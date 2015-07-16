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Panasonic'den 24 kat optik yakınlaştırma sunan yeni fotoğraf makinesi: FZ300

3 yıl
3,3b
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Panasonic'den 24 kat optik yakınlaştırma sunan yeni fotoğraf makinesi: FZ300

Görüntüleme sektörünün önemli isimlerinden Panasonic, FZ200'ün yerine hazırladığı yeni DSLR benzeri kompakt fotoğraf makinesi FZ300'u kullanıcıların beğenisine sundu.
Tasarımsal olarak Panasonic FZ200'ün modernize edilmiş hali olan yeni FZ300, bünyesinde 1/2.3-inç boyutta 12.1 MP çözünürlüğünde Live MOS sensör barındırıyor ve 25-600mm odak uzalığına sahip F/2.8 değiştirilemeyen lensiyle 24 kat optik yakınlaştırma yapabiliyor. Çağın ihtiyaç ve standartları doğrultusunda 4K 30p ve Full HD 60p video çekimleri yapabilen fotoğraf makinesi, ISO 6400'e kadar çıkabiliyor (Doğal değer) ve çekimlerini 3-inç 1.04 milyonluk hareketli dokunmatik LCD ekranında gözler önüne seriyor. Saniyede 12 kare seri çekim hızın çıkabilen FZ300, suya ve toza dayanıklı gövdesiyle de dikkatleri üzerine çekiyor.
131.6 x 91.5 x 117.1mm ve 691 gramlık gövdesinde 1.44 milyon piksel çözünürlüğe sahip bir OLED elektronik vizör yer alan Panasonic FZ300, 1cm makro moduyla detayların dünyasına giriş sunarken, RAW formatındaki çekimlerini direkt olarak kendi içerisinde işleyebiliyor, DFD teknolojili yeni AF motoruyla daha sessiz, performanslı (FZ200'e göre 3.5 kat daha iyi) ve kararlı otomatik netleme gerçekleştirebiliyor,  hibrit görüntü sabitleme teknolojisiyle (Fotoğrafta 2 eksen, 4K hariç videoda 5 eksen) hem video hem de fotoğraf tarafında çok daha stabil sonuçlar sunabiliyor ve akıllı telefon ya da tabletlerle WiFi kablosuz bağlantı teknolojisi üzerinden haberleşebiliyor.
Panasonic'in ürün gamına eklediği yeni fotoğraf makinesi FZ300, 600$ fiyat etiketiyle Ekim ayında raflardaki yerini alıyor.

Panasonic'den 24 kat optik yakınlaştırma sunan yeni fotoğraf makinesi: FZ300
 

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112112acil 3 yıl
Ne olursa olsun bi DSLR nin tadını vermiyo bu zoom makineleri
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bwhiteshark 3 yıl
Çok iyi geliştirmeler almış, görüntü kalitesinden ödün verecekse 12 mp arttırmanın çok bir anlamı yokta sensor boyutu nedir? FZ150 var çok memnunum, ara aparat ile zoom arttırabiliyorum. Aynı sensörle 24x optik zoom 30x yapamazlar mıydı? Nikon-Canon-Sony 50-60x ürünler çıkardılar.
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selahattın ısık 3 yıl
Cihaz guzel fiyat kotu....
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