVCHD 2.0'ı destekliyor. Micro Four Thirds lensler ile uyumlu bir yapıda olan cihaz, 18mps veri hızına ve yeni netleme yardımcısına sahip. 16 bit 2 kanal LPCM ses kaydı yapabilen AF100A, batarya ve lensler olmadan 1,5kg ağırlığa sahip.

2.39:1 sinema kapsam boyutuna sahip olan cihaz, üzerinde HDMI ve USB 2.0 portlarını barındırıyor. Gövde içinde ND filtre ile gelen cihazda hareketli bir LCD ekran ve hareketli bir vizör yer alıyor.

Yurt dışında $4,595 fiyat etiketi ile satışa sunulan cihazın bütün teknik özelliklerine kaynak linki üzerinden ulaşabilirsiniz.

http://pro-av.panasonic.net/en/sales_o/02products/products/ag-af100a/index.html