Panasonic, Avustralya'da gerçekleşecek tam güneş tutulmasını internetten canlı olarak yayınlayacak

Panasonic, 14 Kasımda Avusturalya'nın kuzeyinde gerçekleşecek olan tam güneş tutulmasını internet üzerinden canlı olarak yayınlanmayı planladığını duyurdu.





Yayının gerçekleşmesi için Panasonic'in güneş paneli teknolojisini ve lityum-iyon pilleri kullanacağı açıklandı. Böylece güneşten alınan enerjiyle güneş tutulması kaydedilmiş olacak. Ustream üzerinden gerçekleştirilecek yayının kaydı sırasında Panasonic HIT güneş panellerini lityum-iyon pillerle eşleyerek gerekli enerjiyi sağlayacak. İlk güneş tutulması yayınını mayıs ayında Japonya'daki Fuji Dağı'nda gerçekleştiren Panasonic'in ikinci güneş tutulması yayını olacak olan Avustralya yayını tam olarak Cairns şehrinde gerçekleşecek.





Avustralya yayınıyla ilgili detaylar Facebook ve Twitter üzerinden yayınlanacak.





http://www.slashgear.com/panasonic-to-offer-live-broadcast-of-australian-total-solar-eclipse-next-month-12251615/