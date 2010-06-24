Panasonic'den 22dB'lik gürültüye dur diyebilen kafaüstü kulaklık

Japon elektronik devi Panasonic, müzik dinlerken kirli sesleri duymak istemeyen kullanıcılara çözüm getiren gürültü engelleyici yeni kafaüstü kulaklığını duyurdu. Firmanın iddiasına göre RP-HC700-S, 22Hz frekansında %92 ya da diğer bir deyişle 22dB'lik istenmeyen sesleri engellemeyi başarıyor ve kullanıcının sadece dinlediği müziğe odaklanmasını sağlıyor.

Son biyo-teknoloji ile üretilen biyo-selüloz diyaframları ve 40mm'lik neodimyum mıknatıslarının buluşması ile kullanıcının kulaklarına temiz, doğal sesi ulaştıran RP-HC700-S, %92'lik izolasyonunu zıt fazda oluşturduğu sinyallerin gürültüleri dengelemesiyle gerçekleştirirken; 34 saatlik izolasyonu için gerekli enerjiyi 1 adet AAA pilinden karşılıyor.

Empedansı (70-26)ohm/kHz, duyarlılığı 96dB/mW ve frekans cevabı 10Hz-30kHz olan kulaklığın satış fiyatı 200 dolar olarak belirlenmiş.

Kulaklıkla birlikte bir de taşıma çantası geliyor.