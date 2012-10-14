Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Panasonic, Avustralya'da gerçekleşecek tam güneş tutulmasını internetten canlı olarak yayınlayacak

6 yıl
1,2b
1
2
Operatörler - Kurumsal Haberler
Mazhar Taylan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Panasonic, 14 Kasımda Avusturalya'nın kuzeyinde gerçekleşecek olan tam güneş tutulmasını internet üzerinden canlı olarak yayınlanmayı planladığını duyurdu.

Yayının gerçekleşmesi için Panasonic'in güneş paneli teknolojisini ve lityum-iyon pilleri kullanacağı açıklandı. Böylece güneşten alınan enerjiyle güneş tutulması kaydedilmiş olacak. Ustream üzerinden gerçekleştirilecek yayının kaydı sırasında Panasonic HIT güneş panellerini lityum-iyon pillerle eşleyerek gerekli enerjiyi sağlayacak. İlk güneş tutulması yayınını mayıs ayında Japonya'daki Fuji Dağı'nda gerçekleştiren Panasonic'in ikinci güneş tutulması yayını olacak olan Avustralya yayını tam olarak Cairns şehrinde gerçekleşecek.

Avustralya yayınıyla ilgili detaylar Facebook ve Twitter üzerinden yayınlanacak.


http://www.slashgear.com/panasonic-to-offer-live-broadcast-of-australian-total-solar-eclipse-next-month-12251615/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Esposito Bandolero 6 yıl
haberden güneşin sadece avustralyada tutulacağı yorumu çıkarttım öyle bişey mi var
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
abrenax 6 yıl
ay eskisi kadar dünyaya yakın olmadığı için güneş tutulması olan ortam tam karanlık olmuyor diye biliyorum. oluyorsa bile çok dar alanda etkisini gösterir. bakalım nasıl olucak.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Huawei Ascend D Quad XL video inceleme. Türkiye'de İlk Kez ve Sadece Donanımhaber'de!!! Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim