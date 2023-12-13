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    Panasonic ve Sila, silikon bataryalar geliştirecek: Hedef, 800 km menzil ve 10 dakikada şarj

    Panasonic, ABD'li şirket Sila Nanotechnologies ile lityum iyon pil anotları geliştirmek için işbirliği yapacak. Sila'nın silikon tozu teknolojisiyle menzil artacak ve şarj süresi kısalacak.
    Panasonic ve Sila, silikon bataryalar geliştirecek Tam Boyutta Gör
    Panasonic, Kaliforniya merkezli şirket Sila Nanotechnologies ile lityum iyon batarya anotları geliştirmek için işbirliği yapacak. Bu işbirliğiyle Sila'nın silikon tozu teknolojisi kullanılarak elektrikli araçların menzilinin arttırılması ve şarj süresinin azaltılması hedefleniyor. 800 km menzile sahip, 10 dakikada şarj olan otomobil bataryaları geliştirmeyi hedefliyorlar.

    Son yıllarda lityum iyon pillerin kapasitesini arttırmak için silikon kullanımı artmakta. Sila şirketi de bu amaçla Titan Silikon anot tozu geliştirdi. Şirketin, mikrometre büyüklüğünde parçacıklara sahip nano yapılı silikon tozları, klasik grafit yapılı anot malzemesine alternatif sunuyor.

    Teorik olarak 10 kat fazla enerji yoğunluğu sunuyor

    Silikon, teorik olarak grafite göre 10 kat daha fazla enerji yoğunluğu sunabiliyor. Ancak silikonun şarj esnasında genleşme eğilimi göstermesi yüzeyin çatlamasına sebep oluyor. Sila bu sorunu çözmek için silikon ile grafiti birleştiren, çatlamaya dayanıklı bir yapı oluşturduğunu belirtiyor.

    Panasonic ve Sila, silikon bataryalar geliştirecek Tam Boyutta Gör
    Sila'nın CEO'su Gene Berdichevsky, bu noktaya gelmek için 12 sene ve 80 bin deneme yaptıklarını söylüyor. Geliştirdikleri anotu ise şöyle açıklıyor: “İçinde kuru üzümler olan ekmeğe benzer bir yapı. Kuru üzümlerin etrafında, yumuşak bir matris ve büyük dış kabuk bulunuyor. Kabuk hacmi tutuyor ve kuru üzümler genişlediğinde ekmek kenara çekiliyor. İskelet silikonu tutmuyor, genişlemeye uyum sağlıyor."

    Berdichevsky, geliştirdikleri teknolojinin uyarlanabilir olduğunu, lityum iyon bataryalardaki grafitin %50 oranında ya da tamamen değiştirilebildiğini söylüyor. Tamamen silikon anot kullanıldığında pillerin enerji yoğunluğu %40 artıyor ve benzin doldurma süresinde %80'e kadar şarj edebilmek mümkün oluyor.

    Panasonic, silikon anotların verimliliği katı hal pillerine benzer seviyelere çıkarabileceğine ve aynı zamanda mevcut üretim süreçlerine kolayca entegre edilebileceğine inanıyor.

    Yerkabuğunda yaygın olarak bulunuyor

    Silikon yerkabuğunda en yaygın bulunan ikinci element. Bu nedenle silikonu pil üretiminde kullanmak büyük avantaj sağlıyor. Berdichevsky, bunun gibi yeni nesil pil teknolojisine odaklanarak, Kuzey Amerikalı üreticilerin ucuz grafite erişimi olan Çinli üreticilerle rekabet edebileceklerini savunuyor.

    Bu da otomobil üreticilerinin Enflasyonu Azaltma Yasası tarafından belirlenen kaynak bulma gereksinimlerini karşılamalarına yardımcı olacak ve araçlarının 7.500 dolara kadar vergi teşvikinden yararlanabilmesine olanak tanıyacak.

    Teknolojinin ne zaman elektrikli araçlara geleceği henüz belli değil. Aynı zamanda bu yeni Panasonic bataryalardan hangi otomobil üreticisinin yararlanacağı da bilinmiyor. Ancak şirketin geçmişte Tesla ile yoğun bir şekilde çalıştığını belirtelim.

    Kaynakça https://www.carscoops.com/2023/12/panasonic-and-sila-partner-on-silicon-powder-batteries-for-500-mile-evs-with-10-minute-recharge/ https://www.silanano.com/our-solutions/titan-silicon-anode
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 1 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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