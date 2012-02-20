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Panasonic yeni nesil akıllı telefonu Eluga'yı tanıttı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
22,9b
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Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Japonya merkezli elektronik devi Panasonic, uzun bir aradan sonra yeniden Avrupa telefon pazarına girmeye hazırlanıyor. GD90 gibi döneminde ses getiren cep telefonlarına imza atan Panasonic, yeni nesil akıllı telefonlarıyla mobil dünyada yeniden yükselişe geçmenin planlarını yapıyor. Firmanın duyurusunu bugün yaptığı Eluga isimli yeni nesil telefonu tasarım ve donanım özellikleriyle ses getirecek gibi görünüyor. Kullanılan işlemci ve bellek kapasitesi hakkında herhangi bir açıklama yapılmayan telefon 4.3-inç büyüklüğünde ve 960 x 540 piksel çözünürlüğünde OLED ekran kullanılıyor.
Ultra ince kasası aynı zamanda su geçirmez yapıda olan Panasonic Eluga'nın ağırlığı ise 103 gram. Yakın alan iletişimi teknolojisi NFC'ye destek sunan telefon aynı zamanda Panasonic televizyonlar için uzaktan kumanda olarak ta kullanılabiliyor. Avrupa'da Mart ayında çıkması ve yıl sonuna kadar 1,5 milyon adet satması öngörülen Panasonic Eluga'ya ait diğer detayların Mobil Dünya Kongresi'nde açıklanması bekleniyor.

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damn2u 7 yıl en beğenilen
Tasarım güzel, yüzeysel özellikleride iyi duruyor fakat bunca donanıma rağmen flashsız kamera hiç hoş değil.
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DH Misafiri 7 yıl
böyle bir tlf yap flaş koyma yuh yani
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marseltalon 7 yıl
Galiba 8 gb dahili bellek varmış ama net değil bir yerde öyle okumuştum.Demek istediğim eğer 8gb bellek olursa ve de flash yok zaten o zaman almam oladı şimdi.Samsung galaxy S3 bekliyorum anlıyormusunuz?
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east10 7 yıl
Panasonic güzel iş çıkarmış, özgün duruyor özellikleriyle de.. Bu modeliyle piyasaya iyi bi giriş yapabilir..
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face1tr 7 yıl
oled sayesinde batarya yeterli gelecektir.
nasık ki samsung kendi teknoloji çözümlerini kullanarak telefon üretiyor, panasonic de ekranından bataryasına kadar bir çok bileşeni, kendi tesislerinde üreten bir firma (üstelik japonyanın teknoloji devlerinden biri) olduğundan, avrupa telefon pazarına girmesi işleri iyice kızıştıracak.
Panasonic, android gelmeden önce, kendi ülkesinde sunduğu wcdma lı telefonlarında, zaten linux tabanlı işletim sistemleri kullandığından, onun android e katkısı ve yazılım desteği anlamında ürünlerine sahip çıkacağını da söylemek yanlış olmayacaktır.
ey gidi 1999, ey gibi GD70
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madmaxzek 7 yıl
telefonlarda enerjinin büyük kısmını ekran yer normalde , oled ekranı koyarak daha az enerji tüketimini düşünerek o pili koymuşlar .. Sonuçta 2000 mah pil ile o incelikte bi tasarım da olamaz..
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| OMG! | 7 yıl
galaxy s de kamera flaşı olmadan çok sattı,ama bir eksiklik tabi,artık kamera nasıl standart ise telefonlarda flaşın da aynı standarta kavuşması lazım.
telefonun en kötü yanı ise bataryası olmuş,1150 mah'lik batarya 24 saati kesinlikle tamamlayamaz.
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kımyasal 7 yıl
dreamblue35
sanırım bu çıkacak telefon 13.3 mp lik kamerası olan telefon

8 mp
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dreamblue35 7 yıl
sanırım bu çıkacak telefon 13.3 mp lik kamerası olan telefon
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kurtay 7 yıl
Çok şık duruyor.
Panasonic ürünlerden hiç sıkıntı çekmedim...
Ama Türkiye ye gelmez yav
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Xagdas 7 yıl
Naber Fx57, bu akşam napıyordun Erenköy Starbucks'ta :) gelip bir Naber diyesim geldi, sanki tanışıyormuşuz gibi :)
Telefon ise çok şık ama satmaz.
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Lepanto 7 yıl
1150 mAh batarya ve flashsız kamera mı?
Olmamış bana kalırsa...
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ErcanD. 7 yıl
samsung galaxy s2 diyorum 1.2 ghz çif çekirdekli işlemci 1.6A batarya ve 1gb ram bu cihazda 1ghz işlemci 1.2a civarı batarya var
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