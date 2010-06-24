Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Elektronik Cihazlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Panasonic'den 22dB'lik gürültüye dur diyebilen kafaüstü kulaklık

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
10,4b
1
9
Diğer Elektronik Cihazlar
Shady
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Panasonic'den 22dB'lik gürültüye dur diyebilen kafaüstü kulaklık
Tam Boyutta Gör

Japon elektronik devi Panasonic, müzik dinlerken kirli sesleri duymak istemeyen kullanıcılara çözüm getiren gürültü engelleyici yeni kafaüstü kulaklığını duyurdu. Firmanın iddiasına göre RP-HC700-S, 22Hz frekansında %92 ya da diğer bir deyişle 22dB'lik istenmeyen sesleri engellemeyi başarıyor ve kullanıcının sadece dinlediği müziğe odaklanmasını sağlıyor.

Son biyo-teknoloji ile üretilen biyo-selüloz diyaframları ve 40mm'lik neodimyum mıknatıslarının buluşması ile kullanıcının kulaklarına temiz, doğal sesi ulaştıran RP-HC700-S, %92'lik izolasyonunu zıt fazda oluşturduğu sinyallerin gürültüleri dengelemesiyle gerçekleştirirken; 34 saatlik izolasyonu için gerekli enerjiyi 1 adet AAA pilinden karşılıyor.

Empedansı (70-26)ohm/kHz, duyarlılığı 96dB/mW ve frekans cevabı 10Hz-30kHz olan kulaklığın satış fiyatı 200 dolar olarak belirlenmiş.

Panasonic'den 22dB'lik gürültüye dur diyebilen kafaüstü kulaklık
Tam Boyutta Gör

Kulaklıkla birlikte bir de taşıma çantası geliyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
fenerista 9 yıl
Zaten para için yapılıyor...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sahafiec 9 yıl
...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sakiri 9 yıl
Gülermisin aglarmisin. Bu teknolojide kendini asti artik. Cevredeki 22 db alti sesleri Siz müzik dinlerken duymanizi engelleyen bir teknoloji. Simdi yolda müzigi dinleye dinleye gidiyorsunuz arkadan fireni patlamis bir araba kornaya basiyor yoldan cekil diye tabi sizde duymuyorsunuz. Allah göstermesin arabanin altinda kaliveriyorsunuz. Bu isin espiri boyutu olsun. Bu güzel gelisme ve yeni bulusa bir sözüm yok ama 200 dolar cok fazla ben buna kiziyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Darkchild 9 yıl

sakiri

Gülermisin aglarmisin. Bu teknolojide kendini asti artik. Cevredeki 22 db alti sesleri Siz müzik dinlerken duymanizi engelleyen bir teknoloji. Simdi yolda müzigi dinleye dinleye gidiyorsunuz arkadan fireni patlamis bir araba kornaya basiyor yoldan cekil diye tabi sizde duymuyorsunuz. Allah göstermesin arabanin altinda kaliveriyorsunuz. Bu isin espiri boyutu olsun. Bu güzel gelisme ve yeni bulusa bir sözüm yok ama 200 dolar cok fazla ben buna kiziyorum.



dışarda dinlemiceksin zaten bununla... :))
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sultanomar 9 yıl

sakiri

Gülermisin aglarmisin. Bu teknolojide kendini asti artik. Cevredeki 22 db alti sesleri Siz müzik dinlerken duymanizi engelleyen bir teknoloji. Simdi yolda müzigi dinleye dinleye gidiyorsunuz arkadan fireni patlamis bir araba kornaya basiyor yoldan cekil diye tabi sizde duymuyorsunuz. Allah göstermesin arabanin altinda kaliveriyorsunuz. Bu isin espiri boyutu olsun. Bu güzel gelisme ve yeni bulusa bir sözüm yok ama 200 dolar cok fazla ben buna kiziyorum.

bu nasıl bir yorumdur anlamadım kulakiçi kullananlar nolacak ozaman sen hiç haberlerde duydunmu korna sesini kulağındaki kulaklık yüzünden duymadı ve öldü diye zaten kulakiçi ve bunun gibi kulaklık kullanan adam yolun kenarından yürüyecek, dikkatli olacak dışarda kullanırken, dikkatli olmazsa onun suçu
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
Köpeğim Ölüyor
DH Forum
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Ekrem İmamoğlu Esnafla Diyaloğu
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Wikipedia'ya
DonanımHaber
Domino’s Pizza kalite için teknolojiye
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim