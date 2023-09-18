Panasonic oyuncular için yeni bir omuz hoparlörü geliştirdi

Panasonic SC-GNW10 neler sunuyor?
Panasonic SC-GNW10 omuz hoparlörü 4 adet 38mm sürücü barındırıyor ve stereo ses sunuyor. İki taraftaki mikrofonlar daha geniş bir alanda sesi algılarken arka plan gürültüsünü azaltma ve yankıyı önleme özellikleri mevcut.
2.4G ile bağlantı kuran hoparlör düşük gecikmelere imza atıyor. RPG ve FPS oyunları için ayrı ses modları bulunurken zenginleştirilmiş ses için de bir mod yer alıyor. En uç kısımda LED şerit detayı da atmosfere katkı yapıyor.
SOUNDSLAYER Engine Windows uygulaması ile LED aydınlatmalar ve ses modları kontrol edilebiliyor. Panasonic SC-GNW10 omuz hoparlörü Kasım ortalarında piyasaya çıkacak ve Tokyo Oyun Fuarı’nda boy gösterecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.