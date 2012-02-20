Panasonic yeni nesil akıllı telefonu Eluga'yı tanıttı

Japonya merkezli elektronik devi Panasonic, uzun bir aradan sonra yeniden Avrupa telefon pazarına girmeye hazırlanıyor. GD90 gibi döneminde ses getiren cep telefonlarına imza atan Panasonic, yeni nesil akıllı telefonlarıyla mobil dünyada yeniden yükselişe geçmenin planlarını yapıyor. Firmanın duyurusunu bugün yaptığı Eluga isimli yeni nesil telefonu tasarım ve donanım özellikleriyle ses getirecek gibi görünüyor. Kullanılan işlemci ve bellek kapasitesi hakkında herhangi bir açıklama yapılmayan telefon 4.3-inç büyüklüğünde ve 960 x 540 piksel çözünürlüğünde OLED ekran kullanılıyor.

Ultra ince kasası aynı zamanda su geçirmez yapıda olan Panasonic Eluga'nın ağırlığı ise 103 gram. Yakın alan iletişimi teknolojisi NFC'ye destek sunan telefon aynı zamanda Panasonic televizyonlar için uzaktan kumanda olarak ta kullanılabiliyor. Avrupa'da Mart ayında çıkması ve yıl sonuna kadar 1,5 milyon adet satması öngörülen Panasonic Eluga'ya ait diğer detayların Mobil Dünya Kongresi'nde açıklanması bekleniyor.