Panasonic'den 22dB'lik gürültüye dur diyebilen kafaüstü kulaklık

Japon elektronik devi Panasonic, müzik dinlerken kirli sesleri duymak istemeyen kullanıcılara çözüm getiren gürültü engelleyici yeni kafaüstü kulaklığını duyurdu. Firmanın iddiasına göre RP-HC700-S, 22Hz frekansında %92 ya da diğer bir deyişle 22dB'lik istenmeyen sesleri engellemeyi başarıyor ve kullanıcının sadece dinlediği müziğe odaklanmasını sağlıyor.
Son biyo-teknoloji ile üretilen biyo-selüloz diyaframları ve 40mm'lik neodimyum mıknatıslarının buluşması ile kullanıcının kulaklarına temiz, doğal sesi ulaştıran RP-HC700-S, %92'lik izolasyonunu zıt fazda oluşturduğu sinyallerin gürültüleri dengelemesiyle gerçekleştirirken; 34 saatlik izolasyonu için gerekli enerjiyi 1 adet AAA pilinden karşılıyor.
Empedansı (70-26)ohm/kHz, duyarlılığı 96dB/mW ve frekans cevabı 10Hz-30kHz olan kulaklığın satış fiyatı 200 dolar olarak belirlenmiş.
Kulaklıkla birlikte bir de taşıma çantası geliyor.
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dışarda dinlemiceksin zaten bununla... :))
bu nasıl bir yorumdur anlamadım kulakiçi kullananlar nolacak ozaman sen hiç haberlerde duydunmu korna sesini kulağındaki kulaklık yüzünden duymadı ve öldü diye zaten kulakiçi ve bunun gibi kulaklık kullanan adam yolun kenarından yürüyecek, dikkatli olacak dışarda kullanırken, dikkatli olmazsa onun suçu