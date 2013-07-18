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Panasonic'den 14MP çözünürlüğe sahip ince yapılı kompakt fotoğraf makinesi: Lumix XS3

5 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Panasonic'den 14MP çözünürlüğe sahip ince yapılı kompakt fotoğraf makinesi: Lumix XS3
Panasonic'den 14MP çözünürlüğe sahip ince yapılı kompakt fotoğraf makinesi: Lumix XS3

2013 yılı içerisinde piyasaya sunduğu fotoğraf makinelerine yenilerini eklemeye devam eden ünlü elektronik firması Panasonic, ince yapılı yeni kompakt fotoğraf makinesini duyurdu.
Lumix XS3 ismiyle karşımıza gelen kompakt fotoğraf makinesi, öncelikle oldukça şık tasarımı ile dikkatleri üzerinde çekiyor. 92.2 x 54.4 x 18.5 mm boyutları ve batarya dahil 103 gram ağırlığıyla her zaman taşınabilir bir yapı ortaya koyan model, siyah, kırmızı ve kahverengi olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle hazırlanmış. Teknik olarak içerisinde 1/2.3-inç yüksek hassaslığa sahip 14 MP MOS sensörün yer aldığı Lumix XS3, ayrıca 5 kat optik (10 kat dijital) yakınlaştırma sağlayabilen 24-105mm F2.8 - 6.9 DC VARIO lense (6 element 5 grup), elde çekimlerde kullanıcıya çok büyük yardımı dokunan görüntü sabitleme teknolojisine (MEGA O.I.S), 8 - 1/6000s enstantane hızına, 100-3200 ISO değerine, saniyede 4.7 kare seri çekim hızına, 1920 x 1080 piksel Full HD 30FPS video kayıt yeteneğine, 2.7-inç 230 nokta LCD ekrana ve düşük ışıklı ortamlarda yüksek fotoğraf kalitesi sağlayabilen dahili flaşa sahip.
Türkçe dil desteğinin bulunduğu Panasonic Lumix XS3, beraberinde birçok akıllı fotoğraf çekim seçeneği ve yaratıcı filtreler ile beraber geliyor. 690 mAh Lityum-iyon bataryasıyla CIPA standartlarına göre 230 fotoğraf çekimine izin veren kompakt fotoğraf makinesi, çektiği video ya da fotoğrafları microSD ya da microSDHC hafıza kartları üzerine aktarabiliyor. Genel kullanım için yeterli özellikler sunabilen Panasonic Lumix XS3 fotoğraf makinesinin Eylül ayında piyasa çıkması bekleniyor. Modelin fiyatı ise henüz açıklanmış değil.
 
Panasonic'den 14MP çözünürlüğe sahip ince yapılı kompakt fotoğraf makinesi: Lumix XS3

http://panasonic.net/avc/lumix/pressrelease/second_half_new_production2013/#xs3 Yorum Yaz
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ylcg138 5 yıl
IPhone 5"i andırıyor
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iboocum 5 yıl
makine cidden cok hos
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Nihatyc 5 yıl
panasonic LX7 modelini ne zaman guncelleyecek duyum alan var mi?
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shimoda 5 yıl Nihatyc
Nihatyc

panasonic LX7 modelini ne zaman guncelleyecek duyum alan var mi?

LX serisinin arkası gelmeyecek tahmin ettiğim kadarıyla.
LF1 premium compact sınıfının yeni adıyla çıktı. Sağlam cihaz ama. Panasonic in tek sevmediğim hatta nefret ettiğim yanı, ürünleri piyasada pek yok. Bizzat görebilmek için illa İstanbul' da mı yaşamak gerekli :(
Plazma panelimi iyi ki zamanında kaptım. Bende görüp de almak isteyen 3 tanıdığım oldu. Gel gör ki TV ortalıkta yok. Sanki karaborsada.
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ozangunay 5 yıl CanTnçr
Sh@rKs-PoWeR















2013 yılı içerisinde piyasaya sunduğu fotoğraf makinelerine yenilerini eklemeye devam eden ünlü elektronik firması Panasonic, ince yapılı yeni kompakt fotoğraf makinesini duyurdu.

 

Lumix XS3 ismiyle karşımıza gelen kompakt fotoğraf makinesi, öncelikle oldukça şık tasarımı ile dikkatleri üzerinde çekiyor. 92.2 x 54.4 x 18.5 mm boyutları ve batarya dahil 103 gram ağırlığıyla her zaman taşınabilir bir yapı ortaya koyan model, siyah, kırmızı ve kahverengi olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle hazırlanmış. Teknik olarak içerisinde 1/2.3-inç yüksek hassaslığa sahip 14 MP MOS sensörün yer aldığı Lumix XS3, ayrıca 5 kat optik (10 kat dijital) yakınlaştırma sağlayabilen 24-105mm F2.8 - 6.9 DC VARIO lense (6 element 5 grup), elde çekimlerde kullanıcıya çok büyük yardımı dokunan görüntü sabitleme teknolojisine (MEGA O.I.S), 8 - 1/6000s enstantane hızına, 100-3200 ISO değerine, saniyede 4.7 kare seri çekim hızına, 1920 x 1080 piksel Full HD 30FPS video kayıt yeteneğine, 2.7-inç 230 nokta LCD ekrana ve düşük ışıklı ortamlarda yüksek fotoğraf kalitesi sağlayabilen dahili flaşa sahip.

 

Türkçe dil desteğinin bulunduğu Panasonic Lumix XS3, beraberinde birçok akıllı fotoğraf çekim seçeneği ve yaratıcı filtreler ile beraber geliyor. 690 mAh Lityum-iyon bataryasıyla CIPA standartlarına göre 230 fotoğraf çekimine izin veren kompakt fotoğraf makinesi, çektiği video ya da fotoğrafları microSD ya da microSDHC hafıza kartları üzerine aktarabiliyor. Genel kullanım için yeterli özellikler sunabilen Panasonic Lumix XS3 fotoğraf makinesinin Eylül ayında piyasa çıkması bekleniyor. Modelin fiyatı ise henüz açıklanmış değil.

 


 

 


Odak mesafesi 24-105 değil 24-120 olması gerekiyor. Özellik olarak Fujifilm XF-1 e denk bir makinaya benziyor ama Fuji diyafram açıklığı ve odak mesafesinin 20 mm den başlamasıyla daha önde.
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Srcn81 5 yıl
Hoş görünümü var.
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SystemApps 5 yıl
sanki mp3 çalar üretiyor 630 mah?
allah rızası için şu cihaza pil bağışlasınlar.
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olağan_şüpheli 5 yıl
tasarım hoş gerisi aynı.
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etlik 5 yıl
Tz modelinde de aynı inceliği bekliyoruz.
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