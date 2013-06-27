Panasonic, Lumix G 20mm f/1.7 II ASPH lens modelini tanıttı

Son yıllarda fotoğraf tarafına büyük ağırlık veren Panasonic, LUMIX G 20 mm / F1.7 ASPH lensini yenileyerek Lumix G 20mm f/1.7 II ASPH lens modelini resmi olarak duyurdu.

Olympus ve Panasonic tarafından 2008 yılında ortaya çıkarılan MFT (Micro Four Thirds) sistem fotoğraf makineleri için çıkarılan Lumix G 20mm f/1.7 II ASPH lens modeli, sabit 20mm odak uzaklığıyla genel olarak manzara ve portre çekimleri için ideal bir yapı ortaya koyuyor ve F/1.7 diyafram değeri ile düşük ışıklı ortamlarda üst seviye fotoğraf kalitesi sağlayabiliyor. Lens teknik olarak, maksimum F/1.7, minimum F/16 diyafram değerine, 7 diyafram bıçağına, 7 element 5 grup optik dizilime, 0.20m minimum netleme mesafesine, dahili otomatik netleme motoruna (Micromotor) ve 87 gram ağırlık ile 63mm x 26mm boyutları ile oldukça taşınabilir bir yapıya sahip.

Üretiminde metal malzeme tercih edilen lens, siyah ve gümüş olmak üzere iki farklı renk seçeneğine sahip. 29 Temmuz tarihinde piyasaya sunulması beklenen Panasonic Lumix G 20mm f/1.7 II ASPH, 530$ fiyat etiketiyle karışımıza gelecek.

http://www.dpreview.com/news/2013/06/27/panasonic-announces-revised-lumix-g-20mm-f1-7-ii-asph-lens-for-micro-four-thirds