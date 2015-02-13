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Panasonic de kendi sanal gerçeklik gözlüğünü geliştiriyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Panasonic de kendi sanal gerçeklik gözlüğünü geliştiriyor
Kickstarter'ın desteği ile hayata geçen Oculus Rift ve daha sonrasında Samsung ile Sony gibi devlerin katkısıyla sayıları artan sanal gerçeklik gözlükleri, halen kullanım yapıları nedeniyle bazı soru işaretleri taşıyorlar. Herşeye rağmen bu teknoloji furyasını kaçırmak istemeyen firmalardan Panasonic de kendi sanal gerçeklik gözlüğü üzerinde çalışma gösteriyor.
Kendi geliştirdiği sanal gerçeklik gözlüğünün prototip versiyonunu sadece basın mensuplarına açık olarak düzenlenen "Wonder Japan Solutions" şovu kapsamında tanıtan Japon teknoloji devi Panasonic, cihazında ekran olarak akıllı telefonları kullanan Gear VR ya da Google Cardboard'ın aksine kendi OLED ekranı kullanan bir çözüm oluşturmuş durumda. Saniyelik kare hızının 75 (FPS) olduğu ve 90 derecelik bir görüş açısı sunduğu belirtilen ürün, gözlük benzeri arka tasarımıyla da Oculus Rift'in geniş kafa bandı göz önüne alındığı zaman çok daha şık ve rahat görünen bir alternatif oluşturuyor.
Sanal gerçeklik gözlüğünün teknik detay, satış fiyatı ve satış tarihi gibi bilgilerini açıklamayan Panasonic, fuar kapsamında ayrıca taşıdığı 7 adet kamera ile 360 derece görüntü sunabilen kamera modelini de basın karşısına çıkarttı. 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları için geliştirilen kamera sisteminin, sanal gerçeklik gözlüğü için kafa hareketleriyle gezilebilecek içerikler üretebileceği de yapılan tahminler arasında yer alıyor.
 
Panasonic de kendi sanal gerçeklik gözlüğünü geliştiriyor

http://techon.nikkeibp.co.jp/english/NEWS_EN/20150213/403960/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
doctor_bey 4 yıl
360 kamera olayı çok iyi yav
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Elefue 4 yıl
Sanal Gerçeklik gözlüklerine telefon takılması olayını çok mantıklı buluyorum. Bu ürünlerin yaygınlaşıp satışının ülkemizde de bir an önce başlamasını bekliyorum.
Sanal gerçeklik özelliği bululnmayan daha uygun fiyatlı sadece izlemeye yarayan modellerinin de otobüs uçak gibi yolculuklarda eğlenceli vakitler gerçekleştirilebilir.
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Marrusia 4 yıl
Iyiki samsung yapti yine taklitciler arkadan geloyor lg,panasonic vs
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umut_baris 4 yıl Marrusia
MarrusiaF1

Iyiki samsung yapti yine taklitciler arkadan geloyor lg,panasonic vs

Samsung kim ya?

Ar-ge nin atası Sony, Sharp, Panasonic'dir.

Kontrast bassın dursun Samsung anca.

Lg de o aptal küpünü döndürür durur anca.
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Gece772 4 yıl
Sanal gerçeklik gözlüğü ile sex yapanlarda çıkarsa dünyanın sonun geldi
Skynet gelsin artık
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VstyLe 4 yıl
Donanım haberdende bir tane bekliyoruz
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