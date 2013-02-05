Panasonic tarafından geliştirilen dünyanın ilk lambasız profesyonel projeksiyon cihazı, Nisan ayında ülkemize sunuluyor





Tüm görüntüleme cihazları alanında olduğu gibi projeksiyon cihazları alanında da önemli gelişmeler yaşanıyor. Bunlardan birisi de lambasız projeksiyon cihazları.





Panasonic tarafından tanıtılan dünyanın ilk lambasız projeksiyon cihazı, geleneksel lamba yerine LED ve lazer diyotlar kullanan HDBaseT teknolojisi ile yüksek parlaklık elde edebiliyor. 3000 ansilümen değerini geçen parlaklık yanında Panasonic'in yeni bakım çözümü ile bu ışık kaynağı 20 000 saat kullanım ömrü sunuyor.





Panasonic'in yeni serisinde iki model bulunuyor. PT-RZ470 Full HD çözünürlük sunarken, PT-RZ370 1280 x 800 piksel çözünürlük sunuyor. Serinin hedefi kişisel kullanımdan ziyade eğitim kurumları, müzeler veya dijital panolar gibi profesyonel alanlar.

Modellerde daha net görüntü ve daha gerçekçi renkler sağlayan tek yongalı DLP cihazı da bulunuyor. Ayrıca Panasonic'in Gün Işığı Görüntüleme teknolojisi ile ortam ışığını algılayan sensör, parlaklığı buna göre ayarlıyor. Medikal kullanıma yönelik de DICOM simülasyon modu cihazlarda yerini almış.





2x zoom, gelişmiş lens kaydırma aralığı, mevcut tavan askılarına uyumluluk şeklinde diğer özellikler mevcut. Modellerden RZ470; 20 000:1 kontrast oranı, 360 derecelik kurulum ve protre modu ek özelliklerine sahip.





Panasonic, her iki modeli de Nisan ayında ülkemizde satışa sunacak. Fiyat bilgisi henüz yok.