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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Panasonic, dünyanın en büyük 3D plazma televizyonunu IFA 2011'de sergileyecek

7 yıl
11,6b
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Shady
Haber Editörü
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Dünyanın önde gelen tüketici elektroniği fuarı Internationale Funkausstellung Berlin, bilinen adıyla IFA'nın kapılarını açmasına kısa bir süre kala, firmaların sergileyeceği çözümlerde yavaş yavaş netleşiyor. Fuarın en önemli katılımcılarından biri olacağı aşikar olan elektronik dünyasının önemli isimlerinden Panasonic, IFA 2011'de yenilikçi çevreci fikirlerine ve ağ bağlantılı AV çözümlerini gün yüzüne çıkarıcak.

2-7 Eylül tarihleri arasında Berlin'deki fuarda Panasonic elektrik araçların kullanıldığı, evlerde enerjinin depolandığı Fujisawa Akıllı şehir uygulamasının birebir örneğini, dünyanın en büyük 3D plazma televizyonunu, televizyonun etrafında birbirlerine network ile bağlanan AV ürünlerini ve daha birçok enerji çözüm fikri sergileyecek. Ayrıca Panasonic, fuara katılamayan teknoloji severlere standlarını çevrimiçi ortamdan takip etme fırsatı da sunuyor.

2018 yılında yani 100 yaşında dünyanın 1 numaralı çevreci inovasyon şirketi olmayı hedefleyen Panasonic'in IFA 2011'deki standı 3 ana bölümden oluşacak;

  • Yeşil Teknoloji ve Enerji Çözümleri Alanı
    Enerji üretimi (güneş panelleri, yakıt hücreleri), enerji depolama (lityum-iyon pil sistemleri), enerji tasarrufu (ısı pompalı ısıtıcılar, LED aydınlatma) ve ev enerji yönetim sistemleri (HEMS) için geliştirilen ana enerji çözüm fikirleri ve yeşil teknolojileri bu alanda tanıtılacak. Bu alan, ayrıca, yeşil teknoloji ve enerji Çözümleri Alanı ayrıca Panasonic’in yakıtla çalışan araçların yerini elektrikli araçlara bıraktığı düşük karbonlu toplum girişimini sergilemesine ve Fujisawa Akıllı Şehir (SST) örneğinde olduğu gibi, bir eve uygulanan enerji depolama çözümlerinin tüm şehre uygulanabilmesinin anlatımına sahne olacak.
  • Dijital AV Network Alanı
    Bu alanda ziyaretçiler televizyonun etrafında birbirlerine network ile bağlanmış AV ürünleri aracılığıyla yaratılan yepyeni bir eğlence deneyimi ile tanışacak. Görüntüleyici teknolojileri ise VIERA Connect, sektör çapında Dijital Yaşayan Network Birliği (DLNA) için geliştirilmiş oluşturulmuş bir dizi uygulama ve birbirine bağlı çözümleri içerecek.
  • FULL HD 3D Alanı
    Bu alan ise Panasonic'in en son ürün ve teknolojilerinin oluşturduğu Full HD 3D çözümlerine ev sahipliği yapacak. 3D alanı, dünyanın en büyük 152 inç televizyonu da dahil olmak üzere 3D televizyonlar, yüksek kalitedeki ses-görüntü birlikteliğiyle kullanıcıları etkileyen Full HD 3D ev sinema sistemleri, 3D tüketici video kameraları, en son 3D VIERA televizyonlar, Blu-ray Disc kaydedici/oynatıcılar, ses sistemleri ve 3D projeksiyon cihazlarının sergilenmesi bu alanda gerçekleşecek.

Donanımhaber olarak IFA 2011'i yerinden takip ederek; tüketici elektroniği dünyasının önemli gelişmelerini sizlerle paylaşacağız.


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Recharged 7 yıl
Biz 42" sığdıramazken bunlar aşmış.
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umutarslan.com 7 yıl
ali ağaoğlunda boyu kadar tv vardı :D alınabilir ama 1920x1080 bunda nasıl durucak onu merak ettim
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OvernightSensation 7 yıl
DH Misafiri
düşünelim ki bu televizyonu alma imkanımız var, 4 metre ekranı bilmem evimize sığdırabilir miyiz acaba. televizyonun boyutları yaklaşık olarak 350*200 cm civarı olaraktır. nereye sığacak bu? kimlere hitap edecek bu televizyon çok merak ediyorum.-----------------------------------------------------------------200.000 doları bir plazmayı verebilecek kişiler yani malikanesi olanlar ayrıca bu plazmayı firmalarda kendi amaçları doğrultusunda kullanıyor

merak etme o televizyon bir çıksın alan ünlüler dahi çok kişi çıkacaktır.
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DH Misafiri 7 yıl
düşünelim ki bu televizyonu alma imkanımız var, 4 metre ekranı bilmem evimize sığdırabilir miyiz acaba. televizyonun boyutları yaklaşık olarak 350*200 cm civarı olaraktır. nereye sığacak bu? kimlere hitap edecek bu televizyon çok merak ediyorum.
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200.000 doları bir plazmayı verebilecek kişiler yani malikanesi olanlar
ayrıca bu plazmayı firmalarda kendi amaçları doğrultusunda kullanıyor
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Shen 7 yıl
Barney Stinson'ın TVsi buymuş demek..
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Krauser DMC 7 yıl
düşünelim ki bu televizyonu alma imkanımız var, 4 metre ekranı bilmem evimize sığdırabilir miyiz acaba. televizyonun boyutları yaklaşık olarak 350*200 cm civarı olaraktır. nereye sığacak bu? kimlere hitap edecek bu televizyon çok merak ediyorum.
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kaptanos 7 yıl
386cm Ekran gerçekten çok çok büyük.
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electrostatic 7 yıl
büyük olunca ne esprisi oluyo anlamadım.aferin almak için yapılmış bir şey.benimki en büyük yarışı
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