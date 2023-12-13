Panasonic ve Sila, silikon bataryalar geliştirecek: Hedef, 800 km menzil ve 10 dakikada şarj

Son yıllarda lityum iyon pillerin kapasitesini arttırmak için silikon kullanımı artmakta. Sila şirketi de bu amaçla Titan Silikon anot tozu geliştirdi. Şirketin, mikrometre büyüklüğünde parçacıklara sahip nano yapılı silikon tozları, klasik grafit yapılı anot malzemesine alternatif sunuyor.
Teorik olarak 10 kat fazla enerji yoğunluğu sunuyor
Silikon, teorik olarak grafite göre 10 kat daha fazla enerji yoğunluğu sunabiliyor. Ancak silikonun şarj esnasında genleşme eğilimi göstermesi yüzeyin çatlamasına sebep oluyor. Sila bu sorunu çözmek için silikon ile grafiti birleştiren, çatlamaya dayanıklı bir yapı oluşturduğunu belirtiyor.
Berdichevsky, geliştirdikleri teknolojinin uyarlanabilir olduğunu, lityum iyon bataryalardaki grafitin %50 oranında ya da tamamen değiştirilebildiğini söylüyor. Tamamen silikon anot kullanıldığında pillerin enerji yoğunluğu %40 artıyor ve benzin doldurma süresinde %80'e kadar şarj edebilmek mümkün oluyor.
Panasonic, silikon anotların verimliliği katı hal pillerine benzer seviyelere çıkarabileceğine ve aynı zamanda mevcut üretim süreçlerine kolayca entegre edilebileceğine inanıyor.
Yerkabuğunda yaygın olarak bulunuyor
Silikon yerkabuğunda en yaygın bulunan ikinci element. Bu nedenle silikonu pil üretiminde kullanmak büyük avantaj sağlıyor. Berdichevsky, bunun gibi yeni nesil pil teknolojisine odaklanarak, Kuzey Amerikalı üreticilerin ucuz grafite erişimi olan Çinli üreticilerle rekabet edebileceklerini savunuyor.
Bu da otomobil üreticilerinin Enflasyonu Azaltma Yasası tarafından belirlenen kaynak bulma gereksinimlerini karşılamalarına yardımcı olacak ve araçlarının 7.500 dolara kadar vergi teşvikinden yararlanabilmesine olanak tanıyacak.
Teknolojinin ne zaman elektrikli araçlara geleceği henüz belli değil. Aynı zamanda bu yeni Panasonic bataryalardan hangi otomobil üreticisinin yararlanacağı da bilinmiyor. Ancak şirketin geçmişte Tesla ile yoğun bir şekilde çalıştığını belirtelim.Kaynakça https://www.carscoops.com/2023/12/panasonic-and-sila-partner-on-silicon-powder-batteries-for-500-mile-evs-with-10-minute-recharge/ https://www.silanano.com/our-solutions/titan-silicon-anode Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.