Panasonic'den 14MP çözünürlüğe sahip ince yapılı kompakt fotoğraf makinesi: Lumix XS3





2013 yılı içerisinde piyasaya sunduğu fotoğraf makinelerine yenilerini eklemeye devam eden ünlü elektronik firması Panasonic, ince yapılı yeni kompakt fotoğraf makinesini duyurdu.

Lumix XS3 ismiyle karşımıza gelen kompakt fotoğraf makinesi, öncelikle oldukça şık tasarımı ile dikkatleri üzerinde çekiyor. 92.2 x 54.4 x 18.5 mm boyutları ve batarya dahil 103 gram ağırlığıyla her zaman taşınabilir bir yapı ortaya koyan model, siyah, kırmızı ve kahverengi olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle hazırlanmış. Teknik olarak içerisinde 1/2.3-inç yüksek hassaslığa sahip 14 MP MOS sensörün yer aldığı Lumix XS3, ayrıca 5 kat optik (10 kat dijital) yakınlaştırma sağlayabilen 24-105mm F2.8 - 6.9 DC VARIO lense (6 element 5 grup), elde çekimlerde kullanıcıya çok büyük yardımı dokunan görüntü sabitleme teknolojisine (MEGA O.I.S), 8 - 1/6000s enstantane hızına, 100-3200 ISO değerine, saniyede 4.7 kare seri çekim hızına, 1920 x 1080 piksel Full HD 30FPS video kayıt yeteneğine, 2.7-inç 230 nokta LCD ekrana ve düşük ışıklı ortamlarda yüksek fotoğraf kalitesi sağlayabilen dahili flaşa sahip.

Türkçe dil desteğinin bulunduğu Panasonic Lumix XS3, beraberinde birçok akıllı fotoğraf çekim seçeneği ve yaratıcı filtreler ile beraber geliyor. 690 mAh Lityum-iyon bataryasıyla CIPA standartlarına göre 230 fotoğraf çekimine izin veren kompakt fotoğraf makinesi, çektiği video ya da fotoğrafları microSD ya da microSDHC hafıza kartları üzerine aktarabiliyor. Genel kullanım için yeterli özellikler sunabilen Panasonic Lumix XS3 fotoğraf makinesinin Eylül ayında piyasa çıkması bekleniyor. Modelin fiyatı ise henüz açıklanmış değil.

http://panasonic.net/avc/lumix/pressrelease/second_half_new_production2013/#xs3