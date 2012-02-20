Panasonic yeni nesil akıllı telefonu Eluga'yı tanıttı

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Japonya merkezli elektronik devi Panasonic, uzun bir aradan sonra yeniden Avrupa telefon pazarına girmeye hazırlanıyor. GD90 gibi döneminde ses getiren cep telefonlarına imza atan Panasonic, yeni nesil akıllı telefonlarıyla mobil dünyada yeniden yükselişe geçmenin planlarını yapıyor. Firmanın duyurusunu bugün yaptığı Eluga isimli yeni nesil telefonu tasarım ve donanım özellikleriyle ses getirecek gibi görünüyor. Kullanılan işlemci ve bellek kapasitesi hakkında herhangi bir açıklama yapılmayan telefon 4.3-inç büyüklüğünde ve 960 x 540 piksel çözünürlüğünde OLED ekran kullanılıyor.
Ultra ince kasası aynı zamanda su geçirmez yapıda olan Panasonic Eluga'nın ağırlığı ise 103 gram. Yakın alan iletişimi teknolojisi NFC'ye destek sunan telefon aynı zamanda Panasonic televizyonlar için uzaktan kumanda olarak ta kullanılabiliyor. Avrupa'da Mart ayında çıkması ve yıl sonuna kadar 1,5 milyon adet satması öngörülen Panasonic Eluga'ya ait diğer detayların Mobil Dünya Kongresi'nde açıklanması bekleniyor.
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nasık ki samsung kendi teknoloji çözümlerini kullanarak telefon üretiyor, panasonic de ekranından bataryasına kadar bir çok bileşeni, kendi tesislerinde üreten bir firma (üstelik japonyanın teknoloji devlerinden biri) olduğundan, avrupa telefon pazarına girmesi işleri iyice kızıştıracak.
Panasonic, android gelmeden önce, kendi ülkesinde sunduğu wcdma lı telefonlarında, zaten linux tabanlı işletim sistemleri kullandığından, onun android e katkısı ve yazılım desteği anlamında ürünlerine sahip çıkacağını da söylemek yanlış olmayacaktır.
ey gidi 1999, ey gibi GD70
telefonun en kötü yanı ise bataryası olmuş,1150 mah'lik batarya 24 saati kesinlikle tamamlayamaz.
8 mp
Panasonic ürünlerden hiç sıkıntı çekmedim...
Ama Türkiye ye gelmez yav
Telefon ise çok şık ama satmaz.
Olmamış bana kalırsa...
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