Japon elektronik devleri arasında yer alan Panasonic, sağlamlığıyla ön plana çıkan Toughbook H2 tablet bilgisayarını yeniledi.

Zorlu arazi koşullarında faaliyet gösteren çalışanlar için 2011 yılından beri piyasada bulunan Toughbook H2 tablet bilgisayar modeli, günümüz şartları ve ihtiyaçlarına göre yenilenerek artık 2.8GHz Intel Core i5-3427U işlemci, 500GB HDD ya da 128GB SSD depolama birimi, 10.1-inç XGA LED dokunmatik ekran ve Windows 7 (32/64-bit) işletim sistemi gibi özelliklere kavuşmuş durumda. Eskiye oranla sağlamlığı arttırılmış polikarbonat kaplı magnezyum alaşımlı kasaya sahip olan tablet, 6 metreden düşmelere dayanabiliyor ve su geçirmez (IP651) yapısı ile zorlu koşullarda sorun çıkartmıyor.

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n ve Bluetooth 4.1 kablosuz bağlantı seçenekleriyle donatılmış olan Toughbook H2 tablet bilgisayarın bataryası da eskiye oranla arttırılarak, cihazın aktif çalışma ömrü 7 saat gibi oldukça yeterli bir düzeye getirilmiş. Barkod okuyucusu, akıllı kart okuyucuları, 3G, LTE ve GPS gibi ekstra özellikler isteğe bağlı olarak üzerine eklenebilen Panasonic Toughbook H2, üç yıl uluslararası garanti ile beraber 3,349$ fiyat etiketiyle satın alınabiliyor.

http://www.engadget.com/2013/05/15/panasonic-toughbook-h2/