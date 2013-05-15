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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Panasonic, sağlamlığıyla ön plana çıkan Toughbook H2 tablet bilgisayarını yeniledi

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Panasonic, sağlamlığıyla ön plana çıkan Toughbook H2 tablet bilgisayarını yeniledi
Japon elektronik devleri arasında yer alan Panasonic, sağlamlığıyla ön plana çıkan Toughbook H2 tablet bilgisayarını yeniledi.
Zorlu arazi koşullarında faaliyet gösteren çalışanlar için 2011 yılından beri piyasada bulunan Toughbook H2 tablet bilgisayar modeli, günümüz şartları ve ihtiyaçlarına göre yenilenerek artık 2.8GHz Intel Core i5-3427U işlemci, 500GB HDD ya da 128GB SSD depolama birimi, 10.1-inç XGA LED dokunmatik ekran ve Windows 7 (32/64-bit) işletim sistemi gibi özelliklere kavuşmuş durumda. Eskiye oranla sağlamlığı arttırılmış polikarbonat kaplı magnezyum alaşımlı kasaya sahip olan tablet, 6 metreden düşmelere dayanabiliyor ve su geçirmez (IP651) yapısı ile zorlu koşullarda sorun çıkartmıyor.
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n ve Bluetooth 4.1 kablosuz bağlantı seçenekleriyle donatılmış olan Toughbook H2 tablet bilgisayarın bataryası da eskiye oranla arttırılarak, cihazın aktif çalışma ömrü 7 saat gibi oldukça yeterli bir düzeye getirilmiş. Barkod okuyucusu, akıllı kart okuyucuları, 3G, LTE ve GPS gibi ekstra özellikler isteğe bağlı olarak üzerine eklenebilen Panasonic Toughbook H2, üç yıl uluslararası garanti ile beraber 3,349$ fiyat etiketiyle satın alınabiliyor.

http://www.engadget.com/2013/05/15/panasonic-toughbook-h2/ Yorum Yaz
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DH Misafiri 6 yıl
Fiyatı kendinden çok daha 'tough'...
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DH Misafiri 6 yıl
windows 8 olsaydı iyi olurdu
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DH Misafiri 6 yıl
Arkadaşlar sizin küçük dünyanız için gerekli olmayabilir bu tür tabletler özellikle yetkili servislerin ihtiyacı olan araçlar ve zaten piyasada örnekleri var. Bu fiyat biraz yüksek kaçmış. Endüstriyel tablet terminaller örneğin bir otomobil yetkili servisi tarafından aracın üzerindeki barkod okutularak araca ait bilgileri ekrana getirip son servis zamanı arızaları değişen parçalar gibi bilgileri geniş bir ekranda görüp gerektiğinde aracın bir parçasına ait dökümanı açıp incelemek gibi işler için kullanılıyor. Bir kombi servisinin evinize girip mevcut kombinizin yanına gelip seri numarasını okutup bakımını yaptıktan sonra bilgileri veri merkezine göndereceği durumlarda kolaylık sağlar. Yoksa dağda kullanabileyim canım sıkılınca hemde sağlam olsun diye kendi kendine hayal kuran birini mutlu etmek için gecesini gündüzüne katıp çalışmıyor mühendisler. Bu arada IP 651 nedir kardeşim IP standartları iki basamaklıdır birinci rakam katı cisimlere düşmeye ve toza dayanımı ikinci rakam suya daldırmaya, basınçlı su püskürtmeye veya yağmur altında kullanıma dayanım özelliklerini belirtir üçüncü rakamı sizden duydum o da zaten "1" miş demekki birşeye hiç dayanamıyor (acıya mı dayanamıyor acaba) onu da yazmayıverin bari
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Rouvax 6 yıl
toughbookları kampa gidenler treking yapanlar kullanmıyor. toughbookları şantiyelerde ve ordularda kullanıyorlar. Mesela Amerikan ordusu 2. körfez savaşında ırakta ve afganistanda bol bol kullandı, görenler, bilenler bilir.
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Darkimore 6 yıl Rouvax
Rouvax
toughbookları kampa gidenler treking yapanlar kullanmıyor. toughbookları şantiyelerde ve ordularda kullanıyorlar. Mesela Amerikan ordusu 2. körfez savaşında ırakta ve afganistanda bol bol kullandı, görenler, bilenler bilir.

Artik teknoloji ve tablet sektöru gelisti. Bu tasarim tam bir takoz girunumde. Microsoft magnezyum kasali kaykay yapilip kullanilan güzel görünüm lu tabletini sundu. Bu dururken yukardaki takoz u kim ne yapsin
teknowinc.com/...
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kaskas123 6 yıl
panasonic 10" monitör satıyor sanki
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Darkimore 6 yıl
Pana boş islerle ugrasiyorsun. Dağa bayira giden ne yapsin bu koca takozu. Gunumuz ergonomi devri ve kucuk dusmeye darbeye dayanıklı bir cok secenek varken napsin bunu sporcular. Cantaya koysan yer kaplar ve agirlik yapar.
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Psydia 6 yıl Darkimore
Darkimore
Pana boş islerle ugrasiyorsun. Dağa bayira giden ne yapsin bu koca takozu. Gunumuz ergonomi devri ve kucuk dusmeye darbeye dayanıklı bir cok secenek varken napsin bunu sporcular. Cantaya koysan yer kaplar ve agirlik yapar.

Panasonic'e telefon actim simdi hemen seni ceo yapacaklarmis en kisa surede bu gereksiz urunleri kaldirmani istiyorlarmis.
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umut_baris 6 yıl Darkimore
Darkimore

Pana boş islerle ugrasiyorsun. Dağa bayira giden ne yapsin bu koca takozu. Gunumuz ergonomi devri ve kucuk dusmeye darbeye dayanıklı bir cok secenek varken napsin bunu sporcular. Cantaya koysan yer kaplar ve agirlik yapar.

Doğru zaten doğa da bir tek sporcular yaşıyor.

Sen mühendis nedir bilir misin?
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