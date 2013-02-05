Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Projeksiyonlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Panasonic tarafından geliştirilen dünyanın ilk lambasız profesyonel projeksiyon cihazı, Nisan ayında ülkemize sunuluyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
1,5b
1
8
Projeksiyonlar
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Panasonic tarafından geliştirilen dünyanın ilk lambasız profesyonel projeksiyon cihazı, Nisan ayında ülkemize sunuluyor

Tüm görüntüleme cihazları alanında olduğu gibi projeksiyon cihazları alanında da önemli gelişmeler yaşanıyor. Bunlardan birisi de lambasız projeksiyon cihazları.

Panasonic tarafından tanıtılan dünyanın ilk lambasız projeksiyon cihazı, geleneksel lamba yerine LED ve lazer diyotlar kullanan HDBaseT teknolojisi ile yüksek parlaklık elde edebiliyor. 3000 ansilümen değerini geçen parlaklık yanında Panasonic'in yeni bakım çözümü ile bu ışık kaynağı 20 000 saat kullanım ömrü sunuyor. 

Panasonic'in yeni serisinde iki model bulunuyor. PT-RZ470 Full HD çözünürlük sunarken, PT-RZ370 1280 x 800 piksel çözünürlük sunuyor. Serinin hedefi kişisel kullanımdan ziyade eğitim kurumları, müzeler veya dijital panolar gibi profesyonel alanlar.                                                                              
Modellerde daha net görüntü ve daha gerçekçi renkler sağlayan tek yongalı DLP cihazı da bulunuyor. Ayrıca Panasonic'in Gün Işığı Görüntüleme teknolojisi ile ortam ışığını algılayan sensör, parlaklığı buna göre ayarlıyor. Medikal kullanıma yönelik de DICOM simülasyon modu cihazlarda yerini almış.

2x zoom, gelişmiş lens kaydırma aralığı, mevcut tavan askılarına uyumluluk şeklinde diğer özellikler mevcut. Modellerden RZ470; 20 000:1 kontrast oranı, 360 derecelik kurulum ve protre modu ek özelliklerine sahip.

Panasonic, her iki modeli de Nisan ayında ülkemizde satışa sunacak. Fiyat bilgisi henüz yok. 

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 6 yıl
İlk lambasız projeksiyonu CASIO çıkaralı asırlar oldu.Siz uyumaya devam edin.CASIO'nun üstüne projeksiyon tanımam.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
pugulli61 6 yıl
düzeltme metni koymamışlar
hala dünyanın ilk i bu cihaz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gugukkuşu 6 yıl
led projektörlerde 2013 için yeni modeller var mı çıkacak ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
C-AyaR 6 yıl
Dünyada ilk ifadesi yanlis olmus. 2 yildir ayni teknoloji ile calisan Casio projeksiyon kullaniyorum.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
K.can.tas 6 yıl
Vardı zarten böyle bir teknoloji
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yenerbalcı 6 yıl C-AyaR
C-AyaR

Dünyada ilk ifadesi yanlis olmus. 2 yildir ayni teknoloji ile calisan Casio projeksiyon kullaniyorum.

siyah ve beyaz kalitesi nasıl ? aşağıdaki resim gibi görüntü verebiliyor mu (JVC Projektörler gibi)

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aspirin_00 6 yıl
istanbulbilisim.com.tr/...,24292.html
casio çıkartmış satılıyor yani fiyatta bu fiyata yakındır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 6 yıl
hayret en sonunda işe yarar ( iphone , galaxy vs.. ) bir haber...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl BlackBerry Z10 ve Blackberry 10 ön inceleme 6 yıl Samsung ATIV Smart PC Pro "İkisi bir arada bilgisayar" video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
Pedofili İçeren Kitap Tepki Yarattı
DH Forum
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Gelmiş geçmiş en güçlü Ferrari: İşte
DonanımHaber
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim