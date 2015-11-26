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Panasonic kameralara "Post Focus" özelliği

Görüntüleme sektörünün öne çıkan isimleri arasında yer alan Panasonic, belirli Lumix serisi fotoğraf makinelerine yazılım güncellemesi ile "Post Focus" özelliğini getirdi. Detaylar haberimizde.
3 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Panasonic kameralara

Fotoğraf makinesi sektöründe özellikle video odaklı "GH" ailesi ile öne çıkan ancak Lumix serisi diğer kompakt fotoğraf makineleri de oldukça beğenilen Panasonic, kısa süre önce ilk bilgiler gelen Post Focus özelliğini bugün kullanıcıların beğenisine sundu.
Panasonic Lumix GX7, G8 ve FZ300 fotoğraf makinesi modellerine buradan indirilebilen ücretsiz bir yazılım güncellemesiyle sağlanan "Post Focus" özelliği, ürünlere Lytro'nun canlı fotoğraflarına benzer şekilde çekim sonrası netliğin değiştirebilmesi desteğini getiriyor. Ayarlar içerisinden aktif edilebilen özellik, bunu 4K video çekerek yerine getiriyor.
Video içerisinde otomatik netleme özelliği ile objenin farklı yerlerine netlik kaydırılıyor ve bunlar bir araya getirilerek 8 megapiksel çözünürlüğünde tek bir fotoğraf elde ediliyor. Bu fotoğrafın net olması istenilen bölümleri ise direkt olarak kameranın dokunmatik ekranı üzerinden seçilebiliyor. Post Focus özelliği ayrıca odak istifleme (Focus Stacking) için de kullanılabiliyor yani istenirse her noktasının net olduğu 8MP'lik çıktılar alınabiliyor.

Post Focus özelliğinin en kötü yanı ise sadece hem kameranın hem de sahnenin sabit ya da çok az hareketin olduğu çekimlerde işe yarıyor olması. Birden fazla çekim verisi bir araya getirildiği için çok hareketli sahnelerde doğru sonuçlar veremeyen teknoloji, önemli bir kaybı çözünürlük tarafında da yaşıyor ancak sosyal medya paylaşımları için 8MP gayet yeterli detay sunabiliyor.

http://www.wired.com/2015/11/panasonic-cameras-get-a-shoot-now-and-focus-later-feature/?mbid=social_twitter Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Pat O Brien 3 yıl
verilen link'te GX7 için güncelleme dosyası mevcut değil.aydınlatılmayı bekliyorum.
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filteke 3 yıl
çok iyi bir özellik, nkia lumialarda vardı refocus diye
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barahirr 3 yıl
GX7 ye güncelleme geldiğine emin misin editör?
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