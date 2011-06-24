Panasonic, zor koşullara dayanıklı bilgisayarı Toughbook C1'i güncelledi

Elektronik devi Panasonic, zor koşullara mukavim Toughbook dizüstü ailesinden dünyanın en ince döner tablet bilgisayarı ünvanını elinde bulunduran C1'de donanımsal revizyona gitti.

C1, bundan böyle gücünü yeni nesil Intel Core i5 2520M vPro işlemcisinden alıyor ve 2GB'lık sistem belleği ile geliyor. Bellek 8 GB kadar arttırılabilirken; yeni versiyonda depolama alanı 320GB'a yükseltilmiş. Donanımsal iyileştirmelerle birlikte açılış süresi %30 azalan bilgisayarın batarya ömrü de opsiyonel ikinci batarya ile 12 saate yükselmiş.

Bluetooth 2.1, Wi-Fi ve opsiyonel olarak 3.Nesil iletişim desteği sunan Toughbook C1'in 12 inçlik 1280x800 piksellik ekranı çoklu dokunmatik, eldiven bazlı çoklu dokunmatik destekli ya da parlama önleyicili olmak üzere 3 farklı halde bulunurken; bilgisayar 76 cm'nin altındaki düşüşlere ve klavyesi 170 grama kadar sıvılara karşı mukavemet gösteriyor.

3 yıllık garantiyle birlikte Temmuz'Dan itibaren satışa sunulacak olan bilgisayarın satış fiyatıysa 2600 dolar olarak belirlenmiş.