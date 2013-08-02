Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Panasonic, Leica DG Nocticron 42.5mm F1.2 lens modelini duyurdu

5 yıl
475
1
5
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Panasonic, Leica DG Nocticron 42.5mm F1.2 lens modelini duyurdu

Retro görünümlü gövde yapısı, hareketli vizörü ve ekranıyla dikkat çeken aynasız sistem fotoğraf makinesi GX7 yanında Leica DG Nocticron 42.5mm F1.2 lens modelini de duyuran Panasonic, fotoğraf sektörü için yeni adımlar atmaya devam ediyor.
Esas olarak geçtiğimiz sene düzenlenen Photokina şovunda tanıtılan ancak resmi duyurusu şimdi yapılan Leica DG Nocticron 42.5mm F1.2, Panasonic ile Leica ortaklığında geliştirilmiş. F/1.2 diyafram değeriyle Micro Four Thirds sistemler için geliştirilen en hızlı model olarak gösterilen lens, elde çekimlerde kullanıcıya büyük yardımı dokunan MEGA O.I.S görüntü sabitleme sistemini de bünyesinde barındırıyor. Sunduğu diyafram değeriyle ayrıca düşük ışıklı ortamlarda üst seviye performans vaat eden Leica DG Nocticron 42.5mm F1.2, özellikle portre çekimleri için kullanıcılara oldukça ideal bir odak uzaklığı sağlıyor.
Çıkış tarihi ve fiyatı açıklanmayan lensin, 2013 yılı bitmeden piyasaya çıkması bekleniyor. 


Panasonic, Leica DG Nocticron 42.5mm F1.2 lens modelini duyurdu

http://www.dpreview.com/news/2013/08/01/panasonic-anounces-leica-dg-nocticron-42-5mm-f1-2-fastest-lens-for-micro-four-thirds Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
V4LKyR 5 yıl
Neden 42.5 mm? Nedir yani?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
skylineGTR_34 5 yıl V4LKyR
V4LKyR
Neden 42.5 mm? Nedir yani?

2 ile carpinca 85 etsin diye.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Metabolism 5 yıl
Asıl, fiyatı merak ediyorum :D
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
zetnakah 5 yıl Metabolism
Metabolism

Asıl, fiyatı merak ediyorum :D

Arabayla takasa girerler umarım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
deeply_ 5 yıl
Diyafram değeri bayağı bir iyiymiş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl 2si1 "Kotasız" Teknoloji ve Oyun programı 5 yıl VMware ile yeni nesil sanallaştırma ve bulut teknolojileri üzerine konuştuk Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim