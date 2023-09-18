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    Panasonic oyuncular için yeni bir omuz hoparlörü geliştirdi

    Panasonic SC-GNW10 kablosuz omuz hoparlörü yüksek ses kalitesi ve LED detayları ile oyunculara farklı türlere göre değişebilen ses tecrübesi sunmayı amaçlıyor.  
    Panasonic SC-GNW10 Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz yıllarda Square Enix ile oyuncular için kablolu omuz hoparlörünü duyuran Panasonic bu kez kablosuz bağlantıya sahip yeni bir model piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Panasonic SC-GNW10 duyuruldu.  

    Panasonic SC-GNW10 neler sunuyor?

    Panasonic SC-GNW10 omuz hoparlörü 4 adet 38mm sürücü barındırıyor ve stereo ses sunuyor. İki taraftaki mikrofonlar daha geniş bir alanda sesi algılarken arka plan gürültüsünü azaltma ve yankıyı önleme özellikleri mevcut.

    2.4G ile bağlantı kuran hoparlör düşük gecikmelere imza atıyor. RPG ve FPS oyunları için ayrı ses modları bulunurken zenginleştirilmiş ses için de bir mod yer alıyor. En uç kısımda LED şerit detayı da atmosfere katkı yapıyor.

    SOUNDSLAYER Engine Windows uygulaması ile LED aydınlatmalar ve ses modları kontrol edilebiliyor. Panasonic SC-GNW10 omuz hoparlörü Kasım ortalarında piyasaya çıkacak ve Tokyo Oyun Fuarı’nda boy gösterecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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