Panasonic, Leica DG Nocticron 42.5mm F1.2 lens modelini duyurdu





Retro görünümlü gövde yapısı, hareketli vizörü ve ekranıyla dikkat çeken aynasız sistem fotoğraf makinesi GX7 yanında Leica DG Nocticron 42.5mm F1.2 lens modelini de duyuran Panasonic, fotoğraf sektörü için yeni adımlar atmaya devam ediyor.

Esas olarak geçtiğimiz sene düzenlenen Photokina şovunda tanıtılan ancak resmi duyurusu şimdi yapılan Leica DG Nocticron 42.5mm F1.2, Panasonic ile Leica ortaklığında geliştirilmiş. F/1.2 diyafram değeriyle Micro Four Thirds sistemler için geliştirilen en hızlı model olarak gösterilen lens, elde çekimlerde kullanıcıya büyük yardımı dokunan MEGA O.I.S görüntü sabitleme sistemini de bünyesinde barındırıyor. Sunduğu diyafram değeriyle ayrıca düşük ışıklı ortamlarda üst seviye performans vaat eden Leica DG Nocticron 42.5mm F1.2, özellikle portre çekimleri için kullanıcılara oldukça ideal bir odak uzaklığı sağlıyor.

Çıkış tarihi ve fiyatı açıklanmayan lensin, 2013 yılı bitmeden piyasaya çıkması bekleniyor.





http://www.dpreview.com/news/2013/08/01/panasonic-anounces-leica-dg-nocticron-42-5mm-f1-2-fastest-lens-for-micro-four-thirds