Panasonic de kendi sanal gerçeklik gözlüğünü geliştiriyor

Kickstarter'ın desteği ile hayata geçen Oculus Rift ve daha sonrasında Samsung ile Sony gibi devlerin katkısıyla sayıları artan sanal gerçeklik gözlükleri, halen kullanım yapıları nedeniyle bazı soru işaretleri taşıyorlar. Herşeye rağmen bu teknoloji furyasını kaçırmak istemeyen firmalardan Panasonic de kendi sanal gerçeklik gözlüğü üzerinde çalışma gösteriyor.

Kendi geliştirdiği sanal gerçeklik gözlüğünün prototip versiyonunu sadece basın mensuplarına açık olarak düzenlenen "Wonder Japan Solutions" şovu kapsamında tanıtan Japon teknoloji devi Panasonic, cihazında ekran olarak akıllı telefonları kullanan Gear VR ya da Google Cardboard'ın aksine kendi OLED ekranı kullanan bir çözüm oluşturmuş durumda. Saniyelik kare hızının 75 (FPS) olduğu ve 90 derecelik bir görüş açısı sunduğu belirtilen ürün, gözlük benzeri arka tasarımıyla da Oculus Rift'in geniş kafa bandı göz önüne alındığı zaman çok daha şık ve rahat görünen bir alternatif oluşturuyor.

Sanal gerçeklik gözlüğünün teknik detay, satış fiyatı ve satış tarihi gibi bilgilerini açıklamayan Panasonic, fuar kapsamında ayrıca taşıdığı 7 adet kamera ile 360 derece görüntü sunabilen kamera modelini de basın karşısına çıkarttı. 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları için geliştirilen kamera sisteminin, sanal gerçeklik gözlüğü için kafa hareketleriyle gezilebilecek içerikler üretebileceği de yapılan tahminler arasında yer alıyor.

http://techon.nikkeibp.co.jp/english/NEWS_EN/20150213/403960/