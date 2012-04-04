Panasonic Lumix GF5'in fotoğrafları ve özellikleri internete sızdırıldı

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Panasonic'in 12 megapiksel çözünürlüğünde Micro Four Thirds sensöre sahip kamerası Lumix GF5'in fotoğrafları ve bazı teknik özellikleri internete sızdırıldı.
Ndtv cephesinden gelen bilgilere göre ISO değeri 160 ile 12.800 arasında ayarlanabilen Lumix GF5, 4 FPS hızında fotoğraf çekimi yapabiliyor. Full HD çözünürlüğünde, AVCHD/MP4 formatında stereo sesli video kaydedebilen kamerada, 3.0-inç boyutunda 921.000 piksel TFT-LCD ekran mevcut. Yaptığınız çekimleri ise kameranın mini HDMI portu aracılığıyla LCD / Plazma televizyonunuzdan izleyebiliyorsunuz.
http://gadgets.ndtv.com/shownews.aspx?id=GADEN20120198540&Sec=&nid=193461 Yorum Yaz Paylaş Tweetle